El llamativo baile del gobernador Gustavo Sáenz tras anunciar nuevos vuelos entre Salta y Río de Janeiro

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, protagonizó un llamativo momento durante el acto de presentación de una nueva conexión aérea directa entre la provincia y Río de Janeiro, Brasil. Las imágenes, transmitidas en vivo y difundidas por el Gobierno salteño, se viralizaron en las últimas horas por el efusivo baile del mandatario.

El anuncio se realizó este jueves por la mañana y estuvo encabezado por Sáenz junto al gerente de Desarrollo de Gol Linhas Aéreas, Luciano Arizada. En medio de la presentación, el gobernador se levantó de su silla y comenzó a bailar al ritmo de la música, en una escena que rápidamente circuló en redes sociales.

El efusivo baile del gobernador Gustavo Sáenz tras anunciar nuevos vuelos entre Salta y Río de Janeiro

La transmisión oficial mostró al jefe provincial desplegando distintos pasos inspirados en el carnaval carioca y, segundos después, saludó sonriente a cámara antes del cierre del acto.

Según se informó durante la presentación, los vuelos directos entre Salta y Río de Janeiro comenzarán a operar a partir del 17 de diciembre de 2026 y tendrán una frecuencia de dos servicios semanales.

La nueva ruta internacional se incorporará a las conexiones que ya unen a la provincia con Lima, Panamá y Asunción desde el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes.

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