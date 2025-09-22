Video: un joven se robó dos gansos de los lagos de Palermo y se los llevó a su pileta

Un hombre se robó dos de los gansos que suelen nadar en los lagos de Palermo —una zona cercana a boliches y se los llevó a la pileta de su casa. El insólito hecho quedó grabado por uno de los amigos del joven, que lo filmó con su propio teléfono celular y lo subió a las redes sociales.

Las imágenes se volvieron virales rápidamente y generaron indignación y preocupación entre los usuarios por el estado de salud de los animales. Según pudo saber LA NACION por fuentes oficiales, la Policía de la Ciudad comenzó a investigar de oficio para intentar identificar al hombre y la División de Delitos Ambientales tiene a cargo el caso.

El robo de dos gansos en Palermo

Tal como se puede ver en las imágenes, el hombre le da de comer migajas a los animales que están sobre la avenida Sarmiento, frente al Planetario, y luego, cuando están distraídos, los toma del cuello de forma violenta, corre hasta un auto que está parado y se los lleva del lugar.

En un segundo video que también fue compartido en redes sociales, se puede ver a los gansos en lo que parece ser la pileta del domicilio de su captor. La preocupación principal tiene que ver con que el agua de este tipo de instalaciones tiene mucha presencia de cloro y es un ambiente que puede ser dañino para su salud.

El ecosistema de los lagos de Palermo

La zona está poblada por distintas aves, como el carau, el macá y los gansos, que encontraron un hogar en la Ciudad. Su superficie alcanza casi los 92.000 metros cuadrados y su profundidad llega hasta los 6 metros. Tiene dos islas densamente pobladas por árboles y arbustos, que forman espacios ideales para las colonias de aves que habitan en el área.

Los especialistas incluso llegaron a identificar hasta 30 especies de aves distintas en tan sólo dos horas y media. Su fauna acuática, por otro lado, además de las especies típicas de los lagos del parque, se caracteriza por tener dorados, pejerreyes de lomo negro y sábalos.