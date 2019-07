En el encuentro, entre otras cosas, hubo espacios de diálogo donde se debatió sobre belleza, diversidad y pluralidad de voces Crédito: Gentileza Natura

El Festival Más, un encuentro libre y gratuito que reunió a las personas cuyas ideas y acciones promueven un mundo más justo, diverso y sustentable, se realizó el pasado sábado en la Rural. Organizado por la compañía de cosméticos y productos de belleza Natura, la propuesta, con recitales, DJs, maquillaje, moda, propuestas gastronómicas y espacios de diálogo fue visitada por más de 10.000 personas.

La agenda del festival, de temática inclusiva y con el lema "por un mundo más bonito", incluyó un workshop de maquillaje inclusivo, a cargo de Verónica Mendoza, maquilladora oficial de Natura cosméticos. Allí se dieron claves y consejos para resaltar la belleza genuina de cada persona.

También hubo una contienda de rap llamada Batalla de Halagos, con los freestylers Dozer, Tink y DJ, que también celebraron la diversidad y las diferencias a través de sus versos raperos. Además, Mery Granados brindó un recital exclusivo y la comediante y referente de las redes sociales Magalí Tajes desplegó un divertido show de stand up. La oferta musical se completó con la música de La Bomba de Tiempo y Charo Bogarín. Como cierre, los asistentes bailaron al son de un dj set a cargo de B.r.ö.d.e.r. en La Fiesta Más Bonita.

Espacios de diálogo

El Festival Más le dio un lugar central a los espacios de diálogo, donde diversos referentes de la cultura, la educación, los medios y el arte debatieron sobre pluralidad de voces, belleza, diversidad, relaciones modernas y activismos en el siglo XXI.

Con el título "Toda belleza puede", el primer panel de debate discutió acerca de los nuevos cánones de belleza del siglo XXI. Participaron en este espacio la fotógrafa Gaby Herbstein, Lala Pasquinelli, fundadora de Mujeres que No Fueron Tapa; Sharon Haywood, directora de la ONG AnyBody Argentina y Humphrey Inzillo, editor de la revista Brando.

En el segundo panel, la comediante Señorita Bimbo, Melina Masnatta, cofundadora y directora de Chicas en tecnología, Martín Pennacino, director artístico de la Fundación Internacional LGBTQ+ "It Gets Better" y Macarena Sánchez, jugadora profesional de San Lorenzo y referente del fútbol femenino, intercambiaron ideas acerca de los "Nuevos activismos del siglo XXI".

La última mesa de debate se formó en torno al tema "Relaciones en épocas de redes sociales" y tuvo como referentes a la actriz, cantante y youtuber Dai Hernández, a José Nesis, psicoanalista y especialista en vínculos familiares, a Marinha Villalobos, actriz y dramaturga especialista en redes sociales y a Tomás Balmaceda, doctor en Filosofía y periodista especializado en tecnología y cultura pop.

Carbono Neutro

El Festival Más fue un evento Carbono Neutro: con apoyo de la Fundación EcoMujeres, se realizó la medición de emisiones que afectan el cambio climático, que luego Natura Cosméticos compensará a través de la compra de Bonos de Carbono.

El evento contó con el auspicio institucional del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Se destaca la importancia de la alianza público-privada para promocionar el respeto por la diversidad, la inclusión y una convivencia sustentable con el medio ambiente. El festival Más contó, además, con el apoyo de National Geographic y agua Pura.