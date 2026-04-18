“Todos, todos, todos”: música electrónica y oraciones en la Plaza de Mayo para recordar al papa Francisco

La noche cae sobre la Plaza de Mayo y el movimiento es intenso. Cientos de personas llegan desde distintas avenidas hacia la plaza, donde hoy, frente al Cabildo, se realiza un homenaje al papa Francisco a un año de su fallecimiento: una propuesta musical titulada “Todos, todos, todos”, encabezada por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, que también se desempeña como DJ.

“Venimos primero por su cumpleaños; segundo, porque siempre fuimos fanáticos del papa Francisco, de todo lo que representó. Y que venga un cura como el padre Guilherme a representar lo que fue Francisco para la Iglesia y todo su legado, la verdad que para mí es muy significativo”, explicó Pablo Fernández, de 22 años. Junto a su amigo Galo, el cumpleañero, viajaron desde Mar del Plata para estar en esta celebración.

Y añadió: “Que mezcle la electrónica con todo eso y que lo haya hecho popular, gratis, en la Plaza de Mayo, me parece increíble”.

Jóvenes de distintos lugares del país llegaron a la Plaza de Mayo para la fiesta del "cura DJ" Noelia Guevara

El show está por empezar, pero la reve techno-religiosa ya vibra. Las personas se van agrupando hacia el frente del escenario. Hay personas de todas las edades y de distintos niveles sociales, creyentes y no creyentes. Hay quienes llegaron con sus familias y otros con amigos. Algunos toman mate, mientras otros empiezan a abrir las primeras cervezas. En distintos puntos de acceso y en la plaza o se ven pancartas amarillas con frases como “Francisco vive en el encuentro” y “Homenaje al Papa Francisco en el primer aniversario de su partida”.

“Vinimos al evento principalmente para distraernos un rato de los problemas cotidianos. El país está atravesando una situación bastante difícil, bastante crítica. Y al menos refugiarte en tus amigas, salir un rato y distraerte, está bueno para afrontar lo que está pasando hoy en día”, sostuvo a LA NACION Leyla Maciotra, de 22 años.

Su amiga Carolina Lugones, de 27 años, agregó: “La música siempre te lleva a un montón de lugares. No es solamente algo religioso: la música es cultura, es pasión, es sentimiento. Y está bueno que se hagan este tipo de eventos, más aún que sean gratuitos y tan masivos. Se les dio mucho reconocimiento a nivel nacional, al menos acá se movió mucho y se viralizó. Está bueno que le den esa oportunidad a los jóvenes y a todo el mundo de acercarse a lo que es la cultura del tecno, gratuitamente, por ejemplo”.

El "cura DJ", ya en el escenario montado en la Plaza de Mayo para la reve tecno-religiosa Noelia Guevara

“Es un evento único, que no lo vamos a volver a ver. Es como el Jubileo: yo vine en ese momento y me pareció maravilloso. Hace 26 años estaba acá, en otra etapa de mi vida”, dijo Silvia Campodazzo, de 68 años.

“Este evento me parece maravilloso, realmente lo es. Hay que integrar un poco más el catolicismo, que estaba muy apartado de todo, sobre todo de la juventud. Esto me parece un motivo para incluirlos nuevamente. Sinceramente, me parece maravilloso”, explicó Carmen D’Aloia, de 67 años.

El show comienza con distintas intervenciones dedicadas a Francisco. Luego, una serie de frases irrumpe en los parlantes: “Feel the beat, feel the dancefloor”, mientras el escenario empieza a iluminarse.

Miles de personas de todas las edades coincideron en la Plaza de Mayo para recordar con una fiesta electrónica religiosa el año de la muerte del papa Francisco TOMAS CUESTA - AFP

De a poco, la escena se expande: en el centro aparece el padre Guilherme, con una cruz detrás suyo. El primer tema empieza. La gente responde de inmediato, con gritos y aplausos. La presentación musical, “Todos, todos, todos”, fue coordinada por la Fundación Miserando. Se transmie en vivo por YouTube, en el canal del padre Guilherme. El evento además fue gratuito y de acceso libre.

“Si tuvieras fe, si tuvieras fe

como un granito de mostaza,

eso dice el Señor.

Si tuvieras fe, si tuvieras fe

como un granito de mostaza,

eso dice el Señor.

Tú le dirías a las montañas:

muévanse, muévanse, muévanse.

Tú le dirías a las montañas:

muévanse, muévanse, muévanse”, canta el público.

En el siguiente tema, se escucha la voz de Francisco en uno de sus discursos más conocidos: “Chicos y chicas, por favor: no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen para adelante, construyan un mundo mejor”, fusionada con una base tecno. El público aplaude, expectante por descubrir cuál será el próximo beat a la música.

La concurrencia masiva se extiende sobre la Avenida de Mayo y otras calles Noelia Guevara

“Me gusta mucho estar acá porque voy a una escuela religiosa y me encanta todo lo que sea relacionado con Dios y la fe. Nunca vi a un padre DJ”, explicó Olivia, de 8 años. Y su madre, Adriana, de 55 años, añadió: “Nosotros venimos de Córdoba. Estamos acá por otro motivo y justo coincidió con el evento, así que vinimos a ver cómo iba a ser”.

¿Quién es el “cura DJ”?

El padre Guilherme Peixoto oriundo del norte de Portugal, de la ciudad de Guimarães. Ganó notoriedad durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde protagonizó un espectáculo que incluyó un mensaje del papa Francisco. Desde entonces, se presentó en distintos países.

A comienzos de noviembre pasado viajó a Eslovaquia para participar en la celebración por los 75 años del presidente de la Conferencia Episcopal local, en un acto al que fue invitado por el Vaticano y que también contó con un mensaje papal.

Asistencia masiva a la celebración de música electrónica por el aniversario de la muerte del papa Francisco Noelia Guevara

Excapellán del Ejército portugués, cumplió misiones sacerdotales en conflictos de Kosovo y Afganistán. Encontró en la música electrónica un puente con la juventud para evangelizar.

Más temprano, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, había hablado de la reve en Plaza de Mayo: “Es un espectáculo serio, que quiere tener un mensaje religioso y, por un canal distinto, llegar a la juventud”. Anticipó también que se iba a proyectar un video sobre Francisco y la palabra de Jesús, para que quienes se sientan fuera de la Iglesia vivan una experiencia de acercamiento. “Si bien no es un estilo de música que a mí me guste demasiado, es una oportunidad de recibir el mensaje de Dios”, aseguró.

La escenografía de la "misa tecno" incluye imágenes religiosas sutiles Noelia Guevara

El arzobispo porteño anticipó también una posible visita del papa León XIV, sucesor de Francisco, a la Argentina para antes de fin de año.

Muchas personas no lograron ingresar en la Plaza de Mayo y optaron por concentrarse en las avenidas aledañas. Sobre la Avenida de Mayo, junto a la salida de la estación Perú del subte A, también se dispuso una pantalla gigante para seguir el espectáculo.

Ahí, el show se vive también con intensidad incluso a varios cientos de metros escenario. La gente mueve el cuerpo, levanta los brazos, aplaude y saca el celular para filmar el momento.

Por Diagonal Norte, además, varios vendedores ambulantes pasan con cervezas, agua, mientras otros permanecen en los costados con sus puestos de artesanías, panchos y maní.

“Dijimos que íbamos a hacer algo este fin de semana y, como a él, mi novio, le gusta mucho, le sugerí que viniéramos a pasar un momento lindo. Es una fusión zarpada”, contó Mariana, de 42 años.

“Me gusta el techno que hace. Es uno de mis géneros favoritos. Yo lo conocí por las redes. Mi mamá es muy católica y también se enteró. Compartimos esto con ella: le mostré la música y todo. Me parece una gran idea que él pueda venir”, explicó Claudio, de 30 años.

A una hora del inicio del show, el calor se hace sentir con fuerza. “Allá no se puede estar, no se puede caminar”, grita una persona entre la multitud. A pocos metros, una madre y un padre trasladan a su hija, que se desmayó. Los abanicos y las botellas se vuelven cada vez más visibles.

Durante su show, el padre Guilherme mezcló temas legendarios, como “Don’t stop me now”, de Queen, con éxitos más recientes, como “Nueva York” de Bad Bunny. “La última estimación es de entre 70.000 y 80.000 personas en el evento, pero sigue llegando gente, por lo que el número va a aumentar”, explicaron pasadas las 21.10 los organizadores de la movida musical religiosa a LA NACION.