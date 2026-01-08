Santa Cruz: un joven increpó a una pareja de turistas extranjeros que prendieron una fogata en una zona prohibida

En el marco de un feroz incendio que está afectando la zona de Epuyén, en Chubut, se viralizó en redes sociales un video de una persona que increpó a una pareja de turistas extranjeros que intentó prender una fogata en la zona de Laguna Torres, Santa Cruz, en la cual está prohibido por la posibilidad de generar daños ambientales dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

“En una hora te vas de ahí, por favor. Del otro lado, no se puede hacer fuego acá. Está prohibido. Estos son los hijos de puta que nos prenden fuego. Ustedes son. ¿Cómo vas a estar haciendo fuego, hermano?“, le recriminó el joven a los turistas. Luego, entre lágrimas y visiblemente conmocionado, expresó a la cámara: ”Me acabo de dar toda la vuelta porque vi una nube de humo y salía de ahí. Si no lo cuidamos nosotros, ¿quién va a cuidar esto? Tiene que haber alguien acá“.

Según el medio LM Neuquén, el joven que documentó la secuencia se llama Martín Ezequiel Morales, vive en El Calafate y usa sus redes sociales para realizar guías de viaje para los turistas sobre los sitios naturales más destacados de su provincia, entre ellos el Parque Nacional Los Glaciares.

Morales publicó el video el martes por la mañana y escribió: “Por favor compartir, estaban haciendo fuego en Laguna Torres y se dieron a la fuga una pareja de extranjeros, personal de Parques Nacionales y gendarmería busca información, si alguien los ve por El Chaltén o Calafate“. En un principio, los turistas le recriminaron su planteo y se negaron a irse, sin embargo, segundos después pidieron disculpas, tomaron sus cosas y se retiraron.

WhatsApp Video 2026-01-08 At 01.53.20

Los incendios forestales son uno de los principales problemas ambientales de la Patagonia. Cada año, distintas zonas del sur argentino sufren las llamas y, en muchos casos, no se logran distinguir las causas que desatan el fuego. En este sentido, los gobiernos provinciales manifestaron su preocupación por la problemática, establecieron restricciones para hacer fogatas en ciertos sectores e impusieron nuevas y severas multas para quienes no respeten la ley.

Incendios en Chubut

La publicación del video de Morales se da en paralelo con un feroz incendio que se desató en Chubut, en la zona de Epuyén, donde más de 2000 hectáreas resultaron afectadas. El gobierno provincial, por su parte, alertó por la situación, estableció medidas restrictivas para los ciudadanos y anunció la incorporación de un avión hidrante que puede transportar más de 15.000 litros de agua.

Un incendio forestal de gran magnitud destruyó hasta ahora diez viviendas captura de redes

El foco se inició el lunes en Puerto Patriada y todavía se mantiene activo. De momento hay tres frentes que amenazan viviendas y los vecinos, además de no poder dormir, deben estar alerta por si los incendios afectan a sus viviendas.

En cuanto a la investigación, el gobernador de la provincia, Ignacio Torres, anunció una recompensa de 50.000.000 de pesos para dar con los responsables de iniciar el fuego, que tuvo origen intencional, según se informó más temprano.