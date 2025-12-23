Rumbo a la temporada: la muerte de un turista reavivó un conflicto con guardavidas de la costa atlántica y podrían parar

MAR DEL PLATA.– La muerte de un bañista de 72 años que se descompensó en el mar, fue rescatado y llegó sin signos vitales al Hospital Municipal de Villa Gesell avivó el conflicto que protagonizan gremios que representan a guardavidas en ese y otros destinos vecinos de la costa atlántica, donde la temporada se pone en marcha con riesgo de protestas que puedan avanzar hacia una suspensión del servicio de seguridad en playas.

Las prestaciones comenzaron de manera permanente a partir de noviembre en Mar del Plata y desde principios de diciembre en Villa Gesell y Pinamar, tres de los principales destinos de este frente de costas, con mayor concentración de turismo a partir de estos días y por los próximos meses de verano.

En Villa Gesell ya hubo movilizaciones cargadas de tensión como parte de los reclamos, con manifestación en el palacio comunal y un “espaldazo” durante el acto oficial de apertura de la temporada, formados sin mirar a las autoridades y por esta vez suspendida la tradición que para esta fecha representaba una incursión en el mar de los guardavidas para dejar una ofrenda floral en el mar.

Por allí las quejas pasan por una reducción importante de la planta de personal afectada al operativo, también la eliminación de horas extras, con impacto directo sobre el bolsillo de esos trabajadores y una paritaria salarial que aún no se abrió.

La muerte de un bañista de 72 años que se descompensó en el mar avivó el conflicto que protagonizan los gremios que representan a guardavidas Mauro V. Rizzi

En Pinamar hubo acuerdo con los concesionarios que tienen a su cargo la seguridad de las playas en las unidades de balnearios que explotan, pero sigue sin resolución la discusión entre la municipalidad y la Asociación de Guardavidas de Pinamar. Los trabajadores acusan al Ejecutivo de ofertar haberes idénticos a los de la temporada pasada, sin un solo peso de aumento. La tensión crece, escala y se espera por el resultado de una asamblea de trabajadores a última hora de este martes que podría derivar en medidas de fuerza, así como también una audiencia en Ministerio de Trabajo bonaerense pautada para este miércoles.

Otro tanto se vive en Mar del Plata, donde los problemas afectan a un grupo más reducido: solo a los guardavidas que dependen de concesionarios, ya sea en servicios de playa como de piscinas. Aquí el servicio se municipalizó hace algunos años y solo quedaron en la órbita privada algunos a los que, por antigüedad acumulada, no les convenía ese traspaso.

Con la comuna de General Pueyrredón se encontró un pronto acuerdo a principios de diciembre y el ajuste salarial acompaña índices inflacionarios. Así se despejaron márgenes de conflicto con el Sindicato de Guardavidas y Afines de Mar del Plata y la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA). La vigilia gremial ahora es por los colegas a cargo de concesiones.

El fallecimiento que se registró en Villa Gesell agitó este clima gremial más allá de los límites geográficos. La víctima, de 72, habría sufrido un paro cardíaco mientras estaba en el mar. Guardavidas lo rescataron y denunciaron demoras tanto en el arribo de un equipo desfibrilador (DEA), que debería estar disponible en cada balneario, como de la ambulancia que llegó para trasladarlo al hospital, donde el paciente fue ingresado ya sin vida.

Según se pudo confirmar, en Villa Gesell hay tres equipos de DEA de la municipalidad que están en móviles a cargo de jefes de zona y cada unidad balnearia concesionaria debe disponer de por lo menos uno.

“Se perdieron 30 de los 280 puestos con los que tampoco se alcanzaba a cubrir el frente de playas del distrito”, dijo a LA NACION el secretario de Capacitación, Cultura y Difusión de la Unión de Guardavidas de Villa Gesell, Lautaro Suárez Serrano.

En Mar del Plata, los problemas afectan solo a los guardavidas que dependen de concesionarios; con el municipio hubo acuerdo Mauro V. Rizzi

Esas bajas se dieron por jubilaciones, fallecimientos o cambios de puesto sin que fueran cubiertas, a lo que suma la obligación de tomarse el día franco y la reducción de la jornada de cobertura del servicio. “En lugar de 12 horas ahora se limita de 10 a 19”, explicó el dirigente, y contó que las tres horas que completan en cada puesto las cubre un compañero que “las otras tres horas las hace en otro punto y en otro horario”.

“El franco trabajado que se nos quitó representa a fin de mes la pérdida de casi el 40% de nuestros ingresos”, afirmó. El gremio presentó denuncias de estas situaciones ante los ministerios de Trabajo y de Seguridad y por mesa de entradas de la intendencia.

También advirtió que esa escasez de guardavidas en función de la extensión de playas le valieron a Villa Gesell la inhabilitación o rechazo al plan integral general de seguridad acuática que debe presentar cada municipio ante la Comisión Provincial de Guardavidas, que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense. Lo mismo ocurrió en Pinamar. “No se les aprueba por los recortes implementados”, apuntó Fernando Espinach, secretario de Organización de la Asociación de Guardavidas de Pinamar. Eso significa que los recursos dispuestos, tanto humanos como medios adicionales que incluyen motos de agua y embarcaciones, no cubren las exigencias del Estado.

Pinamar tiene 60% de su plantilla de guardavidas bajo relación privada, a costo de los concesionarios de balnearios. El otro 40%, que son unos 130 trabajadores, dependen de la comuna. Los primeros ya sellaron su acuerdo salarial. Sus compañeros municipales esperan por una oferta: “Hasta el momento fue de 0%”, confirmó Espinach a LA NACION y la consideró “inaceptable”.

Aun cuando hay estas disconformidades, el servicio de seguridad en playas se mantiene con prestaciones solo condicionadas por la cantidad de personal y el horario de cobertura que delinean los gobiernos municipales.

La inexistencia de un aumento salarial a la vista es lo que mantiene viva la chance de una inminente medida de fuerza. La asamblea que el gremio convocó para este martes, a última hora, empezará a decidir si se avanza fuerte por ese sendero o hay margen de espera para lo que resulte de la negociación en ámbitos de la cartera laboral bonaerense, con fecha confirmada para este miércoles.

Los guardavidas de Villa Gesell son los que mayor preocupación tienen porque allí, en su mayoría, dependen del Estado. En el casco céntrico de la ciudad cabecera hay más presencia de privados, ya que hay muchos balnearios; pero hacia localidades vecinas como Mar Azul, Las Gaviotas y Mar de las Pampas la responsabilidad del operativo de seguridad en playas es exclusivamente de la municipalidad. La muerte del último fin de semana ocurrió frente al balneario Pilotes, a la altura de Paseo 133 y la costa.

Suárez Serrano acotó que la problemática de sus compañeros al servicio de unidades fiscales concesionadas se complicó este año porque se vencieron contratos y la continuidad de prestaciones de esos balnearios se está dando entre continuidades precarias y cambios de responsables de último momento.

Por Mar del Plata las señales de reclamo por sus compañeros privados también se advierten en la playa pública. El modo de expresar el conflicto es con puestos de seguridad que tienen flameando en sus mástiles todas las banderas que se utilizan para advertir sobre las condiciones del mar en simultáneo. De persistir la falta de acuerdo con concesionarios ya está dispuesta una movilización para el próximo viernes 26, por la mañana, con silbatazo por las playas y una concentración final en Escollera Norte, sobre uno de los extremos de Playa Grande.