Bastián, el niño que se accidentó en La Frontera, será trasladado a un centro de salud en Mar del Plata

Bastián, el niño que sufrió un grave accidente el lunes en La Frontera, en Pinamar, será trasladado a un centro de salud de mayor complejidad en Mar del Plata, confirmaron fuentes de la familia a LA NACION. “No lo operaron. Lo van a llevar al HIEMI Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil. Allá lo van a intervenir”, dijeron a este medio.

El menor permanece internado desde el día del siniestro en el Hospital de Pinamar Dr. Pepe Olaechea y la derivación fue definida para que pueda continuar su tratamiento bajo atención médica especializada. La decisión fue tomada de manera conjunta entre el equipo médico que lo asiste y sus familiares. El traslado se realizará por aire.

La información fue luego complementada por un parte médico al que accedió este diario: “En el día de la fecha, y teniendo en cuenta la mejoría de los parámetros clínicos, se informa que el paciente masculino se encuentra en condiciones clínicas para un traslado seguro”.

Bastián, el pequeño de ocho años que sufrió choque en La Frontera de Pinamar Facebook

“En este marco, el equipo médico determinó su derivación al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, a fin de continuar con el tratamiento en un centro de mayor complejidad y especialización pediátrica, en virtud de la intervención prevista para esta jornada”, se acota.

Y se concluye: “El traslado se realiza bajo estrictas medidas de cuidado, con seguimiento profesional y coordinación con el nosocomio receptor”.

Tras confirmarse la noticia, Bettiana -la abuela del pequeño- compartió un breve video en su estado de WhatsApp. Allí se lo puede ver al nene mientras juega con una amiga. Las imágenes están acompañadas con la siguiente descripción: “Vamos Pochi. Todo va a estar bien. No estás solito. Seguimos orando por vos. Te amamos fuerte!”.

El choque en el que Bastián se vio involucrado sucedió en uno de los sectores de mayor circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano en Pinamar. Según la información policial, un UTV tipo Can-Am que salía desde el interior de ese predio colisionó de frente con una camioneta Volkswagen Amarok blanca, en momentos en que fuerzas de seguridad realizaban un operativo de prevención en el lugar.

Como consecuencia del impacto, un menor fue hallado inconsciente y con un fuerte traumatismo, mientras que un hombre de 30 años que viajaba en el UTV sufrió heridas en el rostro. Una médica que pasaba circunstancialmente por la zona inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar al menor hasta la llegada de la ambulancia.

Minutos después, el niño fue trasladado de urgencia al principal nosocomio del partido bonaerense en estado grave y quedó internado en la unidad de terapia intensiva.

Vistas del hospital de Pinamar, donde Bastián estuvo internado en grave estado el accidente en La Frontera Marcelo Aguilar

Los vehículos involucrados quedaron preservados en el lugar del choque para la realización de las pericias correspondientes y la causa fue caratulada como “lesiones culposas”, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo la colisión.

El anteúltimo parte difundido este jueves por la mañana detalló que Bastián se encontraba en preparación para ingresar a quirófano, donde estaba previsto realizar un procedimiento para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal.

De acuerdo con el mismo documento, desde el miércoles el niño ya no requería medicación para sostener la presión arterial y permanecía bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva.