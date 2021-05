Restricciones: anticipan que el impacto del cierre se empezará a sentir en la semana

Cuando se cumplan los nueve días de restricciones impuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia que tiene vigencia hasta esta noche posiblemente el resultado de esas medidas aún no se vean impactadas en las curvas de contagios de coronavirus de todo el país. Para saber si hubo un descenso o los casos diarios se mantienen en una meseta alta como ocurrió en los últimos días, habrá que esperar al menos hasta mediados de la semana próxima cuando se podrá realizar una evaluación epidemiológica más precisa con todos los datos disponibles y durante un lapso de tiempo más prolongado.

Así lo consideraron los expertos consultados por LA NACION al borde de los nueve días desde el comienzo de las restricciones, el plazo mínimo para trazar un diagnóstico aproximado de la situación a pesar de que en algunos países europeos, como Francia, adoptan ocho días. La comunidad científica aconseja tomar hasta 14 días después de iniciadas las medidas de aislamiento que giraron en torno a la suspensión de clases presenciales, la prohibición de circulación nocturna y la limitación de la actividad comercial, gastronómica y social, entre otras.

Los datos con los que cerró la semana no fueron alentadores. El jueves se registraron 41.080 nuevos enfermos y el viernes, 39.207, lejos de los números deseados para evitar la crisis de los sistemas sanitarios. Para saber si se mantiene la tendencia o no también habrá que esperar a los primeros días de la semana próxima, aunque todo indica que se trató de un retraso en la carga de datos a raíz del fin de semana largo.

Las medidas vigentes en el DNU presidencial incluían mayores controles en la circulación de personas en el transporte público Silvana Colombo

El dato más importante es el de la media móvil que mide el promedio de los últimos siete días y permite hacer una evaluación más detallada y no solo ver la fotografía de una jornada. El jueves ese valor fue de 30.881 casos en todo el país y una semana antes, el 20 de mayo, de 29.277, es decir, hubo un leve repunte, pero evidenció un descenso respecto al último pico ocurrido el 23 de mayo con 33.172. La media móvil de los fallecidos fue similar de una semana a otra: 491 decesos el jueves contra 493 el 20 de mayo, aunque para revertir esta tendencia se necesitan analizar los datos durante más días y entran en juego otras variables.

Las muertes por coronavirus

“Por los datos epidemiológicos que observamos, hubo un ligero descenso. La semana próxima se espera una bajada más pronunciada, pero habrá que valorar la información del lunes, martes y miércoles para hacer un análisis más certero. Si la curva se aplana o tiende a bajar, las medidas fueron exitosas”, opina el infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

El especialista enfatiza en poner atención en los datos de mañana y el martes, los días de la semana con mayor cantidad de carga de datos desde hace dos meses, para comenzar a tener un indicio de las conclusiones. “No hay que mirar ayer o mañana para saber lo que está pasando, sino más adelante. Cuando se leen los 41.000 casos del jueves no son del día anterior, sino de varios días de carga”, agrega.

Aunque coincide con la hipótesis de que las medidas tendrán impacto la semana próxima “porque algunos pacientes tienen sintomatología clínica a los cinco días de contagiarse, pero el 90% a mayor cantidad de días”, para el infectólogo Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, el salto de los últimos días es inquietante. “Me preocupa porque indica que la circulación viral sigue siendo alta y la velocidad de transmisión no para, puede disminuir, pero no para. Lo único que hará que se detenga es la vacunación, la herramienta más eficaz para frenar al virus”, argumenta.

Locales cerrados en la avenida Santa Fe, una de las postales repetidas durante la semana de restricciones Fabián Marelli

“Son dos pandemias diferentes, en calidad y en impacto. La del 2020, con la cepa de Wuhan, produjo una transmisibilidad menor y un impacto más bajo en la severidad de los pacientes. Este año el aumento de la transmisibilidad con las nuevas variantes produce un impacto sanitario distinto, más grave”, diferencia Debbag. “Lo esperable es que para finales de junio disminuyan las muertes diarias con la vacunación de los adultos mayores de 60 años. Tenerlos a todos vacunados con una dosis es importante, aunque claro, sería mejor que completen el esquema con dos”, agrega.

La evolución de la vacunación

El sostenimiento de la campaña de vacunación es la gran apuesta para frenar el avance de la pandemia. Hasta ayer en la Argentina 9.208.883 personas habían recibido al menos una dosis y al país arribaron más de 15.000.000 de dosis. De acuerdo a la información oficial, 6.628.419 fueron destinadas a mayores de 60 años (el 44,70% del total de ese grupo de riesgo), 2.226.414 al personal de la salud (más del 99% ya vacunado), 1.450.790 a personas de 18 a 59 años con factores de riesgo (17,85%) y 1.371.110 al personal estratégico (37,41%).

Una imagen poco usual: la Avenida Del Libertador casi desierta por la baja circulación durante los nueve días de restricciones Fabián Marelli

La Ciudad de Buenos Aires con el 26,58% de su población con al menos una vacuna recibida, La Pampa con el 22,96%, San Luis con el 21,63%, Neuquén con el 20,81%, La Rioja con el 20,62%, Buenos Aires con el 20,15% y Córdoba con el 19,18% son las jurisdicciones que mayor cantidad de porcentaje reúnen. Sin embargo, el resto de las provincias se mantiene en cifras similares, salvo Misiones que no supera el umbral del 17%.

“Algún impacto tendrán las medidas de estos días, aunque si serán suficientes o no, no lo sabemos por ahora. Si estamos esperando volver a las canchas de fútbol o a los boliches la semana próxima, eso no pasará. Volveremos a la etapa anterior y esperaremos a ver cómo se comportan los casos para tomar decisiones más adelante en función de lo que ocurra epidemiológicamente”, explica Pedro Cahn, director científico de la Fundación Huésped y miembro del comité de asesores de la Nación.

Cantidad de contagios diarios

“Lo que está claro es que no se deberían descartar nuevas etapas cortas de restricciones, volver a cerrar y abrir como se hizo en todos los países. Dependerá de cómo marche la vacunación, que es la gran diferencia respecto al año pasado lo que cambia la ecuación”, opina el infectólogo. “Esto no es una fantasía, pasó en países como Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos que fueron vacunando y lograron reducir la circulación del virus, pero principalmente las formas más graves del virus que necesitan internación, oxígeno, terapia intensiva y otras situaciones hospitalarias pueden saturar el sistema”, agrega.

En la misma línea diagnostica el infectólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Pizzi. “Soy de la idea de los europeos: apertura, cierre, evaluación, apertura, cierre evaluación, porque esta es una situación muy dinámica. No se pueden aplicar conceptos estáticos, aunque creo que los casos bajarán recién a los 15 días de tomarse las medidas”, evalúa. “Lo que pasó los últimos días son números de arrastre, están mostrando el desplazamiento del virus de Wuhan, reemplazado en un 96% con otras variantes. A fin de la semana próxima tendremos una idea de cómo se sigue, porque esto es un comienzo, estamos inmersos en el medio de la tragedia, no estamos en la periferia ni en el final. Tengo la sensación que se complicará aún más, que pueden subir un poco más los casos”, analiza.

Más vacunas y aumento de cantidad de testeos, es la recomendación de los expertos para combatir aún más el virus. Con un promedio de 42.000 testeos diarios, en la Argentina se realizan 297 tests por millón de habitantes; en Chile, a la vanguardia en la región, son 750 por millón; en Uruguay, 627 y en Colombia, 325. Brasil está por debajo de nuestro país con 230.

La positividad, es decir, la cantidad de contagiados que se detectan en los hisopados que se realizan, alcanzó el 36% en todo el país, dos puntos menos que la semana pasada. En la provincia de Buenos Aires es del 42% y en la Ciudad del 32%; la semana pasada era de 37% y 27%, y hace un año del 17% y 36%, respectivamente.