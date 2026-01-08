Momentos de tensión se vivieron este miércoles al caer la tarde en Salta, cuando vecinos intentaban rescatar a una pareja de turistas bonaerenses que quedó atrapada con su vehículo bajo un caudaloso río de lodo, en medio del temporal de lluvias que provocó inundaciones en varias ciudades de la provincia. Los primeros reportes indicaron que cayeron más de 100 milímetros en una hora.

Un testigo registró el momento en que vecinos acudieron en auxilio de la pareja, que no podía salir de su vehículo por temor a ser arrastrada por la fuerte correntada. El hecho ocurrió sobre la ruta nacional 68, a la altura de la localidad de La Merced.

Inundaciones en Salta. Captura X

Según informó el medio local El Tribuno, la pareja regresaba desde Cafayate cuando, en medio del temporal, se salieron de la traza de la ruta y cayeron a un canal totalmente anegado. Fue entonces que desconocidos se acercaron a auxiliar a las víctimas con sogas improvisadas. “¡Agarrate fuerte!“, le gritaban los hombres a la mujer, la primera en salir del rodado inundado, del que solo se veía la parte trasera, con ayuda de su pareja.

En medio de las inundaciones que afectan a Salta: el dramático rescate a una pareja de turistas

“Tranquilo. Ya está. Agarrate fuerte”, le dijeron los desconocidos al marido de la mujer cuando la señora ya se encontraba en tierra firme, pero él seguía aferrado a su rodado blanco. Luego de una peligrosa maniobra en la que se arrojó al río de lodo, finalmente el hombre fue rescatado. Poco después, el vehículo quedó completamente sumergido.

En medio de las inundaciones que afectan a Salta: el dramático rescate a una pareja de turistas. captura X

Una intensa tormenta azotó varias localidades del Valle de Lerma en Salta en la madrugada de este miércoles. Hubo calles inundadas, rutas intransitables y familias que necesitaron asistencia por el avance del agua, según consignaron los medios locales.

En la localidad de Chicoana, se registró el desprendimiento de chapas del techo de una vivienda. En tanto, en la ruta 21 camino a San Agustín también se trabajaba por daños en inmuebles residenciales, informó el Gobierno salteño. Hubo caída de árboles y postes en distintos puntos del Valle de Lerma. También se registraron vehículos anegados por la acumulación de agua en calzada y el desborde de arroyos de la zona.

Según el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por tormentas para este jueves en los Valles de Lerma, Rosario de Lerma, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, Cachi, Cafayate, La Poma, Molinos, San Carlos y zonas cercanas.

El informe oficial advirtió que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.

Fuertes lluvias azotaron distintas localidades de Salta y provocaron anegamientos captura de redes

Reunión ante un posible desborde del Pilcomayo

Los ministros de Seguridad de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, y de Desarrollo Social, Mario Mimessi, encabezaron una reunión en las últimas horas con Defensa Civil para evaluar aspectos logísticos ante posibles desbordes del río Pilcomayo debido a las intensas lluvias que afectan la provincia norteña.

Inundaciones en Salta. Captura X

Inundaciones en Salta. Captura X

Este miércoles se activaron los protocolos de emergencia para asistir a las familias afectadas en los municipios de La Merced y Rosario de Lerma, sobre todo. Durante los operativos se concretó la entrega de colchones, bidones de agua, módulos alimentarios y otros artículos de primera necesidad, destinados a los hogares que sufrieron mayores consecuencias a raíz del fenómeno climático, según se comunicó de manera oficial.