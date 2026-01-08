Chubut utilizará el “avión hidrante más grande de Latinoamérica” para combatir los incendios en los bosques

En el marco de una jornada agitada en Chubut, con los intensos incendios en El Hoyo y la visita a la provincia del ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador Ignacio Torres anunció la incorporación del avión hidrante “más grande de Latinoamérica” para combatir las llamas. La aeronave llegó desde Santiago del Estero y se trata de una de las tres unidades de este tipo -que pueden transportar hasta 15.000 litros de agua- en el mundo.

“Ya se encuentra en la provincia el Boeing 737 FireLiner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica, que se incorpora de manera inmediata a las tareas de combate contra el fuego en Puerto Patriada, a partir de un acuerdo que alcanzamos con la provincia de Santiago del Estero. Se trata de una aeronave única: solo existen tres en todo el mundo, una operando en Canadá, otra en Australia y esta, que por primera vez va a actuar en Chubut, con capacidad para transportar más de 15.000 litros de agua“, expresó Torres en su redes sociales.

Luego informó que el avión comenzó a trabajar este miércoles junto con las otras cinco unidades y el helicóptero con helibalde que opera en la zona afectada por las llamas. El objetivo de la provincia es reforzar el despliegue en cooperación con los municipios locales y al gobierno nacional para contener el avance del fuego.

Torres agradeció a Elías Suárez, gobernador de Santiago del Estero, por el avión y declaró: “Su predisposición y el trabajo conjunto hicieron posible que, por primera vez en la historia de nuestra provincia, un avión de estas características opere en Chubut. Una muestra más de que no vamos a escatimar ningún esfuerzo en la lucha contra el fuego“.

— Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 7, 2026

La adquisición del avión había sido anunciada horas antes durante una conferencia que Torres dio, en la que también participaron el ministro del Interior, Diego Santilli, quien visitó la provincia, el intendente Cesar Salamín y el fiscal Carlos Díaz Mayer. “Al gobernador lo vamos a acompañar desde los ministerios de Capital Humano y de Seguridad”, indicó el funcionario del gobierno nacional.

Durante la conferencia, Torres tuvo un cortocircuito con un periodista que había acusado al gobierno chubutense de no haber redestinado a los vecinos dinero que Nación le otorgó a la provincia. El mandatario interrumpió a Santilli -a quien estaba destinada la pregunta- y afirmó: “Estoy cansado de escuchar pavadas. Ayer fuiste vos [al periodista] el que habló de un avión estadounidense y no se qué teoría conspiratoria. Te voy a ser 100% claro: si tenés alguna denuncia para hacer de que los recursos no llegaron, andá a hacer la denuncia con el fiscal, que está acá presente”.

“A diferencia de lo que pasó en 2021, que pedimos el desarchivo de la causa donde se afanaron la plata que vino de Nación y trajeron un camión que documentó a gente del conurbano para realizar tomas en esta zona, yo personalmente voy a fiscalizar los refugios. Así que, ahora cuando termina la conferencia vamos con el fiscal a hacer la denuncia”, continuó.

La visita de Santilli se da, además de para analizar el impacto de los incendios en El Hoyo -la sede y zona más afectada por las llamas- sino también respecto a la reforma del Código Penal, una de las apuestas del Gobierno. Sin embargo, Torres habló sobre el asunto en la conferencia y remarcó: “El Código Penal tiene que tener mayores penas. El compromiso desde la provincia es que vamos a pedir a nuestros legisladores que acompañen”,