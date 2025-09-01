Resfrío o rinitis: un especialista explica cómo diferenciarlas y qué hacer ante los primeros síntomas en la primavera

El especialista Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+ donde aseguró que “ocho millones de argentinos padecen alergia, de los cuales, uno de cada cinco sufre rinitis”
“Ocho millones de argentinos padecen alergia, de los cuales, uno de cada cinco sufre rinitis”. Con ese dato Jorge Tartaglione analizó este cuadro que afecta a muchas personas en la transición que existe entre el invierno y la primavera. “La nariz se transforma en agua”, aseguró el cardiólogo en su visita a LN+.
“La alergia es una reacción exagerada de nuestro sistema de defensa que nos dice: che, algo está pasando“, explicó Tartaglione. Para graficar su ejemplo, mencionó: ”Si vivís en Buenos Aires o en el interior del país y hay árboles de plátanos en la vereda, generan una alergia tremenda".
En palabras de Tartaglione, “los casos de alergia aumentaron hasta en un 30% por el cambio climático”. A diferencia de una resfrío convencional, según Tartaglione la rinitis se caracteriza “porque lagrimeas y te empieza a salir agua por la nariz”.
Diagnóstico y tratamiento
“Para diagnosticar estos cuadros lo primero es hacer un análisis de sangre para medir los niveles de inmunoglobulina e -anticuerpo encargado de desencadenar reacciones alérgicas- y test cutáneos", detalló Tartaglione.
“Y su tratamiento, dependiendo los casos y analizando las consecuencias que van apareciendo, casi siempre se realiza con gotas y spray”, agregó.
“La semana pasada falleció una persona en Río Negro por tuberculosis. Un caso de consulta tardía. Por eso me parece muy importante resaltar esto: si tienen tos por más de quince días, quizás no sea un simple resfrío o una rinitis. Es importante no retrasar la consulta médica“, concluyó Tartaglione.
