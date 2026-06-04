Rotonda y circunvalación: esta es la obra que reconfigura el acceso al gran polo productivo cordobés

La ciudad de Villa María, en Córdoba, dio un nuevo paso en materia de infraestructura vial con el inicio de la pavimentación de la futura autovía de ingreso por la ruta provincial nº 2. Los trabajos, que fueron supervisados por el intendente Eduardo Accastello junto al secretario de Infraestructura y Desarrollo Sostenible Rodrigo Fuyana, beneficiarán a miles de cordobeses y turistas que utilizan esa vía.

La obra contempla la duplicación de calzada en uno de los principales accesos a la ciudad y se integra al proyecto de circunvalación Villa María-Villa Nueva, una intervención estratégica que permitirá ordenar el tránsito, especialmente el transporte pesado, y mejorar la conexión entre distintos puntos productivos y urbanos.

Las obras fueron supervisadas por las autoridades municipales (Foto: @municipalidad.villamaria)

Actualmente, las tareas se concentran en el asfaltado de los derivadores de la rotonda central, que contará con accesos desde la Ruta Provincial 2, la circunvalación, la avenida Perón y la continuidad de la Ruta Nacional 9 hacia el Parque Industrial.

Una autovía para potenciar el crecimiento de Villa María

Durante la recorrida, Accastello destacó la relevancia de la obra para el desarrollo económico y urbano de la ciudad. Según explicó, la nueva autovía tendrá doble sentido de circulación y facilitará la conexión con proyectos estratégicos para el futuro de la región.

“Junto a la Provincia estamos haciendo la Circunvalación de Villa María y Villa Nueva para el tránsito pesado. Va a tener doble mano, será una autovía que nos vinculará también con el nuevo Parque Industrial 2, con la Universidad Siglo 21 y con todas las empresas que se irán radicando en este sector”, afirmó el jefe comunal.

Además, señaló que el proyecto contempla la construcción de la rotonda más grande de la ciudad, con un diámetro de 72 metros, donde se instalarán mástiles con las banderas argentina, cordobesa y villamariense.

La obra permitirá el desarrollo local (Foto: @municipalidad.villamaria)

Para el intendente, esta infraestructura representa una “oportunidad histórica” para impulsar el crecimiento de la zona sur de Villa María y consolidar nuevos polos de desarrollo productivo y educativo.

Más de 500 personas trabajan en obras de infraestructura en la ciudad

Accastello también remarcó que esta intervención forma parte de un conjunto de obras que se ejecutan simultáneamente en distintos sectores de Villa María.

Entre ellas mencionó la reciente pavimentación de la duplicación de calzada del ingreso norte por la Ruta Nacional 158, una iniciativa que permitirá que los dos principales accesos a la ciudad cuenten con autovías modernas, mejorando la seguridad vial y la conectividad.

A esto se suman los trabajos de la colectora de avenida Perón, ubicada en una zona industrial estratégica, y el avance del Programa 500 Cuadras de Pavimento, que continúa expandiendo la infraestructura urbana en distintos barrios.

Hay más de 500 personas trabajando en distintas obras en la ciudad (Foto: @municipalidad.villamaria)

“El cambio que tendrá Villa María para 2027 será histórico”, sostuvo el mandatario, quien además destacó el impacto económico de estas obras. Actualmente, más de 500 personas se encuentran trabajando en proyectos vinculados a la pavimentación y la infraestructura urbana, generando empleo y movimiento económico local.

Con la nueva autovía sobre Ruta 2, la circunvalación Villa María-Villa Nueva y las demás intervenciones en marcha, la ciudad apuesta a fortalecer su desarrollo logístico, industrial y urbano, consolidándose como uno de los polos de crecimiento más importantes del interior cordobés.