Semana del Agua: Buenos Aires busca posicionarse en el debate por la gestión hídrica en la región

La Semana del Agua es una iniciativa que promueve una agenda de futuro en torno de la gestión hídrica, abordando sus desafíos desde una mirada transversal: infraestructura, tecnología, cambio climático e innovación. Desde el martes y hasta mañana inclusive, la ciudad de Buenos Aires es por segunda vez sede del evento, que incluye conferencias, paneles temáticos, side events, talleres, espacios de networking y actividades especiales, con la participación de más de 300 referentes nacionales e internacionales.

“Buenos Aires tiene la oportunidad y la responsabilidad de liderar el debate sobre el agua en la región. La gestión eficiente, la innovación tecnológica y la planificación responsable son claves para garantizar un futuro sustentable. Esta Semana del Agua va a ser un espacio para aprender, compartir experiencias y construir juntos la ciudad que viene”, destacó Pablo Bereciartua, líder del Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño, que organiza el evento.

Al igual que la World Water Week de Estocolmo o el International Water Congress, Buenos Aires avanza en la consolidación de un espacio propio de referencia, impulsando el intercambio entre especialistas y promoviendo políticas públicas basadas en evidencia y colaboración multisectorial.

La Semana del Agua empezó el martes y terminará mañana Gentileza Ministerio de Infraestructura del GCBA

En la sede del Centro Metropolitano de Diseño (CMD), en el barrio de Barracas, la segunda edición de la Semana del Agua reúne a especialistas locales e internacionales, instituciones académicas, organismos multilaterales y representantes del sector público y privado.

Entre las participaciones más importantes figuran Henk Ovink, de la Comisión Mundial sobre la Economía del Agua, y Charafat Afailal, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

Ayer y anteayer hubo diversos side events, entre los que se destacaron:

Del laboratorio a la comunidad : tecnologías domiciliarias accesibles para mejorar la calidad del agua en hogares con acceso deficiente; se presentaron herramientas innovadoras para atender diferentes problemáticas.

: tecnologías domiciliarias accesibles para mejorar la calidad del agua en hogares con acceso deficiente; se presentaron herramientas innovadoras para atender diferentes problemáticas. Sistemas de alerta temprana y monitoreo hidrológico : se compartieron enfoques sobre diseño, operación y gobernanza de sistemas de alerta temprana (SAT) y monitoreo, con foco en decisiones informadas y comunicación efectiva del riesgo.

: se compartieron enfoques sobre diseño, operación y gobernanza de sistemas de alerta temprana (SAT) y monitoreo, con foco en decisiones informadas y comunicación efectiva del riesgo. Cooperación “Knowledge Sharing Program”: fue un seminario técnico en el que se habló del desarrollo de sistemas de alerta temprana de inundaciones y drenaje.

Hoy y mañana, la agenda continúa con la Conferencia del Agua, organizada alrededor de paneles temáticos que abordan los principales ejes de la gestión hídrica moderna:

IA, monitoreo y gestión inteligente del agua. Las herramientas que están transformando la gestión hídrica para mejorar la eficiencia operativa, optimizar la distribución y proteger la calidad del agua

Las herramientas que están transformando la gestión hídrica para mejorar la eficiencia operativa, optimizar la distribución y proteger la calidad del agua El agua como derecho: acceso universal y su impacto en la salud, la educación y el desarrollo. Los desafíos para garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento, y cómo afecta positivamente a las comunidades

Los desafíos para garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento, y cómo afecta positivamente a las comunidades Agua y desarrollo sostenible: impacto en el desarrollo socioeconómico, la energía y la producción de alimentos. La relación con el desarrollo sostenible, explorando cómo el crecimiento económico, la generación de energía y la producción de alimentos inciden en la cantidad y calidad del recurso hídrico.

La relación con el desarrollo sostenible, explorando cómo el crecimiento económico, la generación de energía y la producción de alimentos inciden en la cantidad y calidad del recurso hídrico. El agua en el centro de la crisis climática: deshielos, inundaciones y sequías. El impacto del cambio climático sobre los sistemas hídricos y los desafíos para la adaptación y la gestión de los recursos.

El impacto del cambio climático sobre los sistemas hídricos y los desafíos para la adaptación y la gestión de los recursos. Desafíos y oportunidades en zonas áridas o de alta presión hídrica. Los principales desafíos para la gestión del agua en contextos de escasez, alta demanda o presión por múltiples usos productivos, a partir de experiencias provinciales, científicas e institucionales.

El ministro Bereciartúa, anfitrión de las actividades Gentileza Ministerio de Infraestructura del GCBA

“La ciudad de Buenos Aires viene sosteniendo una política concreta de inversión en obras y resiliencia, y eso nos permite enfrentar tormentas de gran intensidad con menor impacto en la vida de los vecinos. Un ejemplo reciente es el nuevo reservorio del Parque Sarmiento, una solución basada en la naturaleza que sumó 250.000 m³ de capacidad de regulación y fue clave para mitigar los efectos del temporal de hace un mes. Como este, hay numerosos proyectos que consolidan una ciudad cada vez más preparada gracias a la planificación, la tecnología y la obra pública”, afirmó el ministro Bereciartua, en la apertura de la Conferencia del Agua. Mañana también tendrá a cargo el cierre.

Más información y todos los expositores en el siguiente link: https://buenosaires.gob.ar/Semanadelagua2025