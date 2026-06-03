Tragedia en Tierra del Fuego: los desgarradores mensajes de despedida para el guía Emiliano Feida

Familiares, amigos y conocidos despidieron en redes sociales a Emiliano Feida, el guía de montaña que murió junto a la turista uruguaya Abril Melina Marino Pereira en el glaciar Vinciguerra, cercano a Ushuaia, luego de un operativo de rescate en condiciones climáticas adversas.

Su hermana se manifestó a través de un mensaje público: “No habrá un día que no mire la montaña y te piense, no hay un día que no sienta el frío en la cara y no te sienta, hermano; no voy a poder entender nunca tu partida, pero voy a saber con certeza que de esta vida te fuiste disfrutando hasta el último minuto. Te amo ayer hoy y siempre”.

Así fue el rescate de los cuerpos en Ushuaia

Una organización afín a la actividad sumó sus condolencias y remarcó las características que reunía el joven guía en la Patagonia: “Se fue alguien que amaba la inmensidad, que abría caminos y cuidaba los pasos de los demás”.

“Da una profunda tristeza aceptar que una vida con tanta fuerza, termine de forma tan abrupta. Nos queda el recuerdo de su pasión por la naturaleza, de su respeto por la montaña y de las huellas imborrables que dejó en quienes compartieron su camino”, expresaron mediante una publicación.

Por su parte, los amigos del guía también expresaron su dolor en las redes. Uno de ellos lamentó: “Negro, te vamos a extrañar todos los días; te nos adelantaste en la carrera, nos vamos a volver a ver para volver a ser chicos otra vez. Te quiero para el resto del viaje, mi hermano”.

Los rescatistas avanzaron a pie por un área de turba y agua, en un tramo final del operativo marcado por el frío y la complejidad del terreno Gendarmería

Para honrarlo, algunos aprendices de montaña del servicio que ofrecía Feida compartieron sus experiencias en Tierra del Fuego. “No se puede creer. Me llevó a un par de salidas invernales a la pirámide del martial. Ojo de albino, súper profesional y con mucha pasión por su laburo. Fuerza a su familia y amigos”, escribió uno de ellos.

El operativo de rescate

Las tareas de búsqueda comenzaron con la alerta de la madre del guía, al notar que no habían vuelto de la excursión. El rescate demandó la intervención de 40 rescatistas de la Comisión de Auxilio de Ushuaia, entre ellos Defensa Civil, Gendarmería, el Club Andino Ushuaia, los Bomberos y la Policía de Tierra del Fuego.

Los cuerpos de las víctimas aparecieron cerca de la una de la madrugada del martes en la parte inferior del glaciar Vinciguerra. Los rescatistas caminaron en un terreno con pendientes pronunciadas, hielo y sectores inestables con temperaturas bajas y visibilidad reducida para asegurar el traslado.

La principal hipótesis de los investigadores es que los andinistas estaban atados mutuamente como medida de seguridad y, por ese motivo, cayeron juntos en una zona de gran complejidad. El sendero donde ocurrió el hecho comienza en el valle de Andorra, a siete kilómetros de Ushuaia, y presenta un trayecto exigente que cruza turbales, arroyos y barro.