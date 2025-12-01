Jimena Heredia se comprometió con Roberto Pettinato: de su primera cita a qué le advirtieron sus amigos

Se llama Jimena Heredia. De joven fue modelo, pero después dejó las pasarelas por los libros. Actualmente, es psicóloga, pero en las últimas semanas llamó la atención porque es la nueva novia de Roberto Pettinato. Están saliendo desde junio. LA NACION habló con ella para saber cómo se conocieron, cómo ensamblaron sus familias y qué piensa de las acusaciones de acoso que tuvo el músico y conductor.

-¿A qué te dedicás?

-Soy psicóloga. Trabajo con un enfoque sistémico, con niños, adolescentes y familias. Estoy en una clínica, tengo consultorio y hace más de 10 años que estoy en el Hospital Eva Perón de San Martín. Es el único lugar público estatal donde hacemos diagnóstico y seguimiento a familias que necesitan. Y también hago algo que me apasiona: soy psicóloga forense y trabajo como perito de parte en casos penales.

-Pero antes fuiste modelo, ¿no?

-Sí, de chica fui modelo, trabajé en Europa, viví en México cinco años y volví para terminar mis estudios y dedicarme a la psicología, que era lo que me gustaba. Además toco el saxo y soy mamá de Lucía (14) y Valentina (18).

Jimena Heredia aseguró que siempre le gustó Pettinato, "de conocerlo de la tele y de la radio" Gentileza Jimena Heredia

-¿Y cómo se cruzó una psicóloga perito forense con Roberto Pettinato?

-Roberto me gustó siempre, de conocerlo de la tele y de la radio. Como un personaje, como alguien público. Siempre me pareció superinteresante. Me encantaba escuchar sus anécdotas y todas mis amigas sabían que me gustaba. No era fan de Sumo, pero reconozco que es una banda de culto. Lo valoraba a él por su calidad de músico y todo su conocimiento de la música... Hacía unos meses que estaba sola y a mí me gusta compartir la vida en pareja. Un día vi una publicación de un show de Roberto. Nos habíamos visto a principio de año en un evento, nos miramos y fue un flechazo, pero todo de lejos. Una sonrisa y nada más. Y vi ese posteo del show, pero me di cuenta de que había pasado ya. Entonces le escribí por Instagram porque lo miré y dije: “Quiero este”.

-Lo elegiste...

-Sí, pero ni siquiera para nada íntimo. Simplemente, lo quería conocer y le escribí yo, así de mandada. Le dije que ya nos habíamos visto en un evento, me comentó que se acordaba; que me había perdido el show y que me encantaría verlo con la banda o solo, si estaba para un café. Le dije que me había separado y estaba en modo de hacer lo que me daba la gana.

-¡Qué osada!

-[Risas]. Y me contestó. Me preguntó de qué signo era. Y me dijo que no podía ser de Aries ni de Escorpio, creo... Y yo le respondí que era de Cáncer y le di mi teléfono. Y después seguimos por WhatsApp. Fue en junio pasado... Hablamos durante un mes más o menos, yo le contaba mis andanzas y él las suyas, así como amigos de toda la vida. Hasta que un día nos vimos.

Jimena Heredia contó cómo comenzó su relación con Roberto Pettinato: "Simplemente, lo quería conocer y le escribí por Instagram, así de mandada" Gentileza Jimena Heredia

-¿Cómo fue la primera cita?

-Fuimos a un restaurante de Villa Devoto. La idea era vernos como amigos que se juntan a cenar. Pedimos la comida y antes del plato principal nos dimos un beso y dijimos: “¿qué hacemos acá?”. Nos llevamos lo que nos habían servido, el vino, y nos fuimos. Y desde ese día no nos separamos más.

-¿Ya se conocieron las familias?

-Sus hijos más chicos tienen las edades de las mías. De hecho, Valentina conoce a Lorenzo porque ella hace fotografía de bandas y le sacó fotos cuando él tocó hace poquito. Se conocieron y superbuena onda. Las más chicas no se conocen todavía, pero están en contacto y tienen buena onda. El otro día fue el cumpleaños de Tamara y ahí conocí a Homero. Y Felipe vino un par de veces a casa. La verdad que todo re para adelante... Ya nos comprometimos y tenemos proyectos como pareja. No tenemos fecha, pero sí deseos.

Jimena Heredia reveló que la pareja avanza a paso firme: "Ya nos comprometimos y tenemos proyectos como pareja. No tenemos fecha, pero sí deseos" Gentileza Jimena Heredia

-¿Cómo fue el compromiso?

-Fue en el viaje a Aruba que hicimos hace poquito. Me sorprendió con todo y ya estamos luciendo nuestros anillos. Estábamos cenando en un lugar precioso, riquísimo, y al lado había una mesa con dos parejas de jovencitos holandeses; Roberto se paró, se les acercó y no sé qué les dijo porque me daba la espalda. Les mostró los anillos y les dijo que me iba a hacer una propuesta y les preguntó si querían ser nuestros testigos. Ellos se coparon, Roberto le dio roles y uno fue un cura y una de las chicas empezó a grabar. Fue hermoso. Y en el verano nos vamos a ir a Uruguay. El 15 de diciembre Roberto cumple 70 años y le estoy armando la fiesta, van a tocar bandas.

-Tienen una diferencia de edad...

-Sí, yo tengo 44, pero siempre salí con tipos más grandes.

“Mis amigos me advirtieron”

Jimena Heredia reconoció que sus amigos le advirtieron sobre Roberto Pettinato Gentileza Jimena Heredia

-Pettinato está muy cuestionado porque varias mujeres lo acusaron de acoso sexual, ¿te hizo ruido esto cuando lo conociste?

-No tengo televisión y no estoy al tanto de lo que pasa en la televisión, pero mis amigos me advirtieron conociendo mi historia y sabiendo que estoy en una causa penal de una expareja por temas de violencia, abuso y demás. Y la verdad es que no conozco hombre que sea más respetuoso, atento y amable que Roberto. Es de un respeto y de una ternura, tan empático. Tiene su carácter, pero sabe leer a la otra persona, y sabe escuchar.

-No lo reconocés en lo que dicen.

-Para nada. Además, no hay ninguna denuncia en la justicia. Son todas mediáticas. Sé que habló con Karina Mazzocco y aclararon todo; al resto no las conozco. Habiendo sido víctima, realmente, de hechos muy graves y de violencia psicológica, entiendo bien de qué se trata todo eso. Y trabajo con mujeres en casos de abusos y violencia de género. Sé qué es eso.