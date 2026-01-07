Quién fue el Gauchito Gil y por qué se lo celebra este jueves 8 de enero

El Día del Gauchito Gil se celebra cada 8 de enero en la Argentina. Se lo conmemora en la fecha de su fallecimiento, jornada en que fieles peregrinan hacia su santuario, a unos kilómetros de la localidad de Mercedes, en Corrientes. Se trata de una de las figuras más populares y con mayores adeptos del país que le rinden culto, lo que lo convierte en un símbolo reconocible por la cultura nacional.

Se trata de una tradición pagana, en la cual se venera su figura al realizar agradecimientos y solicitar su protección. A lo largo y ancho del país, se pueden encontrar altares dedicados a él con iconografía de colores rojos, especialmente en las rutas y zonas rurales argentinas. Estos cuentan con velas encendidas, ofrendas de comida, cigarrillos, vino y telas de color rojo, en recuerdo a su distintivo pañuelo.

Miles de peregrinos viajan a Corrientes para conmemorar al Gauchito Gil en su día Telam

La historia del Gauchito Gil

De acuerdo al sitio oficial de la Secretaría de Cultura de la Nación, Antonio Mamerto Gil Núñez nació el 12 de agosto de aproximadamente 1847, en Mercedes, una localidad de origen guaraní ubicada en la provincia de Corrientes. Era una persona jovial, que adoraba los bailes y las fiestas. Se cree que tenía grandes habilidades con las mujeres y su mirada intensa lograba intimidar a cualquiera de sus adversarios. Trabajaba como peón rural hasta que fue reclutado para servir en la Guerra de la Triple Alianza y las milicias que se oponían a los federales.

Si bien no existen registros claros sobre su historia, la leyenda cuenta que Ñandeyara, el dios guaraní, se le apareció mientras dormía. En el sueño, la divinidad le advirtió: “No quieras derramar sangre de tus semejantes”. De tal manera, decidió abandonar las fuerzas militares y convertirse en una especie de justiciero que robaba a los ricos para ayudar a los más vulnerables. Se dice también que logró curar a los enfermos y vengaba a quienes había sufrido desigualdades.

Trailer de 'Gauchito Gil'

A pesar de sus hazañas, el Gauchito Gil fue capturado mientras dormía la siesta y sentenciado a muerte por sus acciones. Otras teorías sugieren que había conquistado a la esposa de un comisario, quien deseaba cobrar venganza.

Al momento de ser trasladado a la ciudad de Goya para ser juzgado, los soldados a cargo del viaje decidieron ejecutarlo antes, a ocho kilómetros de Mercedes. Su asesinato fue cruel y su sangre cayó sobre la tierra, la cual la absorbió de manera instantánea. A partir de ese suceso, nació el mito y su asesino se convirtió en su primer devoto. Se cree que el Gauchito Gil falleció hacia el 8 de enero, justo después de las fiestas de San Baltasar.

Qué oración rezarle a San Gauchito Gil

Esta es una oración popular que se usa para pedirle ayuda al Gauchito Gil

Oh! Gauchito Gil, tú que fuiste

Un gaucho fuerte y bravo, De espíritu justo e indomable,

Te invoco esta vez para pedirte que (decir el pedido, o lo que necesitamos),

te pido humildemente se cumpla por intermedio ante Dios,

el milagro que te pido:

y te prometo que cumpliré mi promesa, y ante Dios te haré ver,

y te brindaré mi fiel agradecimiento y demostración de fe en Dios y en vos Gauchito Gil.

Sé que así se hará

Amén.