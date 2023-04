Se graduó una nueva promoción de la Maestría en Periodismo LN/UTDT

En su vigésima tercera ceremonia, los graduados recibieron el diploma y el programa de estudio dio la bienvenida a los alumnos del ciclo lectivo 2023; la clase magistral fue dictada por la académica Ana María Mustapic

La Maestría en Periodismo de LA NACION y la Universidad Torcuato Di Tella realizó su ya tradicional acto de graduación y bienvenida a los nuevos alumnos, a 23 años de la creación del programa de estudios de posgrado en periodismo más prestigioso de la región.

Fue una cálida ceremonia en el Aula Magna del Campus Alcorta de la UTDT, que abrieron el vicerrector de la universidad, Juan Gabriel Tokatlian, el secretario general de Redacción de LA NACION, José Del Rio, los directores de la Maestría, Karina Galperín y Carlos María Reymundo Roberts, y el director académico, Héctor Guyot. Después de las palabras de bienvenida, dio una clase magistral Ana María Mustapic, directora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales (Di Tella), licenciada en Ciencias Políticas (Universidad del Salvador) y magíster en Filosofía Política (Universidad de Oxford).

Del Río le dio la bienvenida a los egresados y los nuevos alumnos en nombre de LA NACION: “Se abre un ciclo nuevo para los que cierran una etapa y para los que llegan. Son historias de esfuerzos distintos, de potenciales y de sueños. A quienes empiezan la aventura del periodismo, les agradezco el tiempo compartido y los invito a que cuenten con nosotros. Para los que se suman, se abre un año espectacular en ‘modo esponja’, donde van a poder incorporar nuevos conocimientos para desarrollar el oficio en esta era”.

José del Rio, Carlos Reymundo Roberts, Karina Galperín y Ana María Mustapic

En su discurso, Tokatlian destacó la importancia de la alianza entre Di Tella y LA NACION en la construcción del programa de estudio. “Preparación, capacitación y adiestramiento son los pilares para desarrollar talentos y capacidades que fortifiquen a los nuevos profesionales. Es un honor compartir con LA NACION este desafío que se renueva todos los años”, dijo el vicerrector.

Reymundo Roberts, director adjunto del máster, se refirió al surgimiento de nuevas tecnologías como el ChatGPT, que proponen nuevos desafíos para la actividad profesional: “Hace mucho tiempo que diarios norteamericanos como el The Washington Post, The New York Times o Wall Street Journal tienen incorporados bots como asistentes de Redacción. Son notas enteras producidas por estas tecnologías e identificadas como producidas de manera automática”, contó Roberts, y agregó: “Todavía no le piden grandes cosas: son piezas sencillas: resultados electorales, información financiera. Quiero creer que esos materiales antes de publicarse pasan por correctores, editores. Humanos, no humanoides. Quiero pensar que nosotros, los periodistas, lo hacemos mucho mejor”.

Carlos Reymundo Roberts, director adjunto de la Maestría en Periodismo, despidió a la camada 2021 y dio la bienvenida a los nuevos estudiantes

El columnista rescató ese aspecto que la tecnología todavía no puede cubrir, y que es el núcleo de la actividad profesional: “Los periodistas hacemos algo que ninguna tecnología puede lograr: salir a la calle, contar, hablar, narrar con diversidad de fuentes, con pasión por contar. Vamos en busca de la verdad porque amamos la verdad y nuestro trabajo es ese. El cuco no es un algoritmo, sino perder la curiosidad, las ganas de hacer el primer borrador de la historia. Eso es lo que queremos transmitir en la Maestría”.

Karina Galperín, directora adjunta de la Maestría LN/UTDT habló sobre el fenómeno del ChatGPT y el desafío para las nuevas generaciones de periodistas

En tanto, la directora del posgrado, Karina Galperín, destacó que “los usos y efectos del ChatGPT son tema de discusión en diferentes ámbitos de la sociedad. Es capaz de generar emociones y hasta humor, además de crear a demanda programas de computación. Por ahora esta nueva herramienta nos ayudará y nos obligará a estar atentos y poner más energía en mecanismos de chequeo y confirmación”. Por eso, sostuvo Galperín, vuelve a cobrar actualidad la locución latina Festina lente (apúrate, despacio): “Ustedes salen a un mundo profesional con algunas certezas: la formación continua sigue siendo un pilar fundamental de las nuevas generaciones de periodistas. Por eso ponemos énfasis en lo nuevo y en las destrezas de siempre, más vigentes que nunca. A los nuevos les damos la bienvenida a este hermoso viaje que empieza hoy”.

En su clase magistral, Ana María Mustapic, docente de Di Tella, prometió una reflexión de “tracción a sangre sin ChatGPT”, con las visiones erróneas acerca del funcionamiento de la política, con eje en la división de poderes, los mecanismos contramayoritarios y el papel de la oposición. “¿Criticar los fallos de la Corte Suprema afecta la división de poderes”, se preguntó Mustapic, y arriesgó una respuesta: “el problema no es la crítica sino el acatamiento de los fallos”. Y puso el ejemplo de Al Gore en EE.UU. con el respeto del fallo que definió la elección presidencial de 2000.

La académica Ana María Mustapic dio la clase magistral sobre las visiones erróneas acerca del funcionamiento de la política, con eje en la división de poderes, los mecanismos contramayoritarios y el papel de la oposición

Para la académica, “la oposición puede ser influyente u ofrecer una alternativa, y estas opciones pueden no ser excluyentes”. Por otro lado, expuso que en los mecanismos contramayoritarios está la decisión de la mayoría de atarse las manos por la supervivencia de la democracia: “Terminan alumbrando una democracia inclusiva que sí contempla tanto a la mayoría como la minoría”.

Por su parte, Josefina Gil Moreira, mejor promedio de la camada 2021, se despidió en nombre del grupo de graduados. Recordó que su camada de la Maestría fue una de las tantas atravesadas por la pandemia: “Nos conocimos en los cuadrados de zoom y luego con barbijos. Incertidumbre fue la palabra más escrita en un ejercicio que nos dio uno de los docentes, y no fue casual. Fue un salto al vacío, un camino incierto que luego se volvió angustiante. Escuchamos a los mejores y aprendimos de ellos”.

La hoy periodista de LA NACION contó que uno de los primeros ejercicios fue salir a la calle a cubrir una historia. “Esa primera tarea condensaba el núcleo duro del quehacer periodístico. Aprender a mirar, a escuchar, a ser el vehículo de una historia, es una enseñanza que nos llevamos para nuestras vidas. Pienso que es como jugar al fútbol: escribir con constancia y mirar siempre al costado, una tarea que siempre se hace con el otro. La Maestría nos dio las herramientas para hacer crecer nuestro germen”.

Josefina Gil Moreira, graduada 2021 y mejor promedio de su camada, se despidió en nombre del grupo de graduados Ricardo Pristupluk

Por último, Héctor Guyot, director académico de la Maestría, presentó el perfil de los 22 estudiantes que participarán de la edición 2023 del programa de estudio.

También participaron de la ceremonia Gastón Roitberg, secretario de Redacción de LA NACION y coordinador digital de la Maestría, y Graciela Guadalupe, prosecretaria de Redacción y coordinadora periodística.

Héctor Guyot, director académico de la Maestría en Periodismo Ricardo Pristupluk

Los alumnos cuentan con la ayuda de un fondo de becas integrado por el aporte de las siguientes empresas: Pan American Energy, La Anónima, Desa, Quilmes, Techint, Massalin Particulares, Explorador Capital Management, Delta, Dow, Ledesma y Banco Voii .

La semana próxima se inicia el ciclo lectivo 2023 que se cursa en el Campus Alcorta, sede de la Universidad Torcuato Di Tella, y en la moderna aula Redacción ubicada en la sede de LA NACION en Vicente López.

Los flamantes graduados de 2021

Anglesio, María de los Ángeles

Avramow Campos, Matías

Bonelli, María Cecilia

Celichini, Delfina

Cogorno, Clara

de Apellaniz, Trinidad

Diamante, Emir

Díaz Franconieri, Andrés

Gil Moreira, Josefina

Ismael, Emilia

Klajnberg, Martín

Lanfranchi, Joaquín

Mazzucco Contestín, Adrián

Pérez Laudizio, Joaquín

Priano, Victoria

Salas Cáceres, Reneé

Shulman, Melanie

Simó, Juan Manuel

Szapira, Florencia

Torres, Guadalupe

Más fotos del acto en el Campus Alcorta

Jose del Rio con Martín Klanjberg Ricardo Pristupluk

Héctor Guyot con Delfina Celichini Ricardo Pristupluk

Victoria Priano y Gastón Roitberg

Gastón Roitberg, Héctor Guyot, Guadalupe Torres, Graciela Guadalupe y José del Rio

Héctor Guyot, Adrián Mazzucco y Graciela Guadalupe Pristu

José del Rio, Josefina Gil Moreira, Carlos Roberts y Karina Galperín Ricardo Pristupluk

Gastón Roitberg, Héctor Guyot, Juan Manuel Simó y Graciela Guadalupe Ricardo Pristupluk

Parte del equipo docente de la Maestría: Graciela Guadalupe, Gastón Roitberg, Carlos Roberts, Enriqueta Llorente y Karina Galperín. A la derecha, Ana María Mustapic, quien dio la clase magistral en el acto de graduación

El acto de graduación se realizó en el aula magna del Campus Alcorta de la Universidad Torcuato Di Tella

Graciela Guadalupe, Joaquín Lanfranchi, José del Rio y Carlos Roberts Ricardo Pristupluk

