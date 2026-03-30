Santa Fe: el dramático testimonio de la docente que encontró al chico asesinado

Carolina Morel, coordinadora de Educación de loa localidad de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno entró armado al colegio y mató a un compañero e hirió a otros dos, contó cómo fue toda la secuencia.

“Es una situación muy dramática para una comunidad como la nuestra, estamos consternados, soy docente de la institución, me encontraba allí. Yo estaba en sala de profesores hasta que se empezaron a escuchar unos estruendos. Pensé que eran unos petardos. Salió una compañera al patio y vuelve en shock, a los gritos diciendo ‘hay un chico disparando, hay un chico disparando”, relató en Radio Mitre la profesora.

Audio exclusivo de un alumno de la escuela de San Cristobal, Santa Fe

“Otra docente lo identifica, nos dice el nombre, ‘es fulano de tal’ y nos dice ‘está con un arma, está con un arma’. Yo no alcanzaba a ver, empezamos a tirarnos al piso, corrimos una mesa hacia la puerta porque otro profesor empezó a decir “viene para acá, viene para acá”, lo cual nos puso a todos en pánico, dijimos ‘esto va a ser un desastre’ y alguien empezó a ver por el vidrio y dijo ‘les está disparando a los chicos’”. relató Morel.

“Eso fue lo que yo viví, después hay muchos comentarios, muchas conjeturas, pero la realidad es que hay una víctima, que es un niño, y que hay otros alumnos que resultaron heridos. Hace un rato vino la familia de la víctima, que no podíamos identificar bien quién era el alumno, hasta que se aproximaron los papás, que no encontraban a su hijo. Mandamos a todos los chicos a la plaza y los padres los iban retirando”, explicó la docente.

“Cuando salgo veo un niño tirado a la salida de un baño, inmóvil. Me acerqué y advertí que había un niño sin signos vitales, aparentemente, y vino otro docente y dedujo lo mismo. Estaba boca arriba y no veía más. La verdad que me dicen que dos preceptores se acercaron (al atacante), lo redujeron y le sacaron el arma. Lo más llamativo es que cuando salimos estaba sentadito, sostenido por los dos preceptores y su cara daba a pensar que estaba en shock. No sé si registraba lo que había pasado”, relató la profesora.

Morel indicó que el adolescente que realizó al ataque ingresó el arma en el estuche de una guitarra y señaló que el joven no tenía problemas en el colegio. “Un buen alumno, responsable, atento, nada que hiciera pensar en este desenlace”, señaló.