Julieta Ortega confirmó la escandalosa traición de Roberto Pettinato a Charly García

En las últimas horas, la periodista Fernanda Iglesias no solo sorprendió al revelar que Charly García se separó de Mecha Iñigo tras 17 años de relación, sino también al contar que la mujer que enamoró al músico lo traicionó con Roberto Pettinato. La primicia trajo también denuncias por robo y explosivas declaraciones de Julieta Ortega, cercana al intérprete de “Rezo por vos”.

“Charly está separado de su novia Mecha Iñigo; él fue a Punta del Este, el fin de semana estuvo en un recital, fue a ver a León Gieco. Se lo vio muy bien, muy sonriente, en silla de ruedas, pero realmente muy contento”, contó la periodista este martes en Puro Show (eltrece).

“No sabía que se había separado, ¿ya se había dado la noticia?”, reaccionó Pampito Perelló al escucharla, a lo que ella contestó: “No sé, pero están separados hace bastante y, lamentablemente, lo que tengo para contar vuelve a tener que ver con Roberto Pettinato. Pettinato quiere hacer un disco homenaje a Charly García, Pettinato plays García, algo así. Entonces se contacta con Mecha Iñigo, que era la novia de Charly García, ¿y qué pasa? Le hace lo mismo a Mecha Iñigo que le hace a todas las mujeres, intentar seducirla... y Mecha se enamora de Pettinato y empieza a tener una relación con él, estando con Charly”.

“Pettinato hace el disco en homenaje a Charly mientras salía con su novia. Y no solo eso: le pide plata a Mecha prometiéndole devolvérsela, y no sé si todavía se la devolvió. La plata era de Charly. No lo pueden creer, pero es así”, completó.

“Yo lo sabía”

La información de Fernanda Iglesias no tardó en generar revuelo, sobre todo en el círculo íntimo de Palito Ortega. Pese a que el vínculo entre los artistas no comenzó de la mejor manera, con el tiempo se convirtieron en grandes amigos e incluso Palito le brindó ayuda a Charly en el momento más difícil de su vida. A raíz de esto es que Julieta Ortega rompió el silencio y confirmó las versiones de la periodista. “Me sorprendió. Ni idea de dónde sale. Para mí lo que ella dijo, lo sabe todo el mundo”, expresó la actriz al ser consultada por el mismo ciclo.

Al indagar sobre Roberto Pettinato, con quien tuvo un enfrentamiento años atrás luego de un breve romance, comentó: “De eso no voy a decir nada. Me pidió disculpas años después y se las acepté”.

Nuevamente consultada por el escándalo Pettinato-Mecha-Charly García, Julieta Ortega reafirmó: “De eso no voy a hablar, pero me sorprendió la buena información que tenía. Sí, está muy bien informada, Fernanda. La verdad, hizo un trabajo estupendo. Me quedé… Me sorprendió porque de repente es como algo viejo, una cosa de hace muchos años, y lo dijo todo tal cual. Yo lo sabía también, perfecto lo dijo, sí, sí”.

La información que brindó Iglesias retoma algo que ella misma había adelantado tiempo atrás. En 2023, la periodista ya había comentado en LAM (América TV) que Mecha tenía una relación paralela con el exintegrante de Sumo. Según relató en ese momento, Pettinato habría grabado un disco con dinero de Charly y además habría comenzado una relación sentimental con su novia. “Él se acerca al músico groso y graba un disco con dinero proveniente del ‘músico groso’ y le come la novia”, dijo la angelita en aquel entonces.