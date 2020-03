Santiago del Estero: tiene coronavirus el joven que obligó a aislar dos ciudades

Danilo, de 27 años, vive en Selva, Santiago del Estero, pero es oriundo de Ceres, Santa Fe

Leonel Alberto Rodríguez 20 de marzo de 2020 • 15:07

SANTIAGO DEL ESTERO.- El joven que obligó a aislar a dos ciudades enteras tras haber estado en contacto con una mujer que volvió de España con coronavirus, también dio positivo.

Así lo confirmó en sus cuentas de Twitter y Facebook el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora. Se trata del primer caso positivo de coronavirus en la provincia de Santiago del Estero.

Su estado de salud es muy bueno, informaron fuentes oficiales, ya que se trata de una persona joven, deportista y sin ninguna otra enfermedad que lo ubique en los denominados "grupos de riesgo".

Zamora aprovechó las redes sociales para, en la misma publicación, pedir que se cumplan las restricciones que anunció anoche el Presidente Alberto Fernández: "Pido a la comunidad de esta ciudad que siga cumpliendo el aislamiento, y a todos los santiagueños a cumplir la cuarentena obligatoria nacional, para ganar esta batalla al Covid-19".

El caso

El caso del joven que se convirtió en el primer paciente con coronavirus en la provincia se hizo conocido porque, debido a su accionar, dos ciudades debieron ser aisladas preventivamente: Selva, en Santiago del Estero y Ceres, en Santa Fe.

La medida sanitaria fue dispuesta luego de que se conociera que el joven había tenido contacto en Córdoba con una mujer de Ceres, que había regresado recientemente de España y tiene coronavirus.

Se conocían de la adolescencia. Luego de un encuentro a espaldas del marido de la joven santafesina, el santiagueño volvió a Selva y en un asado con amigos contó lo sucedido. Los participantes del asado lo denunciaron a las autoridades y esto derivó en el cierre total de Selva.

Controles

"Parece que muchos no entienden la gravedad de la situación y si no lo entienden lo vamos a hacer entender. Creen que no va a pasar nada, pero va a haber multas. A los pícaros de las farmacias, ahí me dicen que en Termas están cobrando una barbaridad los barbijos. No se hagan los pícaros porque cuando menos se den cuenta la picardía se les va a borrar de la cara. Que no se hagan los picaron con la gente", sostuvo Zamora en una entrevista.

Desde el inicio de la cuarentena nacional, desde las 0 de hoy, se registra una muy fuerte presencia policial en las calles, avenidas y rutas de la provincia y ya hubo varias detenciones por su incumplimiento, entre ellas la de un pastor evangélico identificado como Julio Fernando Luna, quien en su cuenta de Facebook llamó a no cumplir con lo decretado anoche.

El hombre escribió un texto cuyo título dice: "No a la cuarentena total obligatoria", en tanto que llamaba a sus seguidores a salir a las calles.

El pastor religioso y fabricante de pasacalles escribió en su muro de Facebook que "una cuarentena total obligatoria, toque de queda o estado de sitio es solo para las guerras".

El Juez de Control y Garantías Fernando Paradelo pidió su detención por "instigación a cometer delito en perjuicio del orden público". De la vivienda del religioso fueron secuestrados dos celulares, una tablet y una notebook.