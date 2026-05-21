El llamativo baile del gobernador Gustavo Sáenz tras anunciar nuevos vuelos entre Salta y Río de Janeiro
La transmisión oficial mostró al jefe provincial desplegando distintos pasos inspirados en el carnaval carioca y, segundos después, saludando sonriente a cámara
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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, protagonizó un llamativo momento durante el acto de presentación de una nueva conexión aérea directa entre la provincia y Río de Janeiro, Brasil. Las imágenes, transmitidas en vivo y difundidas por el Gobierno salteño, se viralizaron en las últimas horas por el efusivo baile del mandatario.
El anuncio se realizó este jueves por la mañana y estuvo encabezado por Sáenz junto al gerente de Desarrollo de Gol Linhas Aéreas, Luciano Arizada. En medio de la presentación, el gobernador se levantó de su silla y comenzó a bailar al ritmo de la música, en una escena que rápidamente circuló en redes sociales.
La transmisión oficial mostró al jefe provincial desplegando distintos pasos inspirados en el carnaval carioca y, segundos después, saludó sonriente a cámara antes del cierre del acto.
Según se informó durante la presentación, los vuelos directos entre Salta y Río de Janeiro comenzarán a operar a partir del 17 de diciembre de 2026 y tendrán una frecuencia de dos servicios semanales.
La nueva ruta internacional se incorporará a las conexiones que ya unen a la provincia con Lima, Panamá y Asunción desde el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes.
Noticia en desarrollo.
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