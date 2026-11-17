El sarampión no da tregua en la región. Ahora, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) le retiró el estatus de países libres de la enfermedad a Estados Unidos, México y Bolivia luego de que un comité independiente que evaluó la situación epidemiológica en cada caso así lo recomendara ante la transmisión sostenida del virus en sus comunidades. “Es un retroceso importante”, afirmó el director de la OPS, Jarbas Barbosa, durante una conferencia de prensa en la que participó LA NACION.

Con los tres países, la Argentina mantiene un intenso intercambio de viajeros. Son parte de los 17 en los que actualmente hay brotes de sarampión y que más que cuadruplicaron los casos este año con respecto de 2025. La OPS detalló que, desde enero, los ministerios de Salud nacionales notificaron 58.795 contagios, con respecto de los 12.740 que habían informado a esta altura del año pasado. Es un 361,5% más de infecciones. De dos decesos hasta noviembre de 2025, hay 84 informados a la organización con sede en Washington.

“El sarampión es el virus más contagioso que conocemos. Podemos tener 18 personas infectadas por una que enferma –insistió Barbosa–. Por eso se necesita una cobertura de vacunación por encima del 95% en cada ciudad, estado o comunidad por más alejada que esté. Todos tienen que alcanzar esa meta. No se trata de que sea un promedio nacional.” Esa meta es con el esquema completo (dos dosis) de la vacuna de calendario.

Datos oficiales de la Argentina hablan de que, al momento, hubo un caso confirmado. El año pasado, fueron 35; ninguno fatal. La cobertura con ambas dosis de la triple viral, de acuerdo con el calendario de vacunación, recién llega al 45,1%. La primera dosis es al año y la segunda, entre los 15 y 18 meses, tras la decisión de adelantarla que el Ministerio de Salud de la Nación anunció en a principio de año. Antes, se aplicaba al ingreso escolar. Esto solo se mantiene para cuando cumplan 5 los chicos que nacieron entre 2021, 2022, 2023 y el primer semestre de 2024.

“Perder el estatus de eliminación del sarampión es mucho más que la pérdida de una designación de salud pública. Significa que el virus ha circulado durante un período prolongado, exponiendo a familias y comunidades al riesgo de contraer enfermedades prevenibles, sufrir hospitalizaciones e incluso morir”, amplió Barbosa.

“Revés importante”

Recordó que la región fue la primera en el mundo en eliminar esta enfermedad en 2016. En noviembre del año pasado, sin embargo, perdió esa condición debido a un brote en Canadá que se salió de control para las autoridades sanitarias locales y restableció la transmisión endémica del virus. Fue “un revés importante”, repasó Barbosa.

Tener el esquema completo de la vacuna del sarampión, clave para evitar la transmisión del virus Marco Ugarte - AP

Ahora, la situación de Estados Unidos, México y Bolivia “refleja un mayor deterioro de la situación regional y hace que el camino para recuperar dicha eliminación sea más complejo”, de acuerdo con el equipo de la OPS que monitorea esos escenarios epidemiológicos, con alto riesgo para el resto de los países.

“Es una advertencia seria para nuestra región, aunque no es irreversible”, aclaró Barbosa ante los medios acreditados. “Tenemos las herramientas: sabemos cómo prevenir el sarampión y cómo detener su transmisión”, sumó. Eso incluye elevar rápidamente la cobertura con la vacunación y sostenerla, robustecer la vigilancia epidemiológica con capacidad para detectar un contagio y saber cómo responder sin demoras y de manera eficiente para prevenir un brote o interrumpir la cadena de transmisión.

“La región puede volver a eliminar la transmisión del sarampión”, continuó el director de la OPS, que también reconoció que “es difícil de contener” y “un desafío” para muchos de los países.

La última reunión de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC, por su nombre en inglés) fue la semana pasada, en la ciudad de Washington. Sus miembros evaluaron el panorama en los países sobre los que, luego, elevaron un informe al director de la OPS con la recomendación de retirarles la certificación dado que cumplían con un criterio epidemiológico y de laboratorio objetivo. En los tres países, los contagios asociados con una misma cepa viral (igual genotipo y linaje) se suceden localmente, sin interrupciones, desde hace un año o más.

Eso, también, pone en riesgo la interrupción de la transmisión del virus lograda en Canadá recientemente, con 122 casos confirmados este año, con respecto de los 5462 con los que cerró 2025, incluidos dos decesos.

“Hay 48 estados [de Estados Unidos] con brotes desde el año pasado”, precisó la subdirectora de la OPS, Rhonda Sealey-Thomas. En enero pasado, el brote en el estado de Pensilvania, con más de 1000 casos, el mayor registro para el país del norte en tres décadas, fue determinante para el avance de los contagios internamente.

La funcionaria insistió en reforzar la recomendación de que los países aceleren la puesta al día del esquema de dos dosis de triple viral recomendado y en alcanzar la meta de cobertura del 95% de la población. “Un ciudadano debe saber que se trata de una enfermedad muy infecciosa que se puede prevenir con vacunación. En una persona que no está vacunada, el riesgo es mayor, con complicaciones e internación. Los ciudadanos necesitan vacunarse y los países deben prestar especial atención a las recomendaciones de vigilancia epidemiológica y de laboratorio”, agregó Sealey-Thomas en conferencia de prensa.

La situación local

Ángela Gentile es jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez e integra, por la Argentina, la comisión regional que revisó los datos de México, Estados Unidos y Bolivia. Señaló en diálogo con LA NACION que este escenario regional plantea la necesidad de intensificar la prevención, más aún cuando hay un intercambio de viajeros tan frecuente como es entre la Argentina y Estados Unidos, México o Bolivia, con las celebraciones de fin de año o por turismo que ya se empiezan a programar.

En febrero del año pasado, en Texas, se hacían pruebas de sarampión en una unidad móvil fuera del Hospital del Distrito de Seminole por un brote de esa enfermedad altamente transmisible Julio Cortez - AP

“En un mundo tan globalizado, en el que los viajes por turismo o trabajo son prácticamente habituales, el riesgo de una enfermedad tan contagiosa como es el sarampión existe y se ve incrementado. No olvidemos la reciente visita del Papa a Uruguay, la Argentina y Perú que significó un gran movimiento de personas”, dijo. “Frente a una enfermedad que tiene un índice de reproducción (Ro) que es de entre 16 y 18 (cantidad de personas no protegidas que se pueden contagiar por cada individuo que contrae sarampión), es evidente que son necesarias estrategias muy fuertes de prevención.”

La primera que mencionó fue la vigilancia epidemiológica. “Poder detectar con rapidez un caso -amplió-. En la Argentina, solemos tener un caso importado y, a partir de ahí, surge la posibilidad de transmisión.” Siguió con la cobertura de vacunación del 95% “por la alta transmisibilidad que tiene esta infección”, explicó Gentile. “Tanto para la Argentina como para el resto de los países de la región en estos momentos es la gran circulación de personas frente a una enfermedad altamente transmisible”, remarcó la infectóloga.

En tanto, Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, informó que se espera que los países que perdieron su estatus presenten el plan correctivo que les permita recuperarlo. Básicamente, ese escrito debe decir cómo harán para interrumpir los contagios. No hay fecha límite para esas presentaciones.

El funcionario dijo que las autoridades sanitarias mexicanas prevén controlar los brotes en los próximos 90 días. “Desde febrero, vemos que los casos están en baja, pero que se mantiene la transmisión endémica constante. Con esto, siempre hay riesgo de infección en los no vacunados y prolonga la cadena de contagio”, explicó Salas.

A nivel regional, dijo que hay 1,6 millones de chicos sin dosis de la vacuna para sarampión, mientras que 400.000 tienen el esquema incompleto. “Lo que vemos es que son las personas de entre 15 y 30 años las que están sosteniendo la transmisión del sarampión en la actualidad”, finalizó.