Coronavirus en Buenos Aires: los casos superaron la barrera de los 50.000

La provincia de Buenos Aires, la de mayor población del país, se transformó hoy en el primer distrito en superar los 50.000 contagios de coronavirus Covid-19 en el país. En el área se acumulan más del 53% del total de casos identificados en la Argentina.

Según los datos cargados en la Sala de Situación que tiene el distrito, hasta las 14.10 de hoy eran 51.285 los infectados con residencia en la provincia gobernada por Axel Kicillof. En tanto, los fallecidos eran 877, lo que representa una tasa de letalidad del 1,71%. El dato alentador es que los recuperados suman 24.865, es decir, el 48,44% del total de los casos.

Si se mira en detalle, las realidades dentro de los 135 partidos que conforman la provincia son muy disímiles. Por un lado, hay siete partidos que concentran casi la mitad de los casos . En el extremo opuesto, son 20 los distritos que no tuvieron ni un solo contagio, cuando ya pasaron 131 días desde el primer caso positivo registrado en el país.

Los partidos que concentran más del 48% de los casos son: La Matanza (7480), Quilmes (3894), Lomas de Zamora (3095), Lanús (2814), Avellaneda (2860), San Martín (2326) y Almirante Brown (2278).

En diálogo con LA NACION, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, analizó los datos de la provincia de Buenos Aires, se mostró esperanzado y adelantó: "Este aislamiento actual parecería ser suficiente para frenar esa aceleración de casos que es el objetivo que nos pusimos".

De los 50 mil casos, más de 13 se dieron en los últimos siete días. Sobre este punto, el funcionario dijo: "El crecimiento del virus es exponencial y por eso es que se puso este freno. Los casos que estamos viendo en estos días nosotros lo interpretamos como un coletazo de las aperturas que tuvimos hasta el 30 de junio. Por eso creemos que fue clave ver esto antes y reducir el movimiento de la gente, no fue volver a la 'Fase 1' como se dijo".

García luego analizó: "Creo que la historia de los 50.000 casos es un hito y me pregunto qué hubiese pasado si ese número de casos se hubiesen concentrado en un período de tiempo corto. Ya sabemos qué sucede: es la experiencia que tuvieron muchos países de Europa, Estados Unidos y Brasil".

"Me parece que, más allá de lo que pase hacia adelante con la historia de la pandemia en la Argentina y en el AMBA, la provincia y la ciudad están trabajando muy bien y evitaron llegar a los 50.000 casos concentrados en el tiempo. Esto permitió salvar vidas y evitar el estrés del sistema de salud", aseguró el funcionario bonaerense.

Según su análisis, el paso del coronavirus tuvo tres etapas en la provincia de Buenos Aires y el próximo 17 de julio, comenzará una cuarta etapa. "Una primera etapa fue cuando llegó el virus al país y fue a través del AMBA, como Ezeiza y el Puerto de Buenos Aires. Ahí hubo un gran número de casos en la ciudad de Buenos Aires y en la zona norte del conurbano. Esa etapa se pudo contener con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y no hubo una explosión como en otros países", definió García.

La siguiente etapa tuvo dos partes: "Primero se fue flexibilizando... este cambio del aislamiento fue necesario. Fue una etapa de pocos casos por día, en un principio, pero el aumento de la circulación hizo que aumentara muy rápido el número de contagios. En una segunda parte, cuando se llegó a una cierta velocidad que ponía en riesgo la disponibilidad de las camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), y que se podía saturar el sistema, comenzó la discusión de que se debía volver atrás con parte de la flexibilización y parar las aperturas".

"Una tercera etapa es la que estamos viviendo ahora y estamos comenzando a ver los resultados. Los datos que tenemos de la primera semana de esta nueva cuarentena es que se logró disminuir la circulación, fue suficiente para disminuir la velocidad de los contagios", contó el funcionario de Salud.

Según García, lo sucedido hasta ahora "nos permite tener una perspectiva para analizar sobre cómo seguir a partir del 17 de julio, en esa que sería una cuarta etapa, con otro tipo de aislamiento. Esto es necesario al no tener una vacuna, ni un tratamiento efectivo. Por eso, el aislamiento es la principal herramienta. No hablo de un encierro como el de marzo. Se puede pensar ya sea por zonas o por tipo de población".

"Un aislamiento selectivo que tiene un impacto en la estrategia sanitaria, en la no saturación del sistema de salud. Son lecciones que nos permiten pilotear la situación, hasta que haya una vacuna, y para evitar muchas muertes", adelantó.

Ante la consulta concreta de las actividades deportivas recreativas, que fue uno de los ejes de discusión con la administración porteña, dijo: "Creo que la gente ya está corriendo en el conurbano. El que sabe cómo hacerlo y tomando los recaudos, lo está haciendo. Vivo en la zona norte y salgo a dar una vuelta a la manzana con mis hijos chiquitos, cruzo algunas personas corriendo y la policía no los está persiguiendo".

"La autorización del running es más que nada una cuestión de mensaje. Nosotros no queremos decir que habilitamos las salidas a correr en determinados parques para después tener las mismas imágenes de la ciudad, en donde salieron todos en el mismo horario y al mismo lugar. Esto es un mal mensaje, más allá del problema epidemiológico. No salimos con ese mensaje, pero por lo general, en los barrios se ve gente corriendo en las manzanas cercanas a sus casas sin ninguna presión de las fuerzas de seguridad. Tiene más que ver con una responsabilidad en la comunicación, pero no queremos joderle la vida a la gente", cerró García.