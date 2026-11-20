Después de las especulaciones que despertó su sorpresiva aparición en Ushuaia y las posteriores fotografías en La Boca y Plaza de Mayo, comenzó a aclararse el motivo del viaje de Bill Gates a la Argentina. Según pudo saber LA NACION, el cofundador de Microsoft se encuentra en el país por motivos exclusivamente personales y turísticos, sin actividades comerciales previstas.

El empresario estadounidense llegó acompañado por su actual pareja, Paula Hurd, y por su hijo Rory John Gates. Fuentes vinculadas a su estadía indicaron que permanecería alrededor de una semana en la Argentina y que su visita tiene carácter estrictamente privado.

Durante los últimos días, Gates fue fotografiado primero en Ushuaia y luego en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales y alimentaron especulaciones sobre posibles reuniones empresariales o actividades relacionadas con inversiones. Sin embargo, quienes conocen los detalles del viaje aseguraron a LA NACION que el objetivo es recreativo y que no existen compromisos públicos previstos. “Es una visita exclusivamente privada y familiar”, resumieron.

La foto de Bill Gates ayer en el puerto de Ushuaia se hizo viral en pocos minutos Redes

La familia se encuentra alojada en una de las suites del Four Seasons Buenos Aires, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. La elección del establecimiento no resulta casual: Gates es el principal accionista individual de Four Seasons Hotels and Resorts a través de la firma de inversión Cascade Investment LLC.

Durante la estadía, el empresario se desplaza acompañado por un amplio equipo de seguridad y logística. Los movimientos son realizados mediante vehículos tipo combi y con un perfil extremadamente bajo. De hecho, uno de los pocos registros públicos de las últimas horas surgió en el restaurante Nuestro Secreto, ubicado dentro del propio Four Seasons, donde fue visto junto a integrantes de su entorno.

Bill Gates en La Boca

La presencia de Gates en el país despertó interés no solo por su perfil empresarial, sino también porque se trata de una visita poco frecuente. Sus apariciones en la Argentina fueron escasas a lo largo de las últimas décadas.

En 1995 visitó Buenos Aires en una gira oficial como director ejecutivo de Microsoft para impulsar el lanzamiento de Windows 95 y presentar su visión sobre el futuro de la informática e internet.

Más de una década después, en febrero de 2007, realizó una escala discreta en Ushuaia antes de embarcarse en una expedición privada hacia la Antártida.

La visita actual suma un nuevo capítulo a esa relación esporádica con el país, aunque esta vez lejos de los lanzamientos tecnológicos y de las actividades empresariales que marcaron sus viajes anteriores.