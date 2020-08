Daniel Gollán, Carlos Bianco y Nicolás Kreplak en la conferencia de prensa de esta mañana en La Plata Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

"No, los runners no están permitidos", fue la frase tajante con la que un funcionario de primera línea del gobierno de la provincia de Buenos Aires respondió hoy a este cronista ante la consulta del regreso de los deportes individuales en la zona más densamente poblada en tierra bonaerense.

Desde hoy 17 actividades deportivas se habilitaron el Buenos Aires. Todas deberán ser efectuadas en clubes, bajo la supervisión de un entrenador y de lunes a viernes. "No estamos permitiendo que dos amigos que están aburridos el fin de semana vayan a jugar al tenis", sumó como ejemplo el jefe de gabinete bonaerense, Carlos Blanco, durante la conferencia de prensa que brindó esta mañana anunciando las novedades junto a la dupla que comanda el Ministerio de Salud de Buenos Aires: Daniel Gollán y Nicolás Kreplak.

Entre las explicaciones sanitarias que brindaron los funcionarios para esta media apertura están las de seguir controlando la circulación de personas en calles, parques y plazas. En el plano económico, comenzar a generar ingresos en los bolsillos de clubes y entrenadores, que llevan más de cinco meses con cero actividad.

¿Cuánto daño puede provocar a una estrategia sanitaria que las personas realicen actividad física al aire libre y cumpliendo los protocolos que la mayor parte de la población ya adquirió como hábitos cotidianos? A la luz de los resultados del otro lado de la General Paz, los daños son pocos o nulos.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud porteño, el nivel de contagios está estabilizado y con una leve baja en los últimos 21 días. Incluso, desde la semana pasada, el que quiere salir a correr, andar en bicicleta o caminar en la Capital, lo puede hacer cualquier día de la semana entre las 18 y las 10.

"No hay nada que demuestre que los runners y las salidas recreativas dispararan la curva. El crecimiento fue sostenido y ahora viene en baja. No hubo una alteración por esas aperturas. No hay nada que indique que eso fue así", explicó a LA NACION un funcionario porteño que sigue el día a día de las estadísticas de la pandemia.

Zanjadas las diferencias con la administración porteña, tras la aprobación del Ministerio de Salud de la Nación de los deportes individuales en todo el país, la nueva disputa simbólica contra la actividad deportiva recreativa se da puertas adentro de la provincia que dirige Axel Kicillof.

"Algunos hablan de la angustia de no poder jugar al golf. Angustioso es lidiar todos los días con esta enfermedad, angustioso es cambiarse a diario 46 veces el uniforme (de protección), angustioso es que se terminen las camas", dijo el mandatario bonaerense hace nueve días cuando anunció la nueva fase de la cuarentena junto al presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Hay quienes perciben en los dichos de Kicillof y su equipo una necesidad de "nivelar para abajo". Es decir, si un sector de la sociedad la está pasando mal, no está bien que otra parte disfrute de momentos de distracción o recreos del encierro cuando ya pasaron más de cinco meses del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) impuesto en el AMBA y que permitió que el virus SARS-CoV-2 no se dispare y haga colapsar el sistema sanitario.

Sin embargo, tanto Kicillof como sus funcionarios reconocen en público y en privado que el cumplimiento de las medidas es cada vez menor. Incluso, esta mañana, ante la consulta de la prensa sobre si se detendrá o multará a los que salgan a correr o hacer actividades recreativas en parques y plazas del AMBA, Bianco respondió que no habrá una acción policíaca al respecto y que se apelará a la "consciencia social".

Hace un mes y medio, ante la consulta de LA NACION sobre las actividades deportivas recreativas, el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, dijo: "Creo que la gente ya está corriendo en el conurbano. El que sabe cómo hacerlo y tomando los recaudos, lo está haciendo. Vivo en la zona norte y salgo a dar una vuelta a la manzana con mis hijos chiquitos, cruzo algunas personas corriendo y la policía no los está persiguiendo".

"La autorización del running es más que nada una cuestión de mensaje. Nosotros no queremos decir que habilitamos las salidas a correr en determinados parques para después tener las mismas imágenes de la ciudad, en donde salieron todos en el mismo horario y al mismo lugar. Esto es un mal mensaje, más allá del problema epidemiológico. No salimos con ese mensaje, pero por lo general, en los barrios se ve gente corriendo en las manzanas cercanas a sus casas sin ninguna presión de las fuerzas de seguridad. Tiene más que ver con una responsabilidad en la comunicación, pero no queremos joderle la vida a la gente", cerró García el 11 de julio pasado.

Una cuestión semántica, lejos de lo sanitario

En la Argentina, la principal causa de muerte son los problemas coronarios. Según los datos publicados en la web del Ministerio de Salud, en 2018, el 20% de las muertes en el país murieron por ese motivo. En segundo lugar quedaron los tumores malignos (18,62%) y tercero la influenza y neumonía (9,95%).

"La mortalidad coronaria, vascular y por cáncer disminuyen de manera proporcional a la actividad física. A mayor actividad, menor mortalidad. En la Argentina se estiman entre 40 y 50 mil infartos de miocardio por año", dijo a LA NACIONOscar Mendíz, director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro.

El cardiólogo agregó: "El aumento de peso y, por ende, de control de factores de riesgo como obesidad, hipertensión, colesterol y el síndrome metabólico, que combina un poco de todo eso, ocurre pronto y es difícil de revertir. Todos sabemos lo que cuesta bajar de peso. El aumento de peso, colesterol y diabetes van enfermando nuestros vasos de todo el organismo, en especial corazón y cerebro".

"La hipertensión arterial puede causar accidentes cerebrovasculares (ACV) y para ello no se requiere de mucho tiempo. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es hacer ejercicio, como mínimo, 150 minutos por semana, en el caso de actividades moderadas como caminatas, correr o andar en bicicleta. Además, el ejercicio da sensación de bienestar y en un momento de mucha angustia es importante", cerró Mendíz.

El tenis, el golf y el running siguen en medio de la disputa de poder simbólico casi sin sentido. Las restricciones corren el riesgo de transformarse en una especie de "ley seca", como la que prohibió las bebidas alcohólicas en los Estados Unidos, que poco se respetó, pero tardo 13 años en ser abolida.