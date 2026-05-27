Con tecnología “pipe jacking”: así es el túnel subterráneo que une tres barrios porteños

El gobierno porteño informó el avance de una obra subterránea que permitirá el desagote rápido del agua de lluvia en tres barrios de la Ciudad, por lo que en el mediano plazo estas zonas estarán libres de inundaciones.

Por debajo de la Ciudad se construyen los túneles aliviadores para facilitar la circulación del agua de lluvia Edith Cantizano (Redaccion)

De acuerdo a la información oficial, que se publicó en redes sociales, la obra de infraestructura que actualmente está en construcción corresponde al nuevo Ramal Argerich y sumará casi cinco kilómetros de extensión claves para beneficiar a los vecinos de Monte Castro, Villa Santa Rita y Villa del Parque.

“La Ciudad tiene 11 arroyos subterráneos: para evitar desbordes por tormentas intensas, se formuló el Plan Hidráulico y ya se construyeron más de 82 kilómetros de túneles”, explica el material audiovisual del gobierno de la Ciudad.

Mediante un video se puede ver el avance de las obras y el impacto directo que tendrá en la población, dado que los túneles permitirán el rápido desagote de un gran caudal de agua cada vez que se produzcan tormentas fuertes.

Así son los túneles que evitarán inundaciones en la Ciudad

Las obras hidráulicas se construyen desde el año 2007 y acumulan más de 80.000 kilómetros que cruzan los distintos barrios y desembocan en el Río de la Plata y el Riachuelo.

Se trata de túneles y conductos que ayudan a canalizar el agua y evitar inundaciones.

Actualmente, se trabaja en el Ramal Argerich, a través de una modalidad específica denominada “pipe jacking”.

Así es el túnel subterráneo que une tres barrios porteños

Esta tecnología avanza mediante una tunelera, que trabaja bajo tierra sin necesidad de perforar la calle. Por lo tanto el trabajo subterráneo consta de la construcción de pozos en determinados puntos, desde donde se empuja la tunelera que va perforando el suelo y colocando los conductos.

Actualmente se trabaja en el ramal Argerich Edith Cantizano (Redaccion)

Una vez que queda armado el túnel, comienzan las tareas de hormigonado y, luego, estará en condiciones de que el agua circule por allí y sea viable un desagote ágil.

“Esta obra cambia el mecanismo de respuesta de la Ciudad ante lluvias intensas”, indica el video oficial sobre la construcción subterránea.

El ramal Argerich, además, trabaja en conjunto con otros túneles para mejorar el drenaje de la zona.