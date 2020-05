La otra carta: científicos e intelectuales, a favor de la cuarentena Crédito: Captura

Un grupo de intelectuales impulsó una carta de apoyo al aislamiento obligatorio que decretó el presidente Alberto Fernández , donde se pide "responsabilidad política, social y periodística". El texto es difundido luego de la publicación de otra misiva que, en cambio, se manifiesta en contra de las políticas del gobierno nacional y las califica como una "infectadura".

La nueva carta, impulsada por científicos e intelectuales de distintas áreas, asegura que la "declaración temprana" de la cuarentena tuvo "resultados positivos" y manifiesta que, en comparación con otros países de América latina, la Argentina tuvo "mejores resultados". Atribuye el aumento de los casos en el área metropolitana de Buenos Aires, en parte, al "aumento de la movilidad" y menciona en particular la situación en "algunos barrios de la Ciudad".

Y agrega que "los países que se negaron a utilizar esta herramienta cuando era aconsejable, como Brasil, hoy viven una realidad dramática y las muertes parecen no tener fin".

La misiva está firmada por el docente e investigador de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jorge Aliaga; los profesores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigadores del Conicet Valeria Levi, Alberto Kornblihtt e Irina Izaguirre; y el matemático y docente de la UBA, Adrián Paenza, entre otros científicos e intelectuales.

"Consideramos que no es el momento de relajar el aislamiento en el AMBA y el Gran Resistencia, donde los casos, lejos de estar controlados, están en crecimiento. No hablamos de números, sino de miles de vidas que se perderían, pero que estamos a tiempo de salvar", reza la misiva que, según se informó, llegaba a las 11.000 adhesiones.

La carta también llama a la "responsabilidad política, civil y periodística". Así, pide a los actores políticos "fortalecer de manera urgente los sistemas de monitoreo, vigilancia activa de casos y rastreo de contactos estrechos ". Exige la sociedad civil que se "haga cargo de que somos potenciales portadores y propagadores del virus". Y solicita a los medios que "entiendan que, aun con sus imperfecciones y efectos colaterales negativos, la cuarentena continúa siendo la mejor herramienta".

"Infectadura"

El texto difundido hoy para apoyar las medidas del gobierno nacional aparece luego de la amplia repercusión que tuvo una dura carta, impulsada por la investigadora del Conicet, Sandra Pitta, que cuestiona esas mismas políticas y el modo en que se aplicaron.

Esa misiva recibió el aval de unos 300 científicos, intelectuales y periodistas y plantea que en el país, como consecuencia del aislamiento obligatorio, se vive una "infectadura". También insta a la población a mirar con sentido crítico las acciones del Estado en relación a la pandemia.

El texto lleva la firma de los ensayistas Santiago Kovadloff, Juan José Sebreli ; el actor Luis Brandoni, el escritor Federico Andahazzi, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay y el exministro de Cultura de la ciudad, Darío Lopérfido, entre otros.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respondió duramente a esa carta. "Apuntamos al único remedio conocido contra el coronavirus que es cuidarse y cuidar a los propios, quedarse en casa y aislarse. Se le falta el respeto a una sociedad que está asustada, que no se quiere enfermar, no quiere que se le muera un familiar", indicó Cafiero ayer en radio La Red.

La científica Pitta, investigadora del Conicet, se refirió esta mañana a la repercusión que tuvo su iniciativa, que critica la gestión de la cuarentena por parte del Gobierno. "Muchos de mis colegas no se animaron a firmar porque ya vieron lo que me pasó a mí: descalificación, burla, bullying en las redes. No es fácil soportar todo eso. Se suma el peligro de perder el trabajo", escribió la farmacéutica y biotecnóloga en Twitter.

"No se puede vivir en un país donde disentir se transforme en un acto heroico. Eso no es normal. Eso es propio de autoritarismos", agregó.

La carta de respaldo al Gobierno completa:

La declaración temprana del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) en Argentina logró resultados muy positivos: no sólo permitió multiplicar la capacidad de atención del sistema de salud y avanzar en la provisión de los tests necesarios para el diagnóstico de COVID-19, sino que además, redujo los casos diarios a prácticamente cero en 21 de las 24 divisiones territoriales del país, logrando que un altísimo porcentaje de nuestro territorio nacional hoy esté iniciando una reactivación administrada de actividades.

Prolongar indefinidamente una cuarentena sólo parcialmente efectiva en el AMBA conduce a que una parte de la sociedad dude de su utilidad y reclame su fin. Sin embargo, debemos entender que la cuarentena es una medida excepcional, y no habiendo vacunas ni tratamientos farmacológicos efectivos para covid19, se vuelve una herramienta clave cuando la situación así lo requiere. Consideramos que no es el momento de relajar el aislamiento en el AMBA y el Gran Resistencia, donde los casos, lejos de estar controlados, están en crecimiento. No hablamos de números , sino de miles de vidas que se perderían, pero que estamos a tiempo de salvar.

Pensamos que hoy, más que nunca, es necesario maximizar la efectividad de la cuarentena en el AMBA y el Gran Resistencia. Si esta cuarentena se respeta y resulta efectiva, los casos activos circulantes serán muy inferiores a los actuales, el seguimiento sería mucho más simple y el riesgo de colapso del sistema de salud, casi nulo. En ésas condiciones, será razonable comenzar a flexibilizar.

Convivir con COVID-19 en Argentina será un proceso largo que requerirá de esfuerzos permanentes por parte de todas y todos, y de la aplicación de estrategias inteligentes y cambiantes. Esto es opuesto al mensaje equivocadamente pregonado de "sentarse a esperar que pase el pico", como si fuese un fenómeno climático ante el cual nada puede hacerse, un discurso simplista que no se hace cargo del problema y que sólo puede tener consecuencias graves e irreparables.

Si actuamos en conjunto con una fuerte responsabilidad política, civil y periodística podemos lograrlo en todo el país, es cuestión de no bajar los brazos y actuar con decisión y urgencia.