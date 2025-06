Hospital Garrahan: tras la intimación oficial, los residentes levantan el paro, pero hay huelga de médicos de planta

Los médicos residentes del Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan decidieron pasadas las 17 levantar el paro que venían llevando adelante, de acuerdo con una nota formal que entregaron a la Dirección de Docencia e Investigación y el Consejo de Administración de ese centro de salud. Esto fue luego de ser intimados a retomar sus tareas para evitar sanciones y poder continuar el diálogo con las autoridades por sus reclamos.

En ese texto, representantes de la Asamblea de Residentes comunicaron al área de la que dependen internamente que “la residencia de pediatría y articuladas retoma su actividad laboral en forma regular, tomando la guardia desde el día de la fecha”.

En el Ministerio de Salud de la Nación confirmaron la intimación vía mail que el Consejo de Administración del Garrahan envió hoy a los residentes para que vuelvan a sus puestos de trabajo tras el anuncio, el domingo pasado, de reforzar el ingreso con un bono de $500.000 erogado con recursos del hospital, no del presupuesto de esa cartera, empleador directo de los residentes nacionales.

“Desde el primer momento, este Consejo ha demostrado su voluntad de diálogo, razón por la cual no se aplicaron sanciones ante la interrupción del normal desarrollo de las tareas de los profesionales. No obstante, consideramos que, tras la propuesta comunicada y oficializada anteayer, corresponde cesar las medidas de fuerza para evitar la aplicación de sanciones en el futuro”, se leía en la notificación que llegó hoy a los correos electrónicos de los 270 residentes.

La nota presentada por la Asamblea de Residentes del Garrahan en la que informaron que retoman sus tareas

En la cartera a cargo de Mario Lugones consideran que el aumento informado el fin de semana “es un hecho”, por lo que cualquier medida de fuerza al respecto no tiene un motivo legítimo. De hecho, las sanciones que se estaban evaluando incluían descontar el día del salario, perder la regularidad en el programa de residencia por inasistencias injustificadas y, también, la desvinculación del hospital.

Esta tarde, en una reunión con Lucrecia Arpí, de la Dirección de Docencia e Investigación del Garrahan, área que coordina el programa de residencias del hospital, se les advirtió que si no levantaban el paro, no solo no se abriría una mesa de diálogo, sino que “hoy empiezan a mandar telegramas de despido”. En una asamblea, luego de esa reunión, analizaron decidir “retomar las actividades”.

Atención

El conflicto en el hospital llegó hoy a un punto en el que ese centro de salud pediátrico no estaba pudiendo cubrir las guardias por el paro de residentes, que llevaba ya varios días, y a horas de que comience otra medida de fuerza por 24 horas votada ayer por el personal de planta en una asamblea gremial.

A la par, los jefes de servicio denunciaron que las autoridades estaban saliendo a buscar médicos “intempestivamente” y con otras condiciones laborales, mientras se llevaba adelante esta tarde la audiencia de conciliación obligatoria convocada por la Secretaría de Trabajo.

“Se están intentando contratar profesionales de manera intempestiva, sin mecanismos de selección claros ni planificación adecuada, con condiciones inclusive más favorables que las que se ofrecen al personal propio”, alertaron por escrito desde las jefaturas de los distintos servicios del hospital. Con su personal reforzaron las guardias desde que los residentes iniciaron el paro por el reclamo de recomposición salarial.

Al término de la audiencia de conciliación obligatoria convocada con los gremios con representación del personal de planta, delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) ratificaron el paro por 24 horas con movilización a Plaza de Mayo para mañana.

“Nada de nada”, sostuvo Norma Lezana, titular de APyT sobre las propuestas analizadas en la reunión con autoridades del hospital. “Es una vergüenza”, continuó. También participaron delegados de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba). El contenido de la audiencia se analizaría mañana, a las 9, en una asamblea en el auditorio del hospital.

Durante la audiencia, el secretario general de ATE Nacional amenazó por redes sociales con “llevar el conflicto a todos los hospitales del país”. Rodolfo Aguiar, que no participaba de la reunión, sostuvo vía su cuenta de la red X que la mesa en la que estaban los delegados del Garrahan perdió “validez” al no presentarse funcionarios de los ministerios de Salud, Economía y la Jefatura de Gabinete. Luego de conocerse que los residentes habían levantado el paro en el hospital, el sindicalista tuiteó una copia de la nota presentada a la Secretaría de Trabajo para informar el paro nacional de salud, mañana, durante 24 horas.

Hospital Posadas

En el Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas, los médicos residentes recibieron hoy una nueva propuesta de actualización de sus ingresos. Son más de 600 profesionales que se habían sumado al reclamo de sus colegas del Garrahan.

A media mañana, las autoridades del hospital ubicado en Morón, al oeste del conurbano bonaerense, recibieron a un grupo de residentes en representación del resto. El viernes pasado se había dado una primera propuesta, fallida. Hoy, según consideran en la conducción de ese centro de salud, la oferta es de “una mejora sustancial”.

Sin embargo, en asamblea, los médicos decidieron rechazarla y sostienen el pedido para que se abra una mesa de diálogo con las autoridades de Salud para que el aumento ofrecido se vuelque al recibo de sueldo, en lugar de ser a través de bonos no remunerativos.

“En caso de no obtener una respuesta satisfactoria hasta el lunes, la asamblea ha resuelto realizar un paro por 24 horas sin guardia el martes [próximo] como medida de fuerza, en defensa de nuestros derechos y de la salud pública”, insistieron.

Según pudo conocer LA NACIÓN, al aumento por recibo definido por el Ministerio de Salud que llevó, por ejemplo, el ingreso de bolsillo de un residente nacional de $797.061 a $825.113 (diferencia del 3,52%), la conducción del Posadas ofreció un refuerzo con dos bonos para llegar a los $1,3 millones anunciados el domingo pasado para los profesionales del Garrahan.

También, se les propuso empezar a cobrar el extra trimestral que percibe el personal de planta e incorporar a los residentes de primer año a la propuesta.

“Nuestro reclamo no es individual, sino colectivo: reinvindicamos que la recomposición salarial alcance a todas las residencias nacionales que hoy perciben haberes insuficientes, incluidos a los residentes del Hospital Nacional Posadas, Hospital Garrahan, Hospital El Cruce y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), entre otros, situación que se sostiene hace más de un año”, reiteraron en el Posadas luego de la asamblea.