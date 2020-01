San Martín de los Andes: buscan a dos jóvenes desaparecidas

Lucila Carlsson y Florencia Glasbauer se encuentran desaparecidas en el sur argentino desde el domingo Fuente: Archivo - Crédito: Facebook

Dos amigas de 21 años, que viajaban por el sur argentino, se encuentran desaparecidas desde ayer, domingo 12 de enero.

Lucila Carlsson y Florencia Glasbauer son oriundas de la ciudad de Buenos Aires. Volaron a Bariloche el jueves 9 de enero, y tenían planeado recorrer el sur por diez días. De Bariloche viajaron en colectivo a San Martín de los Andes , donde se alojaban en un departamento alquilado. Al resto de los destinos, se dirigirían haciendo dedo.

Las familias tuvieron contacto frecuente con sus hijas hasta el domingo a la madrugada, según informa Cristian Carlsson, padre de una de las jóvenes. No supieron nada más de ellas a partir de ese entonces.

"A la mañana siguiente s e dejaron de comunicar y no compartieron más su ubicación. Pudimos rastrear que una de las chicas estaba saliendo de San Martín a las 12.45, pero ese fue el único y último dato que tuvimos", dice Carlsson.

Las jóvenes habían manifestado su intención de visitar Villa Traful -105 kilómetros al sur de San Martín de los Andes-, pero contaban con reserva en el alojamiento de San Martín hasta el día de mañana, que partirían hacia Villa de la Angostura.

Por este motivo, Carlsson considera que "no es probable que se hayan ido con la idea de pernoctar; si lo hicieron, fue por circunstancias forzosas que desconozco". Además, las amigas dejaron todas sus pertenencias en el departamento.

Glasbauer es economista de la Universidad Torcuato Di Tella y Carlsson se encuentra en tercer año de medicina en la Universidad de Buenos Aires . No es la primera vez que hacen un viaje juntas; el año pasado se fueron de vacaciones a Estados Unidos. "Me da más miedo que viajen acá, que en otro país. No hace falta aclarar porqué", se lamenta el padre de la estudiante de medicina.

La denuncia fue realizada por las familias en la comisaría 47 de San Martín de los Andes. El personal de la comisaría 23 también se encuentra a cargo de la búsqueda.