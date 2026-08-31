Se avecina un cierre de agosto con un frente frío que reactivará las lluvias y traerá ráfagas de 80 km/h: las zonas afectadas

El último día de agosto estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en distintos sectores de la Patagonia, donde se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, además de lluvias y nevadas sobre la franja cordillerana.

El escenario continuará durante los primeros días de septiembre con el avance de nuevos sistemas de baja presión desde el océano Pacífico y un frente proveniente de latitudes antárticas. Las precipitaciones afectarán principalmente a Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En el centro del país, en tanto, el cambio llegará durante la segunda mitad de la semana. Después de varias tardes con temperaturas cercanas o superiores a los 20 °C, un frente frío provocará lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y un posterior descenso térmico.

Pronostico del tiempo

Ráfagas de 80 km/h, lluvias y nevadas en la Patagonia

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, este lunes comenzará con un sistema frontal alejándose sobre el océano Atlántico, aunque dejará detrás un marcado gradiente de presión sobre buena parte de la Patagonia. Al mismo tiempo, un segundo frente, más desorganizado, mantendrá activas las precipitaciones sobre el oeste de la región.

Las lluvias y nevadas se concentrarán principalmente desde el extremo sur de Neuquén hasta Río Negro y Chubut, mientras que sobre Santa Cruz los fenómenos se presentarán de manera más dispersa. En algunos puntos cordilleranos las nevadas podrían alcanzar una intensidad considerable, mientras que en zonas más bajas del territorio argentino se espera una combinación de lluvia y nieve.

El sudoeste de Río Negro y el noroeste de Chubut estarán entre las áreas con mayor actividad. Sin embargo, el otro fenómeno relevante será el viento: las diferencias de presión podrán generar ráfagas de entre 70 y 80 km/h sobre la estepa y la costa chubutense, incluida la ciudad de Comodoro Rivadavia.

También se registrarán períodos ventosos sobre la costa y la Línea Sur de Río Negro. En tanto, en sectores precordilleranos de Neuquén, como Zapala, las ráfagas podrían superar los 65 km/h.

La #Patagonia iniciará septiembre con ráfagas de hasta 80 km/h 💨, nuevas nevadas en la cordillera y otro frente avanzando sobre Tierra del Fuego 📉.



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Una nueva baja presión reactivará las precipitaciones

Durante el martes 1° de septiembre disminuirá parcialmente la intensidad del viento, aunque todavía podrían producirse ráfagas de entre 45 y 55 km/h sobre la costa de Chubut, especialmente en el tramo comprendido entre Camarones y Comodoro Rivadavia.

A partir de ese momento, la atención volverá a concentrarse sobre la cordillera. Un nuevo sistema de baja presión avanzará desde el Pacífico hacia la isla chilena de Chiloé y favorecerá, principalmente durante la segunda mitad del día, un aumento de las lluvias y nevadas en la cordillera del norte de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y el sur de Neuquén.

En la Línea Sur rionegrina y algunos sectores de la estepa del norte de Chubut también podrán registrarse chaparrones de lluvia y agua-nieve.

Uno de los puntos donde el cambio se hará más evidente será Bariloche. Después de una máxima cercana a los 5 °C durante el lunes, el martes la temperatura apenas alcanzará los 3 °C y las precipitaciones aumentarán desde el mediodía.

El norte de la Patagonia presentará un panorama diferente. En la ciudad de Neuquén y el Alto Valle se prevén máximas de entre 17 y 19 °C, junto con períodos prolongados sin precipitaciones.

⛈️⚠️ Alerta por #tormentas fuertes matinales en: 🟠el este de Formosa y Misiones, ráfagas hasta 90 km/h, granizo, actividad eléctrica frecuente y lluvias abundantes (hasta 90 mm), y para 🟡el este de Corrientes (hasta 50 mm).



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Cuándo llegarán las lluvias al AMBA

El cierre de agosto será más estable en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Este lunes, último día del invierno meteorológico, se mantendrá la influencia de las altas presiones, con nubosidad variable, períodos de sol y temperaturas cercanas a los 10 °C durante la mañana y de entre 19 y 20 °C por la tarde.

El viento rotará gradualmente hacia el este y podría presentar algunas ráfagas, al tiempo que favorecerá un incremento progresivo de la humedad. El martes 1° de septiembre, comienzo de la primavera meteorológica, se mantendrá un panorama similar, aunque con una mañana entre uno y dos grados más fresca.

El miércoles continuará el tiempo estable, pero el viento rotará hacia el noreste y favorecerá un nuevo ascenso térmico. Las máximas volverán a ubicarse por encima de los 21 °C, mientras que el aporte de humedad provocará un aumento de la nubosidad hacia el final del día.

Ese cambio será la antesala del avance de un nuevo frente frío sobre el centro del país. Los modelos meteorológicos anticipan que las lluvias llegarán al AMBA durante la primera mitad del jueves, aunque por el momento no se esperan precipitaciones significativas.