Salida temprana del colegio, “box mundialistas” y pantallas gigantes: así se prepara la ciudad para el tercer partido de la selección argentina

En plena jornada laboral y educativa, el tercer partido que jugará la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 será en un horario que afectará el normal funcionamiento de la tarde. Con propuestas que van desde un retiro anticipado de alumnos, hasta el aprovechamiento del momento mundialista para recibir clientes ajenos al fútbol, los locales gastronómicos, confiterías y establecimientos educativos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires se preparan para una jornada atípica en donde primará el pragmatismo: hacer lo posible para no perderse el partido y aprovechar el furor.

“Los alumnos podrán quedarse a ver el partido junto a sus compañeros o retirarse a las 15 con el padre, la madre o un adulto responsable”, fue la respuesta de las autoridades del colegio Islands International School, con sedes en el barrio porteño de Belgrano.

Si bien cada institución tiene la potestad de tomar las definiciones que mejor se adapten a su realidad, los colegios estarán abiertos y los alumnos podrán ver el partido junto a sus compañeros y docentes y, en muchos casos, se les dará la opción de un egreso temprano.

En Cabildo y Ugarte, en el barrio porteño de Belgrano, los carteles viales arengan a la selección argentina Ricardo Pristupluk

Retiros anticipados

Como el horario de salida de los establecimientos educativos es, en la mayoría de los casos, muy próximo al del comienzo de la contienda deportiva que tendrá como protagonistas a la Argentina y Polonia, decisiva para la definición de los equipos que continuarán su paso hacia octavos de final, muchos de los colegios optaron por ofrecer un retiro anticipado.

“Este partido es cercano a la hora de salida, que es a las 16.10. La mayoría de las familias optaron por retirar a sus hijos antes. Sin embargo, los que quieran cumplir el horario pueden hacerlo”, detallaron los directivos de la Escuela Aequalis, en Colegiales. Y sumaron: “Si fuese en otro horario, se pone una pantalla y se organiza algo más, pero no será en esta ocasión”.

En la misma línea decidió el colegio Michael Ham, de Vicente López, en la zona norte del conurbano bonaerense, que se inclinó por ofrecer un retiro anticipado de las alumnas, o cumplir el horario habitual, hasta las 16.

“Los partidos de la selección que se jueguen en horario escolar serán los únicos que se verán en el colegio. Las alumnas podrán traer camiseta de Argentina y jogging de educación física. No está permitido el maquillaje o pintura de cualquier tipo, papel picado, elementos sonoros como trompetas o pitos, bengalas ni pirotecnia de ninguna clase”, precisaron las autoridades del colegio Michael Ham.

En los colegios de la Red Educativa Itínere, integrada por establecimientos de gestión privada de la provincia de Buenos Aires como el Colegio del Faro y el Northfield School, los partidos que coincidan con el horario escolar se pueden ver en los establecimientos educativos. Para aquellos alumnos que no quieran presenciarlos, podrán tener actividad escolar. Sin embargo, para quienes decidan retirarse, se pautó que deberán hacerlo al mediodía. “Es la estructura que pautamos para ordenarnos en todos los colegios”, destacaron desde la Red.

La decisión de las escuelas va en consonancia con lo dispuesto tanto por el Gobierno nacional como por las jurisdicciones provinciales. De hecho, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, había alentado a que, “dada la extraordinaria magnitud que toma el Mundial en la Argentina”, los alumnos miren los partidos de la selección en las escuelas y que los establecimientos educativos le den contenido pedagógico al campeonato, aunque delegó las definiciones específicas a cada jurisdicción.

En la provincia de Buenos Aires, la subsecretaría de educación dispuso que en los colegios se dicten clases con normalidad en el horario habitual durante todo el desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol 2022. Además, autorizó las transmisiones dentro de los establecimientos de los encuentros que dispute la Selección Nacional de Fútbol Argentino así como el ingreso tardío o el retiro anticipado siempre que el evento ocurra en horario escolar.

En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, la cartera educativa conducida por Soledad Acuña, precisó: “La visualización en las escuelas de los partidos de la Selección Argentina durante el mundial de fútbol será una definición de cada institución y quedará a elección de cada equipo de conducción de acuerdo a su proyecto institucional”.

Muchos colegios ofrecieron un retiro anticipado de los alumnos para que los alumnos puedan ver el partido en familia; mientras que otros optaron por incorporar pantallas gigantes y ofrecer un espacio para mirarlo en la escuela

Proyección en pantallas gigantes

En el colegio Nuestra Señora de Luján, en el centro de Pilar, al norte del conurbano bonaerense, propiciarán un espacio comunitario para que los alumnos puedan apoyar a la selección argentina.

El establecimiento educativo ofrecerá una jornada extendida para los alumnos de nivel inicial y primaria que opten por mirar el partido dentro del colegio. Los chicos de la secundaria, como asisten en horario de mañana, podrán verlo en sus hogares.

“Tenemos una pantalla muy grande que ponemos en el salón de usos múltiples y todos los alumnos que quieran asistir al colegio mañana lo van a poder ver. Muchos de ellos no van a ir pero, en general, optan por verlo junto a sus compañeros. Por eso, tenemos previsto que los alumnos salgan un poco después del horario habitual, que es a las 17.45″, indicó Elena Papadopoulos, propietaria y representante legal de la escuela Nuestra Señora de Luján.

El colegio Esteban Echeverría, del barrio porteño de Constitución, también eligió ofrecer un espacio para alentar a la selección argentina. “Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el partido anterior: le damos la posibilidad a los chicos de verlo en el colegio o, si los papás quieren, retirarlos antes. Instalaremos pantallas gigantes en tres lugares del colegio para que lo puedan ver todos juntos”, destacaron las autoridades.

Gastronomía albiceleste

La Farola de Núñez, ubicada en la esquina de Cabildo y Congreso, se encontraba desde temprano adornada con banderines y carteles con la arenga “¡Vamos Argentina!”. Cecilia Herrera, encargada de la atención al público en el restaurante, comentó a LA NACION que cuando hay partido se llena de personas que trabajan en los locales comerciales de la zona. “Vienen para ver el partido y a comer algo. El sábado pasado, cuando jugó la Argentina contra México, había una mesa enorme de más de 30 personas”, señaló.

En La Farola de Núñez se preparan para recibir a los empleados de los comercios de la zona Ricardo Pristupluk

Con una impronta bien futbolera, la panadería Boulan, en el barrio porteño de Palermo, también se sumó a las ofertas de una tarde diferente y ofrece, entre otras cosas, una “Merienda Mundial”, con cañoncitos de dulce de leche y medialunas, ideal para disfrutar con el mate.

“Vamos a tener promociones de 2x1 en el horario de happy hour, con aperitivos argentinos como Amargo Obrero, Pineral e Hesperidina, de la mano del embajador Diego Zelaya, autor de los tragos”, indicó a LA NACION Martín Ortiz, dueño de Salvaje Bakery, una panadería en Palermo, que sumó a su jornada ofertas especiales para hinchar por el equipo de Lionel Messi.

Marcelo aseguró que vendió alrededor de 30 camisetas en el último partido de la selección argentina contra México Ricardo Pristupluk

Otros comerciantes, por su parte, prefirieron mantenerse al margen y aprovechar el momento mundialista para disfrutar de una clientela ajena al fútbol. “No hacemos nada especial porque la gente viene igual y aprovecha que no hay filas para hacer los pedidos. Te encontrás con un público distante de la Copa del Mundo, y es algo simpático”, señaló a LA NACION Fernando Iglesias, dueño de Öss Kafe. Y agregó: “El momento del café tiene que ser una ceremonia, que no tiene nada que ver con el fútbol”.

Marcelo, vendedor ambulante de camisetas de la selección argentina, no piensa lo mismo para su negocio. Él aprovechó la ocasión para hacer crecer sus ingresos. “Para el sábado pasado compré pocas camisetas porque no sabía cómo me iba a ir, pero terminé vendiendo todas”, sentenció el comerciante, quien precisó que fueron aproximadamente 30 camisetas, a $3.000 cada una.

Propuestas para disfrutar del mes del Mundial

El espacio de Palermo, llamado “Emoción Mundial”, está ubicado en la Plaza Francisco Seeber, en la Av. Del Libertador y Av. Sarmiento. La propuesta a cargo del gobierno de la ciudad, en conjunto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), abrió el domingo cuando se disputó el primer partido de la copa entre el combinado anfitrión, Qatar, y Ecuador, y permanecerá hasta el 18 de diciembre, el día de la final de la Copa del Mundo. Desde su inauguración, más de 90.000 personas disfrutaron de la propuesta.

El predio cuenta con una pantalla de 18 por 10 metros en la que podrán verse los 64 partidos y, además, las películas Héroes, 1986: La Historia de la Copa y Messi. Se podrá ingresar de 11 a 20 en el mes que dure el mundial.

En el fan fest de Palermo hay actividades recreativas sobre el Mundial de Qatar

El espacio ofrece, además, múltiples actividades deportivas, juegos, talleres participativos y clases para los más chicos. Los momentos previos y posteriores a las contiendas futbolísticas tienen la participación de Dj’s en vivo, espectáculos infantiles, conciertos y un patio gastronómico.

Como parte de los festejos por la realización del Mundial de Qatar 2022, el Obelisco proyecta un mapping el día anterior a cada partido de la Argentina. El cartel BA Verde, que está a los pies del Obelisco, fue intervenido por la artista Mónica Casella, quien ideó una pelota de fútbol de grandes dimensiones realizada con material reciclado y una gran bandera hecha con botellas plásticas.