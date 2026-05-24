Santa María Auxiliadora: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

El Día de Santa María Auxiliadora, también conocida como Virgen María Auxiliadora (o María, Auxilio de los Cristianos), es conmemorado cada 24 de mayo por la Iglesia Católica. La fecha recuerda a una de las advocaciones marianas más difundidas y veneradas del cristianismo. Es conocida por su asistencia a los fieles en momentos de dificultad, peligro o persecución, quien ganó gran reconocimiento gracias a San Juan Bosco y su difusión.

La historia de Santa María Auxiliadora

La advocación de María Auxiliadora posee sus orígenes durante los primeros siglos del cristianismo, cuando los fieles denominaban a la Virgen María “Auxiliadora” o “Boeteia”, término que hacía referencia a su ayuda constante. Durante el siglo VIII, San Germán de Constantinopla escribió oraciones en su honor, nombrándola como protectora de los pobres, de los gobernantes y de quienes defendían la fe cristiana.

Homenaje a Santa María Auxiliadora

Con el paso del tiempo, la advocación comenzó a expandirse por distintas regiones de Europa. En 1571, el Papa San Pío V pidió rezar a María Auxiliadora durante la batalla de Lepanto. Tras la victoria, el Sumo Pontífice ordenó incluir la invocación “María Auxiliadora de los Cristianos” en las letanías marianas.

Uno de los hechos más recordados se dio el 24 de mayo de 1814, cuando el Papa Pío VII había sido liberado luego de ser apresado por Napoleón Bonaparte y solicitar a María Auxiliadora su libertad. De esta manera, decidió declarar esta fecha como su fiesta oficial para la Iglesia Católica. Al año siguiente, nació San Juan Bosco en Italia, quien se convertiría en el gran impulsor de esta advocación.

Homenaje a Santa María Auxiliadora Foto: ACI Prensa

Al convertirse en sacerdote, San Bosco aseguró haber recibido de la Virgen el pedido de construir un templo en su honor en Torino. Es así, que en 1863 comenzó la obra de la Basílica de María Auxiliadora, sitio que demoró cuatro años en ser inaugurado debido a diferentes problemas económicos. Don Bosco dedicó gran parte de su vida a difundir la devoción de María Auxiliadora entre los jóvenes. Fundó el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, donde promovía la oración constante y la confianza absoluta en la protección de María.

María Auxiliadora es recordada como protectora de los cristianos y patrona de numerosas obras salesianas, escuelas y comunidades religiosas en distintos países del mundo. Como ocurre con muchas figuras del catolicismo, Santa María Auxiliadora posee su propia Novena. Se trata de una serie de rezos que se llevan a cabo durante nueve días para pedir su asistencia, solicitar su intervención o guía.

Oración a Santa María Auxiliadora para pedir su ayuda

Virgen María, mujer íntegra y fuerte

que al pie de la cruz, eres testigo del amor y de obediencia

de tu Hijo a la voluntad del Padre,

enséñanos a aceptar el dolor con fe,

como mujeres y hombres profundamente creyentes.

María Auxiliadora, maestra de nuestros corazones,

auxilio en los momentos dolorosos y difíciles,

te confiamos la desolación de la humanidad doliente.

Ayúdanos a transformar las situaciones de muerte

en Vida nueva y fecunda

y acompáñanos al encuentro con Jesús VIVO en la Eucaristía,

sosteniendo nuestra fe con entusiasmo y Esperanza

para testimoniar a todos la fuerza del Amor.

“Ad Jesum per Mariam” (A Jesús por María). Amén.