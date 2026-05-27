Salta: Gendarmería incautó de una encomienda dos almohadas rellenas con cuatro kilos de marihuana

Personal de la Sección Vial Caraparí, fuerza que depende del Escuadrón 61 Salvador Mazza de la Gendarmería Nacional, llevó adelante un procedimiento clave en el norte del país: detectaron dos almohadas rellenas con cuatro kilos de marihuana. El operativo se originó tras una orden judicial que autorizó la apertura de diversas piezas postales decomisadas en controles de prevención sobre la Ruta Nacional 34. Los uniformados realizaron las tareas de inspección en presencia de testigos hábiles y bajo la supervisión legal de la Magistrado interviniente.

En presencia de testigos hábiles y con el aval legal de la Magistrado interviniente, los uniformados realizaron la apertura de las encomiendas (Foto: Argentina.gob.ar)

Durante la apertura de los paquetes, los agentes observaron un detalle que llamó su atención. El peso de dos almohadas superaba ampliamente los valores normales para este tipo de objetos. Ante esta irregularidad, los efectivos retiraron las fundas de los artículos y encontraron ocho paquetes amorfos escondidos entre el relleno textil. El personal procedió de inmediato con la prueba de campo Narcotest sobre la sustancia vegetal hallada en el interior de los bultos. El resultado del análisis confirmó la presencia de marihuana con un peso total de cuatro kilos con 218 gramos.

El peso de dos almohadas superaba ampliamente los valores normales para este tipo de objetos (Foto: Argentina.gob.ar)

Además del hallazgo de drogas, el operativo arrojó resultados sobre el tráfico de bienes sin documentación. Los gendarmes detectaron un lote de artículos electrónicos que no contaban con el aval legal necesario para el ingreso y la circulación dentro del territorio argentino. Esta mercancía, al igual que los estupefacientes, quedó sujeta a las disposiciones legales dictadas por la Justicia Federal para este tipo de infracciones aduaneras.

La mercancía, al igual que los estupefacientes, quedó sujeta a las disposiciones legales dictadas por la Justicia Federal para este tipo de infracciones aduaneras (Foto: Argentina.gob.ar)

La Fiscalía Federal de Tartagal tomó intervención directa en el caso y ordenó el secuestro inmediato del estupefaciente hallado en las encomiendas. Por otro lado, la mercadería electrónica quedó a disposición de la delegación Pocitos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, entidad conocida como ARCA. Las autoridades confirmaron que el procedimiento se enmarca en las tareas habituales de seguridad vial y lucha contra el contrabando que realiza el Escuadrón 61 en la zona de frontera.

En presencia de testigos hábiles y con el aval legal de la Magistrado interviniente, los uniformados realizaron la apertura de las encomiendas (Foto: Argentina.gob.ar)

Este hallazgo expone la modalidad que utilizan los delincuentes para intentar trasladar drogas a través de servicios de paquetería postal, ocultando el material ilícito dentro de objetos de uso cotidiano. Los controles constantes sobre la Ruta 34 permiten interceptar estos cargamentos antes de que lleguen a sus destinos finales. La investigación continúa ahora bajo la órbita del fuero federal para determinar la procedencia de los paquetes y los responsables del envío de la droga. El despliegue de las fuerzas de seguridad en la provincia de Salta se mantiene firme ante la detección de estas maniobras ilegales.