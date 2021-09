Río Negro: ya son 35 los delfines muertos y estiman que fallecieron debido a estrés

La aparición de delfines muertos en las costas de Río Negro, más precisamente en Las Grutas, en la Bahía de San Antonio, inquieta a los especialistas. Ya son 35 los animales de la especie Delphinus delphis encontrados y se estima que murieron varados o por el estrés tras escaparse de un grupo de orcas que en esta época del año recorren los mares del sur del país.

Fue la semana pasada que encontraron los primeros cadáveres. Pero si bien en principio fueron 15, con el correr de los días la cantidad de animales muertos ascendió a 35, según informó el Diario de Río Negro.

Siguen apareciendo delfines muertos en Las Grutas: ya son cerca de 35 Télam

Fue un guía de una empresa que realiza avistajes en la zona quien vio la semana pasada cómo un grupo de delfines escapaba de una familia de orcas.

“Es un grupito que vi después que se fueron las orcas. Estaban vivos pero desorientados”, dijo Agustín Sánchez, de la empresa de avistajes Rupestre, al medio local sobre lo sucedido. Luego, el hombre le avisó a un vecino de la zona, Franco Dorini, para que filme con un dron lo que ocurría en el mar con los animales.

Según La Mañana de Neuquén, durante el fin de semana pasado, otros animales fueron expulsados por la corriente marina hacia la costa y cerca de media docena de delfines quedó varada en inmediaciones del puerto de San Antonio Este.

La razón de las muertes

De acuerdo a los resultados preliminares de las necropcias realizadas por la Escuela de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional del Comahue, no se hallaron rastros en los pulmones que revelen que los animales murieron por ahogamiento tras el ataque de las orcas. No obstante, aún se investiga la razón de los decesos. O murieron por el estrés al huir, lo que les habría causado un paro cardíaco, o varadas y ahogadas por no poder volver al mar, se explicó en el Diario de Río Negro.

Por su parte el docente e investigador del Conicet y del Cimas Guillermo Svendsen remarcó a Télam que el ataque de las orcas ocurrió el día 21 y que “al pasar los días, empezaron a aparecer los cuerpos de los cetáceos en la playa y la gente los empezó a encontrar y a avisar”.

Asimismo afirmó sobre los animales: ”No tienen lesiones de ser atacados, pero eran delfines comunes que no conocen nuestra zona costera. Por la baja de la marea quizás quedaron atrapados”.

Para finalizar Svendsen sostuvo: “Es la primera vez que ocurre un evento de este tipo en las costas rionegrinas (...) Las orcas tienen esto que ya se conoce en la vida salvaje, que acorralan a los delfines para cazarlos y provocan el varamiento porque los delfines desesperados salen afuera de la costa”.