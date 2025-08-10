Perdió su trabajo, tuvo un accidente con un murciélago y ahora debe US$21 mil por no tener seguro médico

Erica Kahn viajó al Área Recreativa del Cañón de Glen en Arizona junto a su papá sin imaginar que iba a tener que pagar US$21 mil en facturas tras encontrarse con un murciélago mientras tomaba fotografías del cielo.

Mujer paga más de US$21.000 tras encuentro con murciélago en Arizona

Una mujer terminó con facturas médicas por 21 mil dólares tras unas vacaciones en Arizona, luego de un insólito accidente con un murciélago. Según NBC News, el animal se posó sobre su rostro y llegó a entrar brevemente en su boca durante varios segundos.

Erica Kahn recibió facturas médicas de casi 21 mil dólares tras no haber cubierto el pago de COBRA (Web/KFF Health News)

Todo sucedió en 2024, cuando Kahn perdió su empleo como ingeniera biomédica y decidió tomar unas vacaciones en el Área Recreativa del Cañón de Glen, ubicada al norte de Arizona.

Erica Kahn habló sobre los gastos que conllevó que un murciélago entrara en su boca, pese a no estar segura de si el animal la mordió o no, y es que -como había sido despedida de su empleo- también se había quedado sin seguro médico.

Esto debido a que no quiso pagar los 650 dólares mensuales que exigía la ley federal de continuación de la cobertura de salud (COBRA, por sus siglas en inglés).

Esto llevó a la mujer a comprar un nuevo seguro de emergencia por internet, posteriormente fue a vacunarse contra de la rabia y a recibir tratamiento, pero recibió una factura de casi 21 mil dólares, pues su póliza tardaría unos 30 días en ser válida y cubrir el costo de los tratamientos.

Erica Kahn y su padre, Rich Kahn, visitaron el Área Recreativa Nacional del CañónGlen en Arizona (Web KFF/ Rich Kahn)

Erica Kahn dijo sentir mucha impotencia ante las aseguradoras y mencionó a otros países en los que la vacuna en contra de la rabia es gratuita, aunque también reflexionó y reconoció que fue su error el no pagar la COBRA.

Así fue el “ataque” de murciélago que recibió una mujer en Arizona

La mujer, originaria de Massachusetts, narró que tomaba algunas fotografías del cielo nocturno en el Cañón de Glen cuando notó a un grupo de murciélagos mientras volaban, de acuerdo con KKF Health News.

Aunque al principio no le preocupó, unos segundos después vio cómo uno de estos animales se atoraba entre su cara y su cámara. Aunque el encuentro solo duró unos segundos, el murciélago entró a su boca y después emprendió el vuelo.

Al principio la mujer no creyó haber sido mordida por el mamífero, sin embargo, su padre, que es médico, le aconsejó realizar el procedimiento de prevención y vacunarse contra la rabia.

Tras la mordida de un murciélago es necesario aplicar vacunas contra la rabia (Pexels/HitchHike)

Fue así como decidió comprar un seguro por internet y pensó que estaba cubierta, por lo que recibió el tratamiento de 14 días, pero como su póliza aún no era efectiva, le llegó una factura de casi 21 mil dólares.

Qué es COBRA y por qué es importante en EE.UU.

Se trata de una ley que permite que los trabajadores, y a sus familias, que pierden sus derechos de salud por la pérdida voluntaria o involuntaria de empleo y otros eventos, puedan continuar con sus pólizas de seguros tras pagar la prima mensual, que en ocasiones es del 100%, según su sitio web.

Es importante para los ciudadanos de Estados Unidos contar con el seguro médico que otorga beneficios de salud al titular y en ocasiones a sus familiares cercanos, como hijos y cónyuge.

Además, estipula que los empleadores deberán avisar con anticipación sobre el despido o la pérdida de sus beneficios de salud a sus empleados, quienes podrán elegir continuar con ellos y cubrir una cuota, siempre y cuando cumplan con los requisitos especiales.

COBRA pide a los empleadores que los planes de salud que financiaban a sus trabajadores y a sus familias tengan la posibilidad de extenderse de forma temporal, para evitar que esta cobertura termine.