Se entregaron los diplomas a los graduados de la Maestría en Periodismo LN/UTDT

Después de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, la Maestría en Periodismo de LA NACION y la Universidad Torcuato Di Tella volvió a realizar su tradicional acto de graduación, a 20 años de la creación del programa de estudios de posgrado más prestigioso de la región.

Fue una cálida ceremonia en el Auditorio del nuevo edificio del Campus Alcorta de la UTDT, que abrieron el secretario general de Redacción de LA NACION, José Del Rio, y el rector de esa casa de estudios, Juan José Cruces.

“Les agradezco a todos el esfuerzo. La Maestría es para todos los que creen en un futuro de la Argentina con el talento joven. Muchas gracias a los que ya están y los que han pasado por la Redacción”, señaló Del Rio.

El secretario general de Redacción de LA NACION José del Rio dio la bienvenida a los flamantes egresados de la Maestría en Periodismo LA NACION Universidad Torcuato Di Tella Patricio Pidal

Para Cruces, el objetivo es trabajar para fortalecer el programa. “La Maestría es un matrimonio que mejora la calidad de la práctica profesional. Queremos que se profundice y mejore cada vez más a futuro”.

La directora del posgrado, Karina Galperín, recordó la particular circunstancia de la cursada de la Maestría en plena pandemia. “Los invitamos a zambullirse en historias que permiten ayudar a pensar desde otro lugar en la búsqueda de la verdad. Ojalá que sigan encontrando en nosotros una fuente a la cual acudir para alejarse un poco del ruido cotidiano”.

Karina Galperín, directora académica de la Maestría en Periodismo reflexionó sobre el rol del periodismo en el mundo pandémico que transitamos Redacción LA NACION

Carlos M. Reymundo Roberts, prosecretario general de Redacción de LA NACION y director adjunto del Máster, expresó, a modo de despedida: “Nuestra profesión viene sufriendo una transformación radical, viene siendo desafiada por los nuevos lenguajes y formatos, lo cual nos ha obligado a reinventarnos, a reaprender todo lo que creíamos saber. Buscar la verdad, chequear las fuentes y los datos, cuidar el lenguaje siguen siendo centrales en nuestra labor. Que esa antorcha siga encendida para las nuevas generaciones”.

La clase magistral estuvo a cargo del director de LA NACION, Fernán Saguier. En el inicio, Saguier mostró una producción especial en video de los candidatos a las elecciones legislativas que tuvo más de 2 millones de reproducciones en YouTube. “Es un exponente de lo que hoy se llaman las nuevas narrativas, y es un buen ejemplo de la transformación de la industria de la información”, dijo. Y agregó: “Los medios gráficos viven el mayor reto desde su creación. Es una industria extenuada, pero con una gran capacidad de resiliencia y recuperación”.

El director de LA NACION Fernán Saguier revalorizó el orden, la jerarquización, el control del poder, el pluralismo y el respeto de los valores que ejerce el periodismo profesional en la actualidad

Después de ofrecer gran cantidad de números sobre la actualidad del consumo de medios, Saguier concluyó que en el contexto de transformación vertiginoso, “no todo está cambiando”. Hoy cobra mayor importancia el “periodismo de referencia”, el que “no publica una palabra de la que no está completamente seguro”, según expresaba el recordado Tomás Eloy Martínez. “Las redes no garantizan el procesamiento profesional de la información ni nos acercan a la verdad, porque están llenas de autores anónimos, carecen de rigor, contienen hostilidad y no tienen un editor responsable. Por eso el rol central de un diario centenario es ser proveedor de certezas”, expresó Saguier en el tramo final de su discurso.

“Quiero terminar con una recomendación. Tres objetivos permanentes: aprendan idiomas, ganen lecturas porque amplían nuestra perspectiva y no renuncien nunca a la curiosidad, manténganse siempre informados”, recomendó el director de LA NACION a los nuevos profesionales.

Alejandro Horvat e Inés Beato Vassolo, mejores promedios de las camadas 2018 y 2019, dieron el discurso de despedida de las respectivas promociones.

“Somos la generación a la que le tocó dar los primeros pasos en el periodismo en una pandemia que cambió todo. Sin dudas fue un desafío titánico, atrapante y monótono a la vez. Sin las herramientas de la Maestría hubiese sido muy difícil desarrollar nuestro oficio”, agradeció Horvat. “Si vamos a lo básico del periodismo, es querer escuchar, querer conocer al otro, querer ser interpelado. Esos son los valores del oficio que rescato. Muchas gracias por mis compañeros, por la solidaridad y por tirar todos para el mismo lado”, expresó.

Por la camada 2019, Beato Vassolo contó sobre su experiencia en la cursada del programa de estudios: “Soy arquitecta y al principio me preguntaba si iba a poder hacer periodismo. Me di cuenta de que tenemos muchas cosas en común los que nos dedicamos a esto: el periodismo es un sentimiento, y eso trasciende cualquier categoría. Y en este curso, ese sentimiento motorizó un fuerte compromiso de todos que se trasladó después al ámbito laboral”

También participaron de la ceremonia Gastón Roitberg, Secretario de Redacción de LA NACION y coordinador digital de la Maestría, y Graciela Guadalupe, subeditora de Editoriales y coordinadora docente.

La ceremonia se realizó en el Auditorio Central del renovado Campus Alcorta de la UTDT

Los alumnos cuentan con la ayuda de un fondo de becas integrado por el aporte de las siguientes empresas: Pan American Energy, Globant, Desa, Quilmes, Techint, Massalin Particulares, Explorador Capital Management, Delta y :Voii .

Los flamantes graduados de 2018

La camada 2018 de la Maestría en Periodismo LA NACION Universidad Torcuato Di Tella

Bontempo, María Catalina

Braconi, Carmela

Buss, Maximiliano Daniel

Castillo, María del Pilar

Costa, Carlos Federico

Cullen, Lucía

Díaz, Joaquín

Ducdoq, Dominique

Etcheverry, María Paula

Fernández, Agustín

Frydman, Damián

Horvat, Alejandro Andrés

Marini Rivera, Marcos Sebastián

Martínez Cárcamo, Belkis Isela

Morard, Carlos Marcial

Múñoz Rodríguez, Omar Rafael

Ratti, Guido

Sangiorgio Trogliero, Belisario

Sbrolla, Joaquín Ignacio

Torres Cabreros, María Delfina

Los flamantes graduados de 2019

La camada 2019 de la Maestría en Periodismo LA NACION Universidad Torcuato Di Tella

Bengoechea, Constanza

Bubis Perera, Maia

Carou, María Luz Jimena

Delfino, Laura Virginia

Duchovny, Malena

Festa, Ariel Demetrio

Filgueira, María

Grego, Tomás

Guzmán Coraita, Silvia María

Iannini, Camila Inés

Lagreca, Josefina

Liva, Valeria

Louzau, Natalia

Negrello, María Belén

Nöllmann, María

Ouviña Lanz, Juan Pablo

Presa, Valeria Constanza

Rossi, Paula,

Santana Vázquez, Bárbara

Soca, Gabriel Adrián

Vázquez, Lucía

Vázquez, Pilar María

Villagra, Alejo Javier

Más fotos del acto de graduación

Fernán Saguier, director de LA NACION, en su clase magistral del acto de graduación Patricio Pidal

Ceremonia de graduación de los alumnos de la Maestría en Periodismo de LA NACION y la Universidad Di Tella Patricio Pidal

Fernán Saguier dicta su clase magistral ante la atenta mirada de Karina Kalperín, directora académica de la Maestría en Periodismo Patricio Pidal

Carlos Reymundo Roberts, director académico de la Maestría Patricio Pidal

José del Rio, Carlos Reymundo Roberts, Juan José Cruces, Fernán Saguier y Karina Galperín Patricio Pidal