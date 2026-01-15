Será operado por tercera vez: en medio de un fuerte operativo, llegó a Mar del Plata el chico que se accidentó en La Frontera

MAR DEL PLATA. En un vuelo en helicóptero desde Pinamar, que se extendió durante casi media hora, llegó a esta ciudad Bastian, el niño de ocho años lesionado de gravedad en un choque entre un UTV y una camioneta en un sector de dunas de La Frontera. El chico fue internado para ser sometido a una nueva cirugía –la tercera en cuatro días- en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de esta ciudad.

Un gran operativo se desplegó primero en el punto de partida, para el transporte en ambulancia desde el Hospital Municipal de Pinamar, donde estuvo internado y en estado muy delicado. Y luego aquí, en la Base Naval Mar del Plata, donde aterrizó la aeronave sanitaria de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

A las 17.40 tocó tierra y en menos de diez minutos se completó el trasbordo hacia una ambulancia, donde con el equipo médico que acompañó al paciente desde Pinamar y colaboradores del Hiemi que se sumaron en esta ciudad se inició el traslado hasta el establecimiento de salud, único de alta complejidad en la región.

La ambulancia fue escoltada por la Policía bonaerense Mauro V. Rizzi

Según informaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, el movimiento se hizo con Bastian “intubado y monitoreado”, con un plantel de especialistas que en el Hiemi ya tienen un detalle muy avanzado y preciso de las condiciones clínicas y un plan de trabajo para avanzar en las próximas horas con una cirugía, la tercera a la que será sometido el menor.

Como se recordará, viajaba con su padre en un vehículo UTV en el sector de La Frontera, espacio de playa virgen de Pinamar donde se mueven cientos de vehículos de doble tracción, y chocaron contra una camioneta Amarok. El niño tuvo lesiones internas gravísimas, en particular en órganos abdominales, con daño puntual y extremo en el hígado, de acuerdo a los informes que se han reportado desde su internación.

A las 17.59, casi una hora después de su salida desde el Hospital Municipal de Pinamar, se lo bajaba de la ambulancia en el área de Guardia del Hiemi. Hasta allí se hizo el recorrido con una escolta del escuadrón motociclista de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que desde la Base Naval Mar del Plata detuvo el tránsito y abrió camino para completar el recorrido sin obstáculos y en el mejor y menor tiempo posible.

Otra niña herida

Los padres de Bastian estaban allí, junto a otros familiares, esperando por la llegada de su hijo. Llegaron por tierra, en vehículos, y aquí se quedarán para acompañarlo en esta etapa de recuperación con la que ellos y los profesionales que lo atienden se ilusionan.

Hasta el momento superó dos cirugías, la última el martes pasado. Y la decisión de los médicos de afrontar un operativo de traslado, a más de 120 kilómetros de distancia, habla por sí sola de una mejoría leve del paciente.

No es el único paciente que se encuentra en el Hiemi de ese mismo incidente ocurrido el lunes pasado. Si bien a Bastian, por la gravedad del caso y de la imposibilidad de traslado se lo mantuvo en Pinamar, se derivó a Mar del Plata a otra de las niñas que resultó lesionada.

Se trata de una chica de ocho años con un traumatismo severo en el rostro con fractura en el maxilar inferior y alguna otra lesión en la cara. “Está en buen estado, siempre estuvo en el piso de Pediatría”, informaron a LA NACION fuentes del Hiemi que anticiparon que permanece en compañía de sus padres en una habitación común. Incluso se anticipó que está próxima a recibir el alta, apenas se complete el tratamiento con antibióticos que se le está practicando.