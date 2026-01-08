Salta bajo el agua: cayeron casi 100 milímetros en una hora y colapsaron los accesos

Un temporal de magnitud extraordinaria afectó ayer por la tarde a la región del Valle de Lerma, provocando una situación de emergencia hídrica en varias localidades tras registrarse una caída de 96 milímetros de agua en menos de una hora.

La intensidad de las precipitaciones colapsó la infraestructura de desagües, generó cortes totales en la red vial y obligó a realizar rescates de emergencia ante el avance repentino del agua. En medio del caos, una pareja de turistas quedó atrapada en una correntada y fue rescatada de urgencia, segundos antes de que su vehículo quedara completamente sumergido.

Las inundaciones en Salta

El fenómeno meteorológico impactó con mayor fuerza en los municipios de Rosario de Lerma, La Merced y Chicoana, aunque también se registraron incidentes en Cerrillos, La Viña y Coronel Moldes. Según el reporte oficial, el caudal de lluvia superó ampliamente la capacidad de absorción de los suelos y de los canales de desagüe —que habían sido mantenidos preventivamente—, derivando en anegamientos inmediatos en cascos urbanos y rutas.

Al agua subió más allá del lecho del río

La circulación vehicular en la provincia sufrió interrupciones críticas debido a la acumulación de agua y sedimentos sobre la calzada. El detalle de las vías afectadas incluye:

Ruta Nacional 68: Es la vía principal de conexión con los Valles Calchaquíes. Sufrió cortes totales en los tramos entre Coronel Moldes y La Viña , y entre Cerrillos y La Florida .

Es la vía principal de conexión con los Valles Calchaquíes. Sufrió cortes totales en los tramos entre , y entre . Arroyo San Vicente: Se registró una crecida significativa que arrastró árboles y escombros, bloqueando el paso vehicular a 20 kilómetros de La Viña.

Se registró una crecida significativa que arrastró árboles y escombros, bloqueando el paso vehicular a 20 kilómetros de La Viña. Rutas Provinciales: Se interrumpieron preventivamente las rutas 21, 23, 26, 36, 86 y 88 por tramos afectados.

Más imágenes de las inundaciones en Salta

El agua ingresó en viviendas y provocó pérdidas materiales en distintas zonas residenciales. El mapa de los daños reportado por los municipios y Defensa Civil indica:

Rosario de Lerma: El barrio San Bernardo fue uno de los más afectados por el ingreso de agua a los domicilios.

El barrio fue uno de los más afectados por el ingreso de agua a los domicilios. La Merced: En el barrio Islas Malvinas , personal policial y municipal debió asistir a familias que quedaron aisladas. Tres menores de edad fueron trasladados preventivamente a una dependencia policial para su resguardo hasta ser localizados por sus familiares.

En el barrio , personal policial y municipal debió asistir a familias que quedaron aisladas. Tres menores de edad fueron trasladados preventivamente a una dependencia policial para su resguardo hasta ser localizados por sus familiares. Chicoana: En la zona rural, específicamente en la finca Las Palmas, el temporal incluyó ráfagas de viento que provocaron voladuras de chapas en techos, caída de árboles y postes del tendido eléctrico.

La violencia de la tormenta generó situaciones de riesgo de vida. El incidente más grave ocurrió sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de La Merced, donde una pareja de turistas proveniente de Buenos Aires quedó atrapada en su vehículo al intentar cruzar un tramo anegado. El auto cayó a un canal desbordado y comenzó a sumergirse. Gracias a la intervención de vecinos que utilizaron cuerdas desde una zona elevada, se logró rescatar a la mujer y luego al hombre segundos antes de que el rodado quedará cubierto por el agua. No se reportaron víctimas fatales.

Uno de los autos atrapados en medio de la inundación

El Comité de Emergencia, integrado por la Policía de Salta, la Subsecretaría de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y equipos municipales, continúan con las tareas de relevamiento, limpieza de calzadas y asistencia a los damnificados.

El comunicado en redes sociales de la municipalidad de Rosario de Lerma sobre las inundaciones.

Las autoridades instan a la población a no circular por las zonas afectadas hasta que bajen los niveles de agua y a comunicarse a los siguientes canales oficiales ante urgencias: