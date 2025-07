Desde este lunes por la tarde, efectivos y buzos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) intentan dar con un joven de 24 años que cayó al río Paraná, a la altura de la ciudad santafesina de Rosario, tras resbalarse desde un barranco. La víctima estaba pescando junto a su padre cuando perdió el equilibrio y se precipitó hacia el agua. La búsqueda, que quedó suspendida al caer la noche, se reiniciará este martes apenas haya suficiente luz.

El joven, vecino del barrio Ludueña e identificado por las fuentes consultadas por LA NACION como Luis Romani, finalizaba su jornada de pesca alrededor de las 17 cuando resbaló de la barranca en el sector denominado Parque de la Arenera, en Parque Norte, y cayó al agua, contó su padre en diálogo con Rosario 3. Enseguida, el hombre de 62 años se arrojó al río para tratar de rescatarlo, sobre todo porque la víctima no sabe nadar, pero el esfuerzo no tuvo resultados positivos.

Aun empapado, desde la avenida de la Costa y Francia, el padre contó lo sucedido: “Nos estábamos por ir, pisó la línea, se resbaló y cayó al agua. Yo me tiré a rescatarlo y no pude”. Tras ello el hombre buscó ayuda entre sus compañeros pescadores y se pidió asistencia a la Prefectura. “No me voy a ir de acá hasta que lo encuentren”, agregó el hombre. Junto a él estaban las bicicletas en las que ambos había llegado a la costanera para pasar el día.

Rosario: buscan a un joven que fue a pescar con su padre, se resbaló y cayó al Paraná. Policía de Santa Fe

La fiscalía local de Homicidios Culposos ordenó registros fotográficos del lugar donde desapareció Romani y el relevamiento de cámaras. Los buzos tácticos de la Prefectura y personal policial de la comisaría 10a. trabajaron hasta alrededor de las 20, cuando la falta de luz dificultó las tareas de búsqueda, procedimientos que se reanudarán a primera hora de la mañana de este martes.

El río Paraná, un afluente peligroso

Dos meses atrás, y tras varios días de intensa búsqueda, personal de Prefectura Naval y de la Policía de Entre Ríos encontró los cuerpos de dos hombres que estaban desaparecidos tras salir a pescar en un bote precario. La denuncia por la el desconocimiento de sus paraderos dio inicio a un operativo de rastrillaje por agua y tierra que incluyó la participación de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales y personal de Fiscalización del municipio de Victoria.

Horas antes del hallazgo de los cadáveres, las autoridades habían encontrado la embarcación en la que se movilizaban los pescadores. Estaba hundida en un sector del arroyo con unos cuatro metros de profundidad, junto a una mochila y una conservadora pertenecientes al grupo.