Salud. Tras varios meses de gestiones, una provincia logró importar medicamentos de la India a casi 45% menos que el valor local

MENDOZA.– Esta provincia no solo concretó la compra de medicamentos a la India, con el objetivo de abaratar su precio, sino que recibió el cargamento en las últimas horas. Por eso, se trata de una medida de importación histórica luego de algunas dilaciones en los trámites para aprobar el ingreso en el país, sobre todo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). De igual forma, ahora, se abren algunos interrogantes sobre cómo seguirá el proceso de comercialización ya que el gobierno nacional creará una agencia de evaluación de remedios e intervenciones médicas que tendrá la potestad para habilitar o no el ingreso de nuevos fármacos, dispositivos o tests diagnósticos, previo al registro ante la Anmat.

En diálogo con LA NACIÓN desde el gobierno mendocino pusieron en valor la transacción realizada y que ya tienen previstas nuevas adquisiciones por lo que consideran que no habrá impedimentos, aunque aguardan directivas por si existe algún cambio en la forma de continuar con el negocio internacional con laboratorios del país asiático. “En líneas generales no debería haber inconvenientes; no hay preocupación por eso. Se vienen nuevas compras, salvo que haya alguna indicación puntual”, explicaron a este diario desde el Ministerio de Salud mendocino, destacando además que la provincia ya cuenta con una agencia de medicamentos de similares características.

“Es un hecho trascendente para la provincia y el país”, enfatizaron desde el Poder Ejecutivo local, en relación con la inversión que alcanza los US$150.000, lo que permitirá un ahorro estimado del 45% al 50% en comparación con los precios habituales del mercado argentino. Se trata de tres millones de dosis de metformina, destinadas al tratamiento de la diabetes, que cubrirán aproximadamente seis meses de la demanda provincial.

El anuncio fue efectuado este viernes último por el gobernador Alfredo Cornejo, quien apuesta a que no se detenga este tipo de logros. “Es una política que hay que sostener en el tiempo”, indicó el mandatario provincial por el impacto económico y sanitario que supone esta comercialización. “Han llegado a Mendoza los medicamentos que le compramos a un laboratorio indio de alto prestigio, proveedor de Europa y Estados Unidos. Es una política que debemos sostener en el tiempo para que bajen los precios. Hoy estamos comprando mucho más barato que los medicamentos que adquirimos en la Argentina”, sostuvo Cornejo.

En este sentido, el gobernador recordó que se trata de una estrategia integral del gobierno provincial para optimizar recursos y mejorar el acceso a tratamientos médicos esenciales. “Este es un primer paso muy relevante. Aspiramos también a que la industria nacional nos acompañe, porque los medicamentos son más caros en la Argentina comparados con los países limítrofes”, apuntó el mandatario provincial.

En tanto, desde la cartera sanitaria ponderaron que se trata de “ahorro sustancial y la puerta abierta a futuras compras”. El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, destacó el valor simbólico y práctico de la iniciativa: “Es absolutamente un hecho muy importante para la Argentina y Mendoza. Estamos muy contentos de que después de varios meses de trabajo finalmente hayamos recibido esta carga desde la India. Las provincias tienen un rol importante para bajar el precio de los medicamentos en la Argentina y estamos demostrando que se puede hacer uso efectivo de ese rol”, señaló Montero, quien agradeció no solo al embajador de la India en la Argentina, Dinesh Bhatia, sino al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, “por su respaldo y por haber gestionado la autorización de la Anmat”.

Puntualmente, la compra, por más de US$150.000, que ya está en Mendoza, consiste en el medicamento metformina para combatir la diabetes, aunque ya hay transacciones previstas para adquirir remedios oncológicos, entre otros, que también permitirían obtener descuentos por encima del 40% en relación con el mercado interno. Es más, aseguró Montero, que ya avanzan negociaciones para futuras importaciones tanto desde la India como desde otros países, vía la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Así, bajo una “política integral para optimizar recursos”, como aseguran desde el gobierno local, habrá otras compras de medicamentos esenciales como enalapril, losartán, levotiroxina, ibuprofeno, omeprazol, amoxicilina, cefalexina, azitromicina y fluconazol. Según las estimaciones oficiales, las futuras transacciones podrían generar ahorros de alrededor de US$700.000 para Mendoza.

También participó de la recepción del cargamento el ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad, quien hizo hincapié en la eficiencia y la apertura de mercados. “Indudablemente es un hito más en la estrategia de compras de la provincia. El gobernador siempre nos pide ampliar mercados, buscar más competencia, y esta iniciativa permite contratar en mejores condiciones. Nos abre a un universo de proveedores que hasta ahora no teníamos, lo que también envía una señal clara al mercado para incentivar la competencia”, sostuvo el funcionario, con la lógica de seguir comprando al exterior, para obtener precios más convenientes.

Ahora, desde la Dirección de Farmacología trabajarán en la garantía de acceso y distribución inmediata en los centros de salud y hospitales. Se estima que la semana próxima ya estarán a disposición de los efectores sanitarios.

