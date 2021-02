Santiago del Estero: íntima y conmovedora despedida del pueblo de Termas a Abigail

Termas de Río Hondo.- Abigail ya descansa en paz. La niña de 12 años, que batalló contra un cáncer terminal y que conmovió a los argentinos cuando en brazos de Diego, su padre, cruzó el retén policial que separa Tucumán de esta provincia, fue despedida por el pueblo de Termas de Río Hondo y su cuerpo ya descansa en el cementerio municipal de esta ciudad termal.

Las autoridades estiman que cerca de 2000 personas pasaron por la casa de la familia Jiménez, donde fueron velados los restos de la pequeña “Abi” desde la noche del domingo y las cinco de la tarde de hoy. El féretro fue subido con un cerrado aplauso al autobomba de los Bomberos Voluntarios de Termas y de allí recorrió el centro y varias calles de la ciudad. Cientos de vecinos y vecinas salieron, con pañuelos, a saludar a la niña que en noviembre del año pasado emocionó a todo un país.

Una vez en el cementerio fue depositada en una suerte de pequeño escenario en la “Cruz Mayor”. Se vivieron allí escenas de profundo dolor. Del acompañamiento y la sepultura participaron un poco más de 500 personas. “Tanto que la luchaste hijita, te voy extrañar mucho”, le decía al ataúd, casi susurrando, su mamá, Carmen, quebrada de dolor y abrazada por su esposo, Diego y su hija y hermana de Abigail, Camila.

Velorio de Abigail - Credito: Rubén Zamorano

Pasadas las cuatro de la tarde dos primas de Abigail cantaron a capella “No te vayas Abigail”, en un momento de enorme pesar entre los presentes. Desde el gobierno de la provincia y el municipio colocaron baños químicos, una carpa gigante, cientos de sillas y un enorme grupo electrógeno. La empresa fúnebre encargada del servicio fue la responsable de organizar el ingreso de la gente a la casa de los Jiménez.

Vídeos de Rubén Zamorano - Credito: Anibal Greco

El caso de Abigail conmovió e indignó al país, cuando el 16 de noviembre del año pasado la niña y su familia regresaba de un control de urgencia de Tucumán por fuertes dolores en su pierna. Al llegar al control policial del lado santiagueño y bajo un calor agobiante el Oficial Williams Sosa no los dejaba ingresar por el faltante de un papel. La niña, con evidentes signos de dolor y la falta de aire por el intenso calor empezó a ponerse nerviosa. Fue entonces cuando su padre, Diego Jiménez, la tomó en brazos y cruzó para el lado santiagueño con Abigail en brazos, registrando así una imagen que quedará para siempre.

El hecho tuvo insospechadas derivaciones. Actores políticos, del deporte, del arte, ciencia, espectáculo y de todos los sectores mostraron su indignación y dolor por las imágenes. El propio gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, publicó un video en su cuenta de Facebook pidiendo disculpas a Abigail y a su familia, recalcando: “El Estado ha fallado y yo soy el responsable”. Los padres de la menor, que habían sido muy críticos de Zamora, aceptaron las disculpas y desde ese entonces han tenido diálogo a diario, con intercambio de mensajes y audios con la niña.

El propio Zamora propició el viaje en el avión sanitario a una consulta al Hospital Austral, en la provincia se Buenos Aires. Los profesionales del instituto médico de Pilar indicaron que no había mucho por hacer, por lo avanzado de la enfermedad y que recomendaban cuidados paliativos. En diciembre se descompensó, fue trasladada al Hospital de Niños de la capital santiagueña, pero ella pidió ir a su casa, en donde le instalaron una suerte de mini terapia intensiva.

Vídeos de Rubén Zamorano - Credito: Anibal Greco

“Abi se murió en paz, durmiendo, no sufrió ese momento”, le dijo Carmen, su madre, a LA NACION. “Nos pidió dar una vuelta en auto porque estaba lindo, fresquito, nublado y fuimos a pasear por la ciudad, por la costanera. Yo la tenía y ella sacaba la cabeza por la ventana y le daba el viento. Sonreía, mija, cerraba los ojos y el viento le hacía el pelito para atrás. Cuando la vi así sentí algo raro en el pecho, una mezcla de alegría, tristeza, y ella me miró y me agarró bien fuerte la mano”.

Una vez de regreso, Abigail dijo que estaba cansada y se acostó en la cama de su habitación, que desde hace dos meses se convirtió en una minisala de terapia intensiva, con aparatos de monitoreo y respirador artificial. “Poneme el oxígeno en dos nomás, no me pongas en tres”, bromeó la pequeña con la enfermera que está permanentemente allí por orden del gobernador. Se quedó dormida y a las 19.52 tuvo un paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida.

El mandatario santiagueño publicó un aviso fúnebre en el diario El Liberal, el más importante de la provincia: “Abigail Jiménez (q.e.p.d.) se durmió en el señor 31/1/21 y espera su resurrección. El gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora y la presidenta provisional del Senado Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Diego y Carmen, a su hermana Camila y a todos sus seres queridos en estos momentos de hondo pesar. Que brille para ella la luz que no tiene fin”.