Retiro Abierto: una noche para redescubrir un barrio que quiere mostrar su identidad creativa

Este jueves 27 de noviembre, entre las 18 y las 22, Retiro tendrá su propia noche larga. El Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires presenta la primera edición de Retiro Abierto, una experiencia que invita a mirar el barrio con otros ojos.

Habrá más de 100 actividades distribuidas en distintas manzanas, y un poco más de 50 galerías, hoteles, cafés, espacios de diseño y propuestas gastronómicas abrirán sus puertas en un formato nocturno pensado para activar la identidad cultural y creativa del barrio.

“Todas las galerías, los gastronómicos y los hoteles que participan de Retiro Abierto lo hicimos a través de una convocatoria abierta”, explicaron desde el Ministerio de Desarrollo Económico. Según detallaron, “cada participante tenía que inscribirse con una propuesta particular para ese día”.

También señalaron que “hubo reuniones previas de trabajo con las galerías de arte, los gastronómicos y la Asociación Vecinal de Amigos de Retiro en las que se trabajó entre todos ellos y el Ministerio para pensar una iniciativa que invite a los vecinos y a los turistas a redescubrir este barrio tan emblemático”.

Por el lado de las galerías, habrá una programación variada: Galería Grasa tendrá una intervención musical y el cierre de sus muestras actuales; Barrakesh exhibirá obra contemporánea; Rolf Art presentará una exposición especial de Adriana Lestido; Tokonoma hará una muestra conjunta de artistas locales; y Mite Galería inaugurará una exhibición individual creada especialmente para la ocasión.

El circuito hotelero también se suma con propuestas propias. Palacio Paz Hotel ofrecerá recorridos especiales junto al artista Alberto González Vivo; el Libertador Hotel tendrá música en vivo; Regente Palace participará con ofertas gastronómicas; Saint Moritz lanzará un menú creado para la noche; y Los Jardines de las Barquin abrirá con una programación extendida. Cora Café presentará una propuesta diseñada especialmente para Retiro Abierto.

En paralelo, distintos puntos del barrio serán escenario de intervenciones musicales. Vinilos en la Vereda ocupará la esquina de Arroyo y Suipacha; Vinocio Club llegará a Acuario; Bobby Flores musicalizará DADA Bistró; y la Escuela Mitra hará una presentación en la Iglesia del Socorro. El cierre será en Plaza San Martín, donde Dante Spinetta ofrecerá un show a las 22 para reunir a vecinos y turistas.

Dadá Bistró en la calle San Martín al 941 Hernan Zenteno - La Nacion

Según Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la ciudad, el espíritu del proyecto es claro: “Retiro Abierto es una invitación a volver a mirar el barrio y poner en primer plano su identidad. Galerías, hoteles, espacios gastronómicos y comercios serán los protagonistas de esta primera edición que destaca su gran potencial”.

Durante toda la jornada habrá además recorridos guiados para conocer Retiro desde distintas miradas: arquitectura, arte, literatura, patrimonio y gastronomía. Entre ellos, un itinerario arquitectónico a cargo de Johanna Coifman; una caminata literaria centrada en “Borges en Retiro”, guiada por Josefina Del Solar; y un recorrido dedicado a las nuevas coordenadas del arte contemporáneo, conducido por Vic Tolomei y Tamy Selvood.

También participará “Mi Retiro Personal”, una propuesta de Olivia Saal que invita a descubrir rincones íntimos del barrio, y “Tradición y Modernidad en Retiro”, una visita conducida por Rodo Reich. A esto se sumarán dos recorridos especiales al Monumento al Libertador José de San Martín, organizados por el equipo de Monumentos y Obras de Arte (MOA), que ofrecerán una lectura histórica del espacio público.

El restaurante Los Jardines de las Barquin, en el Museo Fernandez Blanco Santiago Filipuzzi

Para el Ministerio, Retiro Abierto “es la convergencia de todos los actores que hacen de Retiro un barrio único. Es volver a encontrarse con ese Retiro tan histórico y emblemático, redescubrirlo y conectarse nuevamente con esa energía tan vital que supo tener y que aún tiene, aunque hoy de una manera distinta”.

La propuesta funciona como un experimento urbano que habilita nuevas formas de encuentro, circulación y disfrute de uno de los sectores más emblemáticos —y, a veces, más desconocidos— de la ciudad.

Para el Ministerio, la iniciativa tiene dos metas concretas. “Hay un impacto económico: que las galerías y sus artistas puedan darse a conocer mucho más; incluso hay recorridos específicos para coleccionistas. También apuntamos a que los gastronómicos puedan vender más, los hoteles también”, explicaron. El otro objetivo es “un posicionamiento a largo plazo: potenciar a Retiro en términos de turismo y lograr que el gobierno de la ciudad acompañe el desarrollo de este barrio emblemático”.

Los recorridos serán abiertos al público, pero requerirán inscripción previa a través del formulario oficial. Solo podrán participar residentes extranjeros en la Argentina y ciudadanos argentinos. Para registrarse, se lo puede hacer en este link.

Quienes tengan una galería de arte, un espacio de diseño, un local gastronómico o un hotel y deseen sumarse a próximas ediciones de Retiro Abierto también podrán registrarse a través del mismo formulario. Toda la programación completa podrá consultarse en el mapa interactivo disponible en la página del evento.