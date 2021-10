Sandra Pitta alertó sobre la Anmat: “Está en una situación como la que tuvo el Indec”

La investigadora del Conicet y candidata a diputada nacional Sandra Pitta, quien ocupa el lugar número 9 en la lista porteño de Juntos por el Cambio que encabeza María Eugenia Vidal, cuestionó la decisión del Gobierno de autorizar el uso de la vacuna Sinopharm para niños y apuntó contra el rol de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

“Esto es lo que han logrado con la degradación de la Anmat. Podría ser un organismo serio, generalmente se regía por estándares de organismos serios en el mundo, pero ahora está en una situación como la que tuvo el Indec en algún momento”, denunció.

En diálogo con La Once Diez, por Radio de la Ciudad, al ser consultada sobre si “el Anmat es el nuevo Indec”, en relación al período de mayor influencia de Guillermo Moreno, respondió: “Sí, yo creo que sí. Están siendo presionados para autorizar lo que quiere el Ministerio de Salud”. Además, la científica consideró que el Gobierno está “improvisando”. “Quieren llegar a las elecciones con ‘logros’, entre comillas, y para tener esos ‘logros’ están haciendo barbaridades”. Y aseveró: “Es acto demagógico aplicarla a niños sin haber ensayado antes”.

También apuntó contra colegas suyos en el Conicet: “Lo que dicen mis colegas a veces me asombra porque toda vacuna es una vacuna nueva, es algo distinto y tiene que ser ensayado. Es todo tan irregular que a mí me da lástima de mis colegas su absoluta ignorancia sobre ciencias regulatorias y su incapacidad de darse cuenta que no saben de eso. Lo que están diciendo es una barbaridad. Están obviando todo lo que aprendieron sobre metodología científica. Obviamente que no saben demasiado de ciencia regulatoria”, lanzó.

Acerca de las críticas de la Sociedad Argentina de Pediatría, opinó: “Me parece que fueron demasiado livianos. Cuando hay gobiernos de tipo kirchnerista, hay miedo para decir las cosas como son. Yo creo que si el Gobierno hubiera sido de otro signo hubieran sido mucho más duros”. También cruzó al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, por su respuesta a la SAP: “Me pareció muy ruin en una persona de baja calaña. ¿Cómo no le va a dar información a los médicos, que son los que la tienen que tener? Es una persona muy ruin, muy desagradable”.

Por último, dijo qué le aconsejaría que hagan a los pediatras con respecto a recomendar o no la vacuna Sinopharm para niños: “Yo aconsejaría que vayan a la información científica, que vayan a los organismos regulatorios y que se fijen ahí cuáles son las indicaciones que se dan para esta vacuna, y que de ahí deriven sus conclusiones. Mi recomendación sería ‘veamos lo que dice la Anamt’, pero lamentablemente en este momento no lo puedo decir”.