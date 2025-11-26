Tiene 56 años y está a punto de completar la vuelta al mundo: cuánto tiempo le llevó

Karl Bushby, un aventurero británico de 56 años, está a punto de culminar una proeza que desafía la lógica y la resistencia humana: una caminata alrededor del mundo que le tomó 27 años. Esta odisea épica, iniciada mucho antes de la explosión de las redes sociales, se transformó en una misión sin escalas, con una dedicación inigualable, ya que el viajero utilizó ningún medio de transporte en su periplo

Bushby emprendió su monumental viaje en 1998, cuando plataformas como TikTok e Instagram estaban lejos de ser concebidas. Se estima que regresará a su hogar en el Reino Unido antes de que finalice el próximo año, lo que marcará casi tres décadas de marcha ininterrumpida. Durante su prolongada travesía, fue testigo persistente de acontecimientos globales trascendentales como las celebraciones del milenio, los ataques del 11 de septiembre y la pandemia de coronavirus, eventos que habrían impulsado a la mayoría a buscar el primer vuelo de regreso.

En su caminata, vivió momentos históricos como el cambio de milenio o la pandemia del covid (Foto: @busby3000)

Su odisea comenzó en Chile. Desde allí, el recorrido de Bushby lo llevó a través del continente americano, cruzó hacia Rusia y continuó por vastas regiones de Asia. Actualmente, se encuentra en la recta final de su viaje, de camino hacia el Reino Unido, aunque “tal vez tenga que nadar por el canal de la Mancha para lograrlo”, aseguró. A lo largo de estos 27 años, cubrió más de 48.280 kilómetros, y restan unos 3.218 kilómetros para cerrar el círculo.

El desafío de Bushby se sustentó en dos reglas inquebrantables: no utilizar ningún tipo de transporte mecánico y no regresar a casa hasta haber completado el viaje íntegramente a pie. Tal fue su compromiso que incluso notificó a sus familiares que no volvería ni siquiera en caso de un funeral. Este enfoque estricto exigió una capacidad formidable para superar desafíos físicos y mentales de intensidad extrema.

Entre las adversidades, Bushby atravesó una zona de guerra y evitó por poco el ataque de un oso polar. Una de las hazañas más impresionantes fue nadar unos 299 kilómetros en un mes para cruzar el mar Caspio el año pasado, lo que demostró una resistencia excepcional.

El viajero se encuentra en la última parte de su inmenso recorrido (Foto: @busby3000)

A pesar de la esencia primitiva de su método, Bushby se adaptó a la modernidad. Compró su primera pantalla táctil en 2013, un hito tecnológico. Sus actualizaciones regulares en TikTok le permitieron acumular más de 350.000 seguidores. Para sus jóvenes seguidores, resulta notorio que gran parte de su odisea fuera lograda sin Google Maps ni un teléfono móvil inteligente antes de 2013, herramientas hoy consideradas indispensables para la navegación.

En una entrevista con CBS News, Bushby reflexionó: “En estos 27 años encontré nada más que lo mejor, lo cual fue simplemente extraordinario”. El viajero quiso dar un mensaje que trasciende su aventura: “No tengan miedo, levántense del sillón, salgan de la cama, háganlo realidad. Ese primer paso abrirá un mundo de posibilidades y oportunidades, así que no tengan miedo”.

El hombre llamó a las personas a salir de su casa y no tener miedo (Foto: @busby3000)

Su inminente regreso al Reino Unido, donde “probablemente no tardará mucho en darse cuenta de lo caro que está todo hoy en día”, marcará el cierre de una de las odiseas de perseverancia más notables de la historia moderna. Se estima que podría disfrutar de una taza de té en casa antes de que termine el próximo año.