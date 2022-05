Roberto Pettinato habló de la salud de su hijo Felipe tras ser internado por el incendio en Belgrano: “Me enteré en el momento”

Durante el programa que conduce en Radio Pop, el periodista Roberto Pettinato contó cómo se enteró de que su hijo Felipe quedó en medio de un incendio en su departamento de Belgrano, esta madrugada, y tuvo que ser derivado al Hospital Pirovano junto a otras dos personas. También dio detalles sobre la salud del joven, internado ahora en la clínica Zabala, tras ese episodio donde murió uno de sus amigos calcinado, en circunstancias que tratan de establecerse.

“Les voy a contar lo que son las pequeñas desgracias de la vida cotidiana, de la vida ordinaria. Me levanté a la mañana para hacer el programa, a las seis menos cuarto, empecé a hablar con el productor, con Iván. Y bueno, una cosa desopilante porque me enteré exactamente en el momento, a esa hora”, comenzó el conductor, casi una hora y veinte después de iniciar su ciclo, que se emite de 6 a 9.

Entonces, dijo que habló con su hija Tamara, quien le contó que Felipe “está bien”, y agregó sobre su hijo: “Se encuentra bien, con el monóxido de carbono y todo... Creo que por ahí [hay] un muerto, tres heridos, etcétera, etcétera”. Sin embargo, detalló que aún no pudo verlo porque él se contagió coronavirus: “Ustedes dirán: ´¿Por qué no va?’. Porque estoy con Covid, metido en casa. Es algo desopilante, bueno, hablemos por teléfono, qué le vamos a hacer”.

Según pudo confirmar LA NACION, Felipe está internado en la clínica con consigna policial, debido a que es el único testigo de la muerte, aunque no está en calidad de imputado. Fuentes de la Policía aseguraron que estaba “alterado” cuando lo sacaron de su departamento.

Contra la prensa: “Ahora van a hacerse la gran fiesta sanguinaria”

Por otra parte, Roberto Pettinato cuestionó el rol de los medios y afirmó que no va a confiar en lo que se publique sobre el caso. “Yo no voy a creer en la prensa, se podrán imaginar... Porque está infectada del amarillismo de toda la vida. No puedo creer en eso”, planteó y añadió: “Veré cuando termine el programa de hablar con la familia y con Felipe, y ver qué fue lo que sucedió. Quiero que sepan que Felipe está bien”.

Después, dijo que se refirió a la cuestión para llevar “tranquilidad” a sus oyentes y pidió: “Por favor, crean el 30% de lo que les va a contar la prensa amarilla, porque ahora van a hacerse la gran fiesta sanguinaria y van a hacer cualquier desastre. Ustedes, cualquier cosa, me preguntan a mí”.

El caso

Anoche, los Bomberos de la Ciudad llegaron al incendio en Aguilar al 2300 y encontraron el cuerpo de un hombre muerto calcinado en el comedor del departamento de Felipe, según detallaron fuentes policiales a LA NACION. Agregaron que el hijo de Pettinato dijo que estaba con “un amigo” y que fue trasladado por el SAME primero al Hospital Pirovano por inhalación de monóxido de carbono, aunque fuera de peligro. Después, lo llevaron a la clínica Zabala.

“La evacuación se realizó con normalidad. En el living del departamento había fuego sin poder determinar su origen, combatiéndolo con una línea tomada del establecimiento. Por otra parte, Bomberos accedió a un departamento del segundo piso mediante una escalera extensible por el balcón, al conocer que había una mujer sin posibilidad de movilizarse. Estaba consciente, tras lo cual se hizo pasar al médico por la puerta de ingreso para que la atienda”, precisaron desde la Ciudad.

Interviene en este expediente la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 25, a cargo del doctor Martín Mainardi, secretaría de la doctora López, en una causa caratulada como averiguación de causales de muerte e incendio.