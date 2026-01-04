Intensa actividad de rescates en El Chaltén. Murió un turista extranjero y otro experimentado escalador está grave

EL CALAFATE.- Una serie de complejos operativos de rescate se desplegó en la zona de El Chaltén durante los dos primeros días del año, mientras un experimentado guía de montaña fue evacuado en helicóptero tras un accidente en la Aguja Poincenot, un turista italiano falleció mientras realizaba trekking en los senderos del Parque Nacional Los Glaciares (PNLG).

El caso más lúgubre se registró ayer cuando un turista italiano, de 69 años, sufrió un paro cardíaco mientras transitaba la concurrida senda de trekking que conduce a Laguna de los Tres, uno de los destinos más exigentes de los más de 120 kilómetros de senderos que tiene la zona norte del PNLG.

El incidente ocurrió en las cercanías de Río Blanco, un punto de significativa belleza natural, pero también de acceso desafiante. La emergencia fue detectada y reportada alrededor del mediodía por el guía del grupo al que el ciudadano italiano pertenecía, lo que permitió una respuesta inicial rápida.

De acuerdo con el comunicado emitido por la intendencia del PNLG, en un intento desesperado por salvar su vida, al turista se le administró un desfibrilador externo automático (DEA) —un dispositivo diseñado para analizar el ritmo cardíaco y administrar una descarga eléctrica si es necesario para restablecer un latido efectivo-. Además, durante más de 40 minutos, se realizaron las maniobras de RCP de manera ininterrumpida, a pesar de la persistencia y la dedicación de los auxiliadores, los esfuerzos resultaron infructuosos.

El helicóptero militar cumplió un operativo muy delicado entre El Chaltén y el cordón montañoso para evacuar a un escalador accidentado Ejército Argentino

“Lamentablemente, el turista falleció en el lugar, hacia donde partió personal del Parque y de Gendarmería para realizar las actuaciones correspondientes y su posterior evacuación. Asimismo, se solicitó colaboración a personal de la empresa turística de la que formaba parte el ciudadano italiano”, detalló la intendencia del PNLG a través de un comunicado.

Accidente en alta montaña

En tanto que el jueves, el inicio de año estuvo marcado por un complejo y riesgoso operativo de rescate del guía de montaña argentino Emanuel Hartmann, de 27 años, quien sufrió un severo traumatismo de cráneo por una caída de varios metros en la Aguja Poincenot, mientras escalaba junto a dos compañeros extranjeros.

El experimentado guía argentino Emanuel Hartmann fue trasladado en helicóptero hacia El Calafate Ejército Argentino

Tras recibir el aviso del accidente, se activó un operativo de rescate encabezado por los expertos de la Comisión de Auxilio de El Chaltén, CAX, personal de Parques Nacionales y de Gendarmería, que partió a pie hacia el lugar del accidente, cargando consigo todo el equipamiento necesario para atender al montañista y realizar un rescate de alta complejidad en terreno rocoso y de difícil acceso.

Mientras el equipo de tierra se dirigía hasta el punto del siniestro, los compañeros del guía y otros escaladores que se encontraban en las cercanías brindaron la primera atención médica al herido. Su intervención fue crucial para estabilizar al paciente y, a pesar de las dificultades del terreno, iniciaron un lento y cuidadoso traslado hasta un punto más seguro y accesible para el rescate.

En paralelo, y dada la gravedad de la lesión, desde el PNLG, se gestionó el apoyo aéreo del Ejército -cuya base operativa está en Río Gallegos, distante a 500 kilómetros del lugar del accidente-. De este modo, en el helicóptero UH-1H con dos pilotos y un mecánico, y un médico del Puesto Sanitario de El Chaltén, se ejecutó una operación delicada a 2.200 metros de altura que, pese a las malas condiciones climáticas, logró llegar hasta la zona del Glaciar Superior donde se encontraba el accidentado y los rescatistas.

Acondicionado el paciente, volaron hacia El Calafate para el Hospital Samic, a 200 kilómetros aproximadamente en línea recta desde el lugar del accidente, donde el montañista quedó internado en el área de cuidados intensivos.

El escalador fue internado en el área de terapia intensiva del Hospital Samic Ejército Argentino

“Dado lo remoto del lugar del accidente, contar con el apoyo del helicóptero permitió acortar las horas que demanda un rescate de estas características. En esta oportunidad, será la Administración de Parques Nacionales la que afronte los gastos operativos de la utilización de dicho medio aéreo, al no contar el accidentado con un seguro de vida”, informó en un comunicado la intendencia del PNLG.

Sobre este punto, las autoridades subrayaron que quienes realicen actividades de escalada deportiva deben contar obligatoriamente con un seguro. Y recordaron que deben completar el registro obligatorio para dicha actividad, que permite tener información precisa sobre las personas que están usando la montaña y actuar así en consecuencia, dado que la falta de un registro puede dificultar la localización y el envío de ayuda.

Ayer hubo dos incidentes más en los senderos de El Chaltén: una turista japonesa de 85 años sufrió trauma de cráneo y cervical por una caída a unos 500 metros de Laguna de los Tres, y fue evacuada a pie usando una camilla kong [un equipo especializado para el transporte seguro de pacientes en terrenos irregulares]. Y, al atardecer, en ese mismo sendero, una turista argentina, de 41 años, con un tobillo inestable, debió recibir atención médica. Una brigadista fue enviada al lugar para evaluar la necesidad de un rescate más complejo.

Recomendaciones de PNLG

Desde el PNLG dieron una serie de recomendaciones para evitar lesiones al practicar senderismo. Entre otras, enumeraron:

Verificar la complejidad del sendero.

Evaluar las propias condiciones físicas y evitar exponerse a situaciones de riesgo.

Usar bastones y calzado de montaña con suela adherente que cubra el tobillo.

Hacer paradas técnicas para reponer energías.

Ir siempre acompañado.

Contratar guías habilitados por Parques Nacionales.

Practicar un turismo responsable que incluye tomar conciencia de que los rescates de montaña demandan muchas horas, personal y logística para brindar la asistencia y muchas veces suceden de manera simultánea.

Entre otros aspectos, también recomiendan chequear siempre el pronóstico del tiempo (en la Patagonia el clima es muy cambiante), evitar zonas expuestas, en condiciones climáticas adversas como nieve o fuertes vientos, planificar la salida, calculando el tiempo de caminata (ida y vuelta) para no regresar de noche, cargar la mochila con ropa de abrigo extra, campera impermeable, linterna, comida y agua, si transita cualquier enfermedad, tomar y llevar la medicación, leer la cartelería y no alejarse de los senderos marcados, tener en cuenta que en las sendas no hay proveeduría y que la señal de celular puede ser débil o nula.

También recuerdan a quienes hacen escalada o trekking en áreas remotas que es obligatorio completar el registro oficial o ingresar en la página del Parque Nacional Los Glaciares