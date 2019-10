Sarampión: en un mes, logran vacunar al 51% de los bebés menores de un año

La dosis cero, que debe darse entre los seis y los 11 meses, se dispuso en la Capital y en 34 distritos bonaerenses por un brote; en esos municipios aún no hay datos sobre el avance de la medida

Fabiola Czubaj SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2019

Mientras en la ciudad ayer consideraban "muy positivo" haber logrado vacunar contra el sarampión en un mes al 51% de los 17.976 bebés de entre seis y 11 meses que deben recibir la dosis cero de la triple viral tras los últimos contagios en menores de un año, las autoridades sanitarias bonaerenses informaron que aún no cuentan con datos del avance de la medida. Y señalaron que deberán extender hasta finales del mes próximo el plazo para poder vacunar a los 86.000 bebés en los 34 municipios alcanzados por esta estrategia para frenar la transmisión de esta enfermedad, altamente contagiosa.

En el país, se confirmaron 36 casos en lo que va del año, sin incluir dos chicos españoles que visitaron el país, según informó el viernes pasado la Secretaría de Salud de la Nación. La mayoría (29) son bebés, principalmente de menos de un año, y adultos que viven en la ciudad o la provincia, donde contrajeron la enfermedad. De los 1543 casos probables de sarampión y rubeola notificados en el país, se descartó el 16% (249), se confirmó el 2,5% (36 casos de sarampión y 3 de rubeola) y el resto son sospechosos (747) o no concluyentes (508).

Ante los nuevos casos detectados, y dado el brote epidémico de Brasil, las autoridades sanitarias nacionales anunciaron la última semana de septiembre la ampliación de la vacunación entre los seis y 11 meses en la ciudad y 13 distritos del norte bonaerense a 21 municipios más del conurbano "con el fin de interrumpir rápidamente la transmisión viral". Y, también, se dispuso que "todos los niños de entre 13 meses y cuatro años inclusive (de esas jurisdicciones) deberán acreditar por lo menos dos dosis de la vacuna triple viral".

El Calendario Nacional de Vacunación indica que los chicos deben recibir dos dosis de la vacuna triple viral: la primera, al año, y la segunda, a los cinco años. Y esta dosis cero entre los seis y 11 meses no debe considerarse parte de ese esquema. "Es una estrategia diferenciada en las zonas de brotes. En el resto del país, hay que cumplir con el calendario", explicó Ángela Gentile, presidenta de la Comisión Nacional para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola.

Una de las dudas más comunes que surgen en los vacunatorios, donde la aplicación es sin costo y sin indicación médica, es en el caso de los bebés de 10 u 11 meses y que en poco tiempo deben recibir la primera dosis de la triple viral de acuerdo con el esquema que indica el calendario. "Los padres piensan que esa es la segunda dosis, pero la dosis cero no cuenta como parte del esquema completo de dos dosis. Al año, los chicos tienen que recibir la primera dosis y entre los 13 meses y los cuatro años, la segunda (por fuera de las dosis adicionales que las autoridades aconsejen)", aclaró Gentile.

Otra recomendación para los padres es que un intervalo de un mes alcanza para que los chicos que recibieron la dosis cero reciban la que les corresponde al año de edad.

En la ciudad, 9098 de 17.976 bebés recibieron la dosis cero que dispuso la autoridad sanitaria nacional.

"La vacunación entre los seis y los 11 meses, después de cuatro semanas de haber implementado esta estrategia, es del 51% y va muy bien. Está dirigida a los padres a través de mensajes de texto o por correo electrónico y los pediatras. Los más chicos van a los controles y los pediatras los están mandando a vacunar", señaló Alejandra Marcos, coordinadora del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud porteño. "Estamos muy contentos porque estamos teniendo buenos resultados. Los chicos de entre seis y 11 meses son un grupo muy vulnerable porque pierden la protección materna y hasta el año no reciben otra protección".

Por ahora, prevén que en ocho semanas llegarán a cubrir el 100% de esa población. Una vez completado ese plazo, dependerá de si hubo o no nuevos casos para interrumpir la vacunación o implementar nuevas estrategias.

Pero donde más resistencia están encontrando para completar la vacunación con la triple viral, que protege no solo contra el sarampión, sino también contra la rubeola y las paperas, es en el grupo de entre 13 meses y cuatro años, en los que está indicada una dosis adicional. Están por un lado los que, por la edad, no lograron participar de la campaña nacional de seguimiento el año pasado y los que directamente no se vacunaron.

"Los chicos reciben la primera dosis de la vacuna al año y nos está costando que los padres los lleven a los vacunatorios para aplicarles la segunda dosis recomendada", sostuvo Marcos.

En la ciudad, de acuerdo con los últimos datos que difundió el Ministerio de Salud porteño, el 55% de los casos notificados son menores de dos años, mientras que el 76% tienen menos de cinco años.

En tanto, ayer informaron a la nacion fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que decidieron extender hasta finales del mes próximo las acciones intensivas de vacunación en los bebés de entre seis y 11 meses en 34 distritos, donde deben recibir la dosis cero unos 86.000 chicos. Explicaron que eso se debe a demoras en la entrega de los datos, que no están sistematizados.

En esa jurisdicción, de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Nación, se notificaron 656 casos en lo que va del año, se confirmaron 16 y se descartaron 82 casos. El resto se dividen entre sospechosos (313) y no concluyentes (245), de acuerdo con los estudios de laboratorio.