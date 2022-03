Se fueron a vivir a Italia, descubrieron que ahí no se usa el bidet y encontraron un insólito reemplazo

Si hablamos de inventos innovadores, el bidet es uno de ellos. Se cree que su uso se originó y popularizó en Francia en el siglo XVII. En principio, se utilizaba para la limpieza de las partes íntimas antes y después de las relaciones sexuales, y se ubicaba siempre en el interior de los dormitorios. Actualmente, en la Argentina, forma parte de la grifería de baño de la mayoría de los hogares. Sin embargo, hay países en los que su uso es poco común y eso desconcierta a los viajeros que lo tienen tan internalizado. Este fue el caso de Agostina Gil Farina y Leandro Chavarría, que arribaron a Italia y descubrieron que ahí no se usaba. Ante esto, empezaron a indagar y encontraron un peculiar invento para sustituirlo.

“¿Estás pensando en emigrar o viajar a Estados Unidos, Europa o cualquier país de Oceanía? ¿Te preocupa que en tu destino puedas no encontrarte con tu mejor amigo? Dile adiós a todos esos fantasmas que te atormentan: llegó el bidet portátil. Presiona y ya”, reza una voz en off en un hilarante video, que emula al clásico programa de televentas ¡Llame ya!, y que fue publicado en sus redes sociales.

El insólito reemplazo del bidet en Italia

Con estas palabras, la pareja de influencers evidenció la inexistencia del bidet en algunos países europeos y presentó un particular elemento de higiene que jamás falta en su valija a la hora viajar a un destino que no cuente con este artefacto. Se trata de un producto portátil que cumple con la misma función de limpieza y consta de un rociador sumergible, una válvula de aire y una manguera extensible que termina en una boquilla de pulverización por donde expulsa el agua. Se consigue en las plataformas de comercio electrónico de internet por alrededor de $2500. ¿Lo más importante? Está hecho con material ecológico.

Leandro y Agostina mostraron el sencillo artefacto por medio de su cuenta de Instagram @dosartistasviajeros, en donde exhiben algunas perlitas de su vida desde su llegada al exterior. Si bien lo hicieron desde el humor y el ingenio, ninguno de los dos se imaginó las reacciones que el clip causaría en otros individuos que, como ellos, piensan que el bidet es un elemento imprescindible en su día a día. “¿Dónde lo consigo? Estoy en Australia”, “Lo tengo, fue clave en mi vida”, “Ideal para ir de camping”, fueron algunos de los comentarios que les dejaron sus seguidores en la publicación compartida el 22 de febrero.

La viralización de su video los tomó por sorpresa y, desde entonces, comenzaron a compartir un sinfín de contenidos que sirven a modo de consejos o ayuda para los argentinos que emigran. En diálogo con LA NACION, Leandro hizo hincapié en cómo surgió el tema del bidet portátil y confió que antes de salir del país la ausencia de este artefacto fue una de las preocupaciones primordiales que tuvieron. “Cuando salimos de Argentina pensábamos que en Italia no había bidet, y por un influencer argentino vimos que se podía comprar. Un día Agos me sorprendió con el bidet portátil en casa y me dijo: ‘Mirá lo que tengo para cuando nos vayamos al exterior’”, explicó.

El peculiar aparato terminó siendo su “salvador” y un elemento esencial cada vez que se alojan en sitios en donde no cuentan con un bidet. “La realidad es que en Italia hay, pero no es lo mismo. Quiero decir que no sale un chorro de agua desde abajo como en Argentina, pero la función es la misma”, reveló.

Para la pareja, se trata de un elemento esencial en su vida diaria y no concibe un hogar sin este noble aparato. “Damos por hecho que está en el baño. Cuando no existe es un problema, por eso también compramos el artefacto”, afirmó.

Desde un lado humorístico, la pareja mostró cuál fue su solución ante la faltante del bidet en Italia Captura

Respecto de la original idea con la que dieron a conocer este producto innovador, Leandro sostuvo que lo hicieron para explicar temas de los que quizás otros influencers no hacen hincapié. “Somos artistas, cantantes y actores. Lo que queremos hacer es mostrar nuestra experiencia viviendo en el exterior, a nuestra manera”, contó. Y aclaró: “Hay un montón de gente informando sobre cómo hacer la ciudadanía italiana, cómo vivir en España con tanto dinero… Hay redes dedicadas a eso. Desde nuestro lugar queremos mostrar cómo estamos transitando la experiencia y se nos ocurrió la divertida idea de hacer un jingle con el bidet portátil”, contó.

Por último, Chavarría se refirió a los motivos por los que decidió irse a vivir en otro país y reflexionó acerca del cambio que conlleva tomar esta decisión: “Nos vinimos de Argentina porque quisimos ampliar horizontes artísticos, para crecer y para tener nuevas experiencias mas allá de la situación del país. Siempre se lo asocia con esa cuestión y, en nuestro caso, salimos porque queremos conocer nuevas cosas y contar nuestras experiencia de la manera que sabemos, viajando, actuando y haciendo algo para que la gente se divierta mientras visitamos lugares que la gente quiere conocer”.