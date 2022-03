Sarampión: la Ciudad confirmó que una mujer embarazada, no vacunada, se contagió en un viaje al exterior

El Ministerio de Salud de la Ciudad confirmó a LA NACION que una mujer embarazada de 25 años, que había viajado al exterior, tuvo sarampión. La paciente, que transita un embarazo de nueve semanas y no estaba vacunada para esa enfermedad, se encuentra ahora en buen estado de salud.

A inicios de este mes, la mujer regresó de un viaje a Dubái, Jordania y Maldivas. Luego de 11 días de estar en la Argentina, presentó algunos síntomas. Primero, se descartó que se tratara de coronavirus y luego las autoridades sanitarias porteñas llevaron a cabo los protocolos necesarios en el ámbito epidemiológico.

Una vez confirmado el caso, se procedió al correspondiente seguimiento de las personas que estuvieron en contacto. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. En una población no vacunada, un infectado puede transmitir el virus hasta a 16 personas.

“En estos momentos, la paciente se encuentra de alta clínica y epidemiológica en su domicilio, fuera del período de transmisibilidad y en buen estado de salud”, indicaron las fuentes consultadas por este diario.

Un frasco de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola Reuters

En tanto, está en marcha la investigación de sus contactos convivientes, familiares no convivientes y sociales por parte del Gabinete Epidemiológico del Ministerio de Salud. Hasta el momento, no se detectaron personas sintomáticas. Asimismo, se encuentran en seguimiento los contactos en las instituciones de salud donde la paciente consultó y en la institución laboral, no detectándose casos sospechosos al momento de la investigación.

Alerta epidemiológica

El domingo, el Ministerio de Salud de la Nación había emitido un alerta epidemiológica cuando aún no se había confirmado el caso importado de sarampión. El objetivo de las autoridades sanitarias es reforzar los controles y extremar las medidas.

Desde la cartera se instó a los equipos de salud “a intensificar la vigilancia epidemiológica de la enfermedad febril exantemática (que el paciente tenga 38 °C o más y que posea alguna erupción en su piel que llame la atención) y su notificación inmediata”.

En diálogo con LA NACION, Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y presidenta de la Comisión Nacional para la Certificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubeola y el Síndrome de Rubeola Congénita, había destacado: “La vacuna que tenemos tiene una alta eficacia. Es importante hacer hincapié en una campaña para completar los esquemas. Poco menos del 80% de la población tiene las dos dosis contra el sarampión, cuando lo recomendable es que por lo menos haya una cobertura en el 90%. No estamos con una cobertura útil”.