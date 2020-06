En el marco de la disputa entre científicos e intelectuales en torno al concepto de "infectadura", la científica descalificó al matemático en Twitter Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

La farmacéutica, biotecnóloga e investigadora del Conicet , Sandra Pitta , emitió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que asegura que el matemático, divulgador de las ciencias y periodista Adrián Paenza "no es un referente científico" .

El particular posteo despertó algunas adhesiones en favor de la científica pero una mayoría de mensajes en defensa del nombre y de la trayectoria del matemático.

El mensaje de Pitta se encuadra en la puja que se estableció a partir del viernes pasado en el mundo de los científicos e intelectuales. Ese día, unos 300 referentes de los mencionados ámbitos publicaron y firmaron una carta en la que aseguraron que el Gobierno de Alberto Fernández sumió a la Argentina en una "infectadura" y plantearon su disidencia con la forma en que se lleva a cabo la cuarentena por la pandemia de coronavirus en el país.

En respuesta a esa carta, unos 11.000 intelectuales -incluyendo a 3000 científicos- firmaron otra misiva en la que se resaltan los resultados positivos del aislamiento obligatorio, se apoyan las medidas aplicadas y se exige "responsabilidad" a los sectores civil, político y periodístico.

Varios referentes del mundo científico salieron a expresar su apoyo a Adrián Paenza en las redes sociales Fuente: Archivo

El primero de los comunicados fue impulsado por Pitta. En tanto, en el segundo, uno de los firmantes fue Paenza. Posiblemente a eso se debe el tuit emitido ayer por la investigadora y que convirtió en tendencia en las redes el apellido del divulgador.

"Paenza no es referente científico. Repito. Paenza no es referente científico", escribió Pitta. Debajo de su tuit, recibió algunas adhesiones que especialmente desacreditaban a Paenza por ser "kirchnerista" o por haber pasado por el mundo del periodismo deportivo.

Los apoyos a Paenza

También salieron a opinar en favor de Paenza otros referentes del ámbito científico. Diego Golombeck , biólogo, investigador del Conicet y divulgador científico en diversos medios, argumentó en un hilo de Twitter por qué sí lo consideraba un referente científico. "Perdón, ¿Pero alguien habló mal de Adrián Paenza?", se preguntaba en su tuit.

Asimismo, el exdecano de Ciencias Exactas de la UBA y también investigador del Conicet, Jorge Aliaga , destacó los méritos de Paenza, especialmente como divulgador y declaró, entre otras cosas, que "fue el mejor docente explicando que tuve".

Luego de la catarata de mensajes que defendían al matemático, hace unas horas, Pitta volvió a tuitear reforzando su primer mensaje: "Paenza no vive en Argentina. Conoce solo lo que le cuentan sus amigos top de la ciencia".

Más tarde, agregó: "Decir que Paenza no es un referente científico no es un insulto. No se dedica a la investigación. Podrá ser buen docente, divulgador, etc. Pero no es un científico".