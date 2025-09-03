La Universidad Torcuato Di Tella realizó su cena anual de recaudación para el Fondo de Becas

La Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) realizó esta semana en La Rural su decimoquinta cena anual de recaudación de Fondos bajo el lema “El impacto de contribuir”. El encuentro, organizado con el fin de fortalecer el programa de becas de la universidad, convocó a autoridades gubernamentales y de la universidad, filántropos, graduados, profesores, alumnos, padres y amigos comprometidos con la institución. Actualmente, el 60% de los alumnos de grado recibe algún tipo de ayuda financiera.

El rector de la Universidad, Juan José Cruces, dedicó unas palabras de agradecimiento a todos los presentes y explicó que el Campus Di Tella -ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta, en el barrio porteño de Núñez- se encuentra en plena transformación: “La obra, de 28.000 m2 y a inaugurarse durante 2026, consiste en un nuevo edificio, una gran plaza central, nuevos talleres y 300 nuevas cocheras subterráneas. El edificio -que tendrá 39 aulas, otra terraza verde y varias salas de estudio aliviará nuestro principal cuello de botella actual al aumentar en 60% la cantidad de aulas”.

Juan José Cruces, rector de la UTDT

Luego contó que la Di Tella sigue expandiéndose hacia nuevas disciplinas: “Este año hemos creado una nueva Área de Ingeniería y Ciencia Aplicada, que alojará la nueva carrera de Ingeniería Industrial para la que ya estamos reclutando profesores bajo estándares internacionales”.

Sobre el Programa de Becas UTDT, detalló: “El 60% de nuestros estudiantes es becado. O sea, de nuestros actuales 5000 alumnos, más de 3000 accedieron a la Di Tella con una beca por su destacado desempeño académico y por su necesidad económica. En particular, casi la mitad de los becarios actuales fueron abanderados o escoltas en su escuela secundaria”.

El 60% de los estudiantes de la UTDT es becado. De los 5000 alumnos, más de 3000 accedieron a la Di Tella con una beca por su destacado desempeño académico y por su necesidad económica

Por último, expresó: “Esta Cena nos permite, a todos juntos, contribuir a un futuro mejor para las personas, para el país, para la región y para el mundo. Porque, con la ayuda de ustedes, hace muchos años que, cada vez más, en la Di Tella no importa de dónde vienen nuestros estudiantes sino a dónde quieren llegar”.

Un programa para la educación de excelencia

La UTDT otorga ayuda financiera sobre la base de criterios de mérito académico, necesidad económica y lugar de procedencia, convocando a todos los estudiantes talentosos del país para que puedan acceder a una educación de excelencia. La ayuda puede cubrir hasta el 100% del arancel y el costo de una residencia universitaria en Buenos Aires durante toda la carrera.

Cecilia Calero, profesora de la Escuela de Gobierno, y Julio Fermo, profesor de la Escuela de Negocios y director de la Maestría en Finanzas, fueron los anfitriones.

Cena Di Tella 2025

Asimismo, Ricardo Torres, socio de Pampa Energía, alentó a la audiencia a apoyar el Programa de Becas: “En 2025 conocí a Josefina, beneficiaria de nuestra beca, una chica de San Juan, hija de una familia que no hubiera podido costear su carrera acá. Su historia nos conmovió y nos llevó a dar un paso más para comprometernos con el financiamiento del programa de Becas de Residencia”. Y agregó: “Creo que Argentina puede y debe volver a ser un faro educativo. Si ustedes están acá, seguramente también lo creen. A veces los desafíos parecen demasiado grandes. Pero cuando los argentinos actuamos juntos, con solidaridad y generosidad, logramos que se pueda”.

El encuentro convocó a 750 invitados del ámbito político, diplomático, académico, empresarial y periodístico, entre los que se destacaron:

